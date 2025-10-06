Solanas kommende Architekturänderungen und warum sie wichtig sind

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Solana bereitet eine große Überarbeitung vor, die ihre bekanntermaßen schnelle Blockchain noch schneller – und deutlich einfacher zu betreiben – machen könnte. In ihrem am 03.10. veröffentlichten Forschungsbericht "Krypto-Monatsrückblick für September 2025" erklärt der globale Vermögensverwalter VanEck, dass Solanas bevorstehendes Alpenglow-Upgrade die größte Änderung an der Kernsoftware des Netzwerks seit dem Start darstellt. Das Unternehmen bezeichnet es als "das größte Upgrade des Solana-Konsenses in seiner Geschichte" und verweist auf sechs Schlüsseländerungen, die zusammen schnellere Leistung, niedrigere Kosten und größere Zuverlässigkeit versprechen. Für Leser, die mit Solanas Design weniger vertraut sind: Alpenglow ändert im Wesentlichen, wie die tausenden Validatoren des Netzwerks übereinstimmen, welche Transaktionen gültig sind. Dieser als Konsens bekannte Prozess wird gestrafft, sodass Daten effizienter durch das System fließen und Validatoren mit weniger Reibung arbeiten können. Was VanEck hervorhob Schnellere Finalität. Heute benötigt Solana etwa 12 Sekunden, um eine Transaktion zu finalisieren, also permanent zu bestätigen. Alpenglow reduziert dies auf etwa 150 Millisekunden – ungefähr die Zeit, die man zum Blinzeln braucht. Schnellere Finalität lässt Trades, Zahlungen und App-Interaktionen sofort wirken und bringt Solana näher an Web-Level-Reaktionsfähigkeit. Off-Chain-Abstimmung. Validatoren stimmen derzeit über jeden neuen Block ab, indem sie tausende kleine Transaktionen On-Chain einreichen. Das hält das Netzwerk sicher, verstopft aber die Bandbreite. Alpenglow verlagert die Abstimmung off-chain, sodass Validatoren Stimmen privat austauschen und später einen einzelnen Nachweis posten können. Dies schafft Platz für reguläre Benutzertransaktionen und hilft, die Netzwerkgebühren niedrig zu halten. Einfachere Validator-Kosten. Anstatt Transaktionsgebühren für jede Stimme zu zahlen, reichen Validatoren in jedem Zyklus ein einzelnes Validator-Zulassungsticket ein. Dies reduziert die Kosten und erleichtert es kleineren Betreibern, Validatoren zu betreiben, was die Dezentralisierung und Netzwerksicherheit stärkt. Optimierte Kommunikation. Solanas Knoten teilen ständig Nachrichten, um synchron zu bleiben, ein Prozess, der als "Gossip" bekannt ist. Alpenglow reduziert diesen Hintergrundverkehr, sodass Validatoren weniger Zeit und Bandbreite für die Koordination miteinander aufwenden. Das macht das System stabiler, selbst wenn einige Validatoren offline gehen. Größere Blöcke. Entwickler planen, die Blockkapazität bis Ende des Jahres um 25% zu erhöhen. Ein Block ist ein Stapel von Transaktionen, die dem Ledger hinzugefügt werden. Mehr Kapazität bedeutet, dass Solana mehr Transaktionen in jeden Block einfügen kann, was Wartezeiten und Überlastung reduziert. Der Firedancer-Client. Von Jump Crypto entwickelt, ist Firedancer eine zweite, unabhängige Version der Validator-Software von Solana, die voraussichtlich Ende 2025 live gehen wird. Zwei Clients bedeuten, dass das Netzwerk reibungslos weiterlaufen kann, wenn einer Probleme hat. Es enthält auch einen Vorschlag namens SIMD-0370, der Solanas feste Begrenzung der Blockgröße aufhebt. Das würde dem Netzwerk ermöglichen, automatisch mit schnellerer Hardware zu skalieren und den langfristigen Durchsatz zu verbessern. P-Tokens für Effizienz. Solanas aktuelle