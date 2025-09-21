BörseDEX+
Solanas Yakovenko sagt, Bitcoin muss bis 2030 upgraden, um die Quantenbedrohung zu überleben

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 04:19
Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko warnte, dass Bitcoin-Entwickler handeln müssen, um sich auf einen möglichen Durchbruch im Quantencomputing vorzubereiten, der die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen des Netzwerks obsolet machen könnte.

Auf dem All-In Summit 2025 sagte Yakovenko, es bestehe eine "50/50"-Chance, dass Quantencomputer innerhalb von fünf Jahren leistungsstark genug sein werden, um die kryptografischen Schutzmaßnahmen zu durchbrechen, die Bitcoin-Wallets sichern.

"Wir sollten Bitcoin zu einem quantenresistenten Signaturschema migrieren", sagte er.

Die Bedenken rühren von der Möglichkeit her, dass Quantenmaschinen Algorithmen wie Shors ausführen könnten, die den derzeit Bitcoin-Private-Keys schützenden Elliptic Curve Digital Signature Algorithm knacken könnten. Das würde es ermöglichen, Transaktionen zu fälschen und Wallets zu kompromittieren, ein existenzielles Risiko für das Netzwerk.

Widerstand aus der Community

Bitcoins Design macht eine solche Änderung nicht einfach. Eine Migration zur Post-Quanten-Kryptografie würde einen Hard-Fork erfordern, einen höchst umstrittenen und technisch komplexen Prozess, der eine breite Unterstützung im gesamten Netzwerk benötigen würde und nicht abwärtskompatibel wäre.

Während Yakovenko die Dringlichkeit betonte, sind andere in der Krypto-Community nicht überzeugt, dass die Bedrohung nahe ist. Adam Back, CEO von Blockstream, schätzte, dass die Technologie noch etwas weit entfernt ist und selbst Bitcoin quantenbereit zu machen "relativ einfach" sei.

Bitcoin Core-Mitwirkender Peter Todd wies früher in sozialen Medien darauf hin, dass Quantencomputer "nicht existieren", da "die Demos, die Spielprobleme ausführen, nicht zählen". Für Luke Dashjr, einen weiteren Bitcoin Core-Mitwirkenden, ist Quanten nicht so sehr eine Bedrohung für Bitcoin wie Spam und Entwicklerkorruption, die die Community jetzt angehen kann.

Yakovenko argumentierte, dass Fortschritte in der künstlichen Intelligenz zeigen, wie schnell Laborarbeit in die reale Welt überspringen kann. In dem Moment, in dem Technologiegiganten wie Apple oder Google quantensichere kryptografische Stacks einführen, sagte er, "ist es Zeit zu migrieren."

Quelle: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030

