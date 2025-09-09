Südafrikanisches Unternehmen zielt darauf ab, Bitcoin zu erwerben und eine Krypto-Treasury-Reserve zu schaffen! Hier sind die Details

Das in Südafrika ansässige Unternehmen Altvest Capital zielt darauf ab, 210 Millionen Dollar zu sammeln, um Bitcoin zu kaufen und eine Krypto-Treasury-Reserve zu schaffen. Das Unternehmen möchte von der nahezu Verdoppelung des Bitcoin-Wertes im vergangenen Jahr profitieren.

Südafrikas Altvest plant, 210 Millionen Dollar für Bitcoin-Kauf zu sammeln

Altvest-Gründer und CEO Warren Wheatley gab bekannt, dass das Unternehmen auch in Africa Bitcoin Corp. umbenannt wird. Dies macht Altvest zum ersten börsennotierten Unternehmen in Afrika, das Bitcoin als primären Treasury-Vermögenswert übernimmt.

Diese Strategie ähnelt dem Modell, das Unternehmen wie Michael Saylors Strategy und dem in Japan ansässigen Metaplanet zu Wert verholfen hat.

Das Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von etwa 52,8 Millionen Rand (3 Millionen Dollar) hat, plant, Bitcoin als zentralen Reserve-Vermögenswert in seiner Bilanz zu halten, ähnlich wie Bargeld oder Gold. Kleinere Unternehmen sammeln ebenfalls Gelder, um ihre eigenen Bitcoin-Reserven aufzubauen und langfristige Investoren anzuziehen.

Wheatley merkte an, dass viele Institutionen, wie Pensionsfonds und Investment-Trusts, Bitcoin nicht direkt erwerben können, aber sie können durch ein reguliertes Mittel über Altvest-Aktien indirekte Bitcoin-Exposition erlangen.

Das Unternehmen plant, Gelder von lokalen und internationalen Investoren zu sammeln und bereitet sich darauf vor, an globalen Börsen gelistet zu werden. Es zielt auch darauf ab, eine breitere Investorenbasis auf dem Kontinent zu erreichen, indem es an afrikanischen Börsen wie Namibia, Botswana und Kenia gelistet wird.

Altvests Tochterunternehmen, Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd., wird Krypto-Dienstleistungen durch die lizenzierte CAEP Asset Managers Pty Ltd. anbieten.

*Dies ist keine Anlageberatung.