SPL-Tokens, die für die meisten On-Chain Assets verwendet werden, erfordern viel Rechenleistung, um bewegt zu werden. VanEck sagt, dass das neue P-Token-Format diesen Bedarf um etwa 95 Prozent reduzieren wird, was Platz in jedem Block freimacht und die gesamte Transaktionskapazität um etwa 10 Prozent steigert. Dies macht Token-Transfers günstiger und das Netzwerk effizienter bei starker Nutzung. Zusammen zeigen diese Änderungen, wie Solana seine Infrastruktur neu gestaltet, um die nächste Generation dezentraler Finanz-, Spiel- und tokenisierter Asset-Anwendungen zu unterstützen. Was Solanas Ingenieure darüber hinaus bauen VanEcks Analyse erfasst die Schlüsselelemente von Alpenglow, aber das Alpenglow-Whitepaper von Solana Labs zeigt, dass das Upgrade noch tiefer geht als vom Unternehmen beschrieben. Ingenieure haben mehrere Änderungen im Hintergrund entwickelt, die darauf abzielen, Solana schneller, robuster und im Laufe der Zeit einfacher zu warten. Eine der bedeutendsten Ergänzungen ist Rotor, eine neue Broadcast-Schicht, die Solanas bestehendes Turbine-System für die Verbreitung von Daten unter Validatoren ersetzt. Rotor überträgt Informationen effizienter, reduziert duplizierte Pakete und verkürzt die Zeit, die neue Blöcke benötigen, um das gesamte Netzwerk zu erreichen. Die Änderung hilft, Transaktionen reibungsloser zu bestätigen und macht das Netzwerk unter hoher Last reaktionsschneller. Eine weitere Verbesserung betrifft die lokale Signatur-Aggregation, die es Validatoren ermöglicht, mehrere Transaktionssignaturen zu kombinieren, bevor sie an den Rest des Netzwerks gesendet werden. Jede Transaktion auf Solana trägt eine digitale Signatur, die ihren Ursprung beweist; die separate Verarbeitung jeder einzelnen verbraucht Rechenleistung und Bandbreite. Durch die Gruppierung von Signaturen erleichtert Alpenglow diese Arbeitslast und reduziert die Rechenkosten für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Das Upgrade stärkt auch die Fehlertoleranz und stellt sicher, dass Solana weiter funktioniert, selbst wenn bis zu 40 Prozent der Validatoren die Verbindung verlieren oder vorübergehend offline gehen. Diese Verbesserung macht das Netzwerk widerstandsfähiger bei regionalen Ausfällen oder Verkehrsspitzen und begrenzt das Risiko von Ausfallzeiten. Darüber hinaus reduziert Alpenglow unnötigen "Gossip"-Verkehr – die Hintergrundnachrichten, die Validatoren austauschen, um synchron zu bleiben. Die Reduzierung dieses Austauschs gibt nicht nur Bandbreite frei, sondern hilft auch Validatoren in Regionen mit langsameren Internetverbindungen, effektiv teilzunehmen, was Solanas globale Betreiberbasis erweitert. Schließlich hat Solana die Validator-Teilnahme durch ein ticketbasiertes System überarbeitet, das tausende kleine Abstimmungstransaktionen durch einen einzigen vorhersehbaren Zulassungsschritt ersetzt. Diese Änderung vereinfacht die Kostenstruktur und senkt die Barrieren für kleinere Betreiber, was eine fairere Teilnahme und stärkere Dezentralisierung fördert. Zusammengenommen verwandeln diese Verfeinerungen Alpenglow von einem einfachen Geschwindigkeits-Upgrade in eine vollständige Neugestaltung der internen Kommunikation von Solana. Sie zeigen Solana Labs' Bestreben, das Netzwerk nicht nur theoretisch schnell, sondern auch im großen Maßstab zuverlässig zu machen – ein wesentlicher Schritt, da immer mehr Finanz- und Verbraucheranwendungen On-Chain wechseln.Solana bereitet eine große Überarbeitung vor, die ihre bekanntermaßen schnelle Blockchain noch schneller – und deutlich einfacher zu betreiben – machen könnte. In ihrem am 