Südkoreas digitale Verteidigung wegen Cybersicherheitsverletzungen unter Beschuss

Die digitalen Abwehrmechanismen in Südkorea sind nach der jüngsten Serie von Cyberangriffen im Land zunehmend in die Kritik geraten. Berichten zufolge gab es seit Anfang 2025 mindestens einen Sicherheitsverstoß pro Monat.

Südkorea ist bekannt für sein blitzschnelles Internet, seine nahezu flächendeckende Breitbandversorgung und seine Führungsrolle im digitalen Bereich. Das Land beherbergt globale Technologiemarken wie Hyundai, LG und Samsung, unter anderen. Dieser Erfolg hat das Land jedoch zu einem Hauptziel für Hacker gemacht, eine Entwicklung, die gezeigt hat, wie fragil seine Cybersicherheitsabwehr bleibt, was dazu geführt hat, dass Benutzer mehrere Unternehmen, die in der Vergangenheit betroffen waren, aufgefordert haben, sich zu verbessern.

Berichten zufolge leidet Südkorea derzeit unter einer Reihe von hochkarätigen Hackerangriffen, die auf Unternehmen abzielten, die Dienstleistungen wie Kreditkarten, Telekommunikation, Tech-Startups und sogar Regierungsbehörden anbieten. Darüber hinaus haben einige dieser Kriminellen vorübergehend ihre üblichen Ziele verlassen und die koreanische Bevölkerung in mehreren Intervallen ins Visier genommen. In jedem Fall haben Ministerien und Aufsichtsbehörden bei jedem Hackerangriff um Hilfe gebeten.

Einige Kritiker haben erwähnt, dass die Abwehrmechanismen im südkoreanischen Cyberspace durch das fragmentierte System der Regierungsministerien und -behörden behindert werden. Lokale Medien haben auch die langsamen und unkoordinierten Reaktionen der für die Untersuchung dieser Probleme zuständigen Behörden kritisiert. Ohne eine klare Regierungsbehörde, die als erste Reaktionsinstanz bei Cyberangriffen fungiert, kämpfen die Abwehrmechanismen des Landes darum, mit seinen digitalen Ambitionen Schritt zu halten.

"Der Ansatz der Regierung zur Cybersicherheit bleibt weitgehend reaktiv und behandelt sie als Krisenmanagementproblem und nicht als kritische nationale Infrastruktur", sagte Brian Pak, der Chief Executive des in Seoul ansässigen Cybersicherheitsunternehmens Theori. Pak, der auch als Berater für das Sonderkomitee für Cybersicherheitsinnovationen der Muttergesellschaft von SK Telecom tätig ist, stellte fest, dass die Entwicklung von Abwehrmechanismen und die Schulung von Mitarbeitern oft übersehen werden, da Regierungsbehörden, die mit Cybersicherheit beauftragt sind, in Silos arbeiten.

Mangel an qualifizierten Experten verschärft die Probleme

Brian Pak erwähnte auch, dass das Land unter einem schwerwiegenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften im Bereich der Cybersicherheit leidet. "[Das ist] hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der aktuelle Ansatz die Entwicklung der Arbeitskräfte behindert hat. Dieser Mangel an Talenten schafft einen Teufelskreis. Ohne ausreichende Expertise ist es unmöglich, die proaktiven Abwehrmechanismen aufzubauen und zu erhalten, die notwendig sind, um Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein", fügte Pak hinzu.

Er fügte hinzu, dass politische Blockaden auch dazu beigetragen haben, die Gewohnheit schneller Lösungen nach jeder Hackkrise zu fördern. Pak stellte fest, dass während diese durchgeführt werden, die anspruchsvollere und langfristige Arbeit zum Aufbau digitaler Widerstandsfähigkeit weiterhin in den Hintergrund gedrängt wird. Allein in diesem Jahr hat Südkorea fast jeden Monat einen größeren Cybersicherheitsvorfall registriert. Die Vorfälle wecken weiterhin Bedenken hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der digitalen Infrastruktur im Land.

Zu den bemerkenswerten Vorfällen gehören der Hack von Wemix, dem Blockchain-Arm der koreanischen Gaming-Plattform Wemade, im Februar im Wert von 6,2 Millionen Dollar, der Ransomware-Angriff auf Yes24, Südkoreas Online-Ticketing- und Einzelhandelsplattform, im Juni, und der Phishing-Versuch gegen das südkoreanische Militär durch die von Nordkorea unterstützte Hackergruppe Kimusky mittels KI-generierter Deepfake-Bilder im Juli. Yes24 wurde im August erneut Opfer eines Ransomware-Angriffs, was die Bedenken rechtfertigt, die Benutzer hinsichtlich seiner Sicherheit geäußert haben.

Inzwischen hat das Nationale Sicherheitsbüro des südkoreanischen Präsidialamtes versprochen, einzugreifen, um die Abwehrmechanismen zu verstärken, und drängt auf eine ministerienübergreifende Anstrengung, die mehrere Behörden in einer koordinierten, gesamtstaatlichen Reaktion zusammenbringt. Im letzten Monat sagte das Nationale Sicherheitsbüro, es würde "umfassende" Cybermaßnahmen durch einen behördenübergreifenden Plan umsetzen, der vom Büro des südkoreanischen Präsidenten geleitet wird. Pak erwähnte jedoch, dass das fragmentierte System die Rechenschaftspflicht schwächt und die Autorität in einem präsidialen "Kontrollturm" platziert, was das Risiko einer "Politisierung" und Überregulierung bergen könnte.