03.10. veröffentlichten Forschungsbericht "Krypto-Monatsrückblick für September 2025" erklärt der globale Vermögensverwalter VanEck, dass Solanas bevorstehendes Alpenglow-Upgrade die größte Änderung an der Kernsoftware des Netzwerks seit dem Start darstellt. Das Unternehmen bezeichnet es als "das größte Upgrade des Solana-Konsenses in seiner Geschichte" und verweist auf sechs Schlüsseländerungen, die zusammen schnellere Leistung, niedrigere Kosten und größere Zuverlässigkeit versprechen. Für Leser, die mit Solanas Design weniger vertraut sind: Alpenglow ändert im Wesentlichen, wie die tausenden Validatoren des Netzwerks übereinstimmen, welche Transaktionen gültig sind. Dieser als Konsens bekannte Prozess wird gestrafft, sodass Daten effizienter durch das System fließen und Validatoren mit weniger Reibung arbeiten können. Was VanEck hervorhob Schnellere Finalität. Heute benötigt Solana etwa 12 Sekunden, um eine Transaktion zu finalisieren, also permanent zu bestätigen. Alpenglow reduziert dies auf etwa 150 Millisekunden – ungefähr die Zeit, die man zum Blinzeln braucht. Schnellere Finalität lässt Trades, Zahlungen und App-Interaktionen sofort wirken und bringt Solana näher an Web-Level-Reaktionsfähigkeit. Off-Chain-Abstimmung. Validatoren stimmen derzeit über jeden neuen Block ab, indem sie tausende kleine Transaktionen On-Chain einreichen. Das hält das Netzwerk sicher, verstopft aber die Bandbreite. Alpenglow verlagert die Abstimmung off-chain, sodass Validatoren Stimmen privat austauschen und später einen einzelnen Nachweis posten können. Dies schafft Platz für reguläre Benutzertransaktionen und hilft, die Netzwerkgebühren niedrig zu halten. Einfachere Validator-Kosten. Anstatt Transaktionsgebühren für jede Stimme zu zahlen, reichen Validatoren in jedem Zyklus ein einzelnes Validator-Zulassungsticket ein. Dies reduziert die Kosten und erleichtert es kleineren Betreibern, Validatoren zu betreiben, was die Dezentralisierung und Netzwerksicherheit stärkt. Optimierte Kommunikation. Solanas Knoten teilen ständig Nachrichten, um synchron zu bleiben, ein Prozess, der als "Gossip" bekannt ist. Alpenglow reduziert diesen Hintergrundverkehr, sodass Validatoren weniger Zeit und Bandbreite für die Koordination miteinander aufwenden. Das macht das System stabiler, selbst wenn einige Validatoren offline gehen. Größere Blöcke. Entwickler planen, die Blockkapazität bis Ende des Jahres um 25% zu erhöhen. Ein Block ist ein Stapel von Transaktionen, die dem Ledger hinzugefügt werden. Mehr Kapazität bedeutet, dass Solana mehr Transaktionen in jeden Block einfügen kann, was Wartezeiten und Überlastung reduziert. Der Firedancer-Client. Von Jump Crypto entwickelt, ist Firedancer eine zweite, unabhängige Version der Validator-Software von Solana, die voraussichtlich Ende 2025 live gehen wird. Zwei Clients bedeuten, dass das Netzwerk reibungslos weiterlaufen kann, wenn einer Probleme hat. Es enthält auch einen Vorschlag namens SIMD-0370, der Solanas feste Begrenzung der Blockgröße aufhebt. Das würde dem Netzwerk ermöglichen, automatisch mit schnellerer Hardware zu skalieren und den langfristigen Durchsatz zu verbessern. P-Tokens für Effizienz. Solanas aktuelle SPL-Tokens, die für die meisten On-Chain Assets verwendet werden, erfordern viel Rechenleistung, um bewegt zu werden. VanEck sagt, dass das neue P-Token-Format diesen Bedarf um etwa 95 Prozent reduzieren wird, was Platz in jedem Block freimacht und die gesamte Transaktionskapazität um etwa 10 Prozent steigert. Dies macht Token-Transfers günstiger und das Netzwerk effizienter bei starker Nutzung. Zusammen zeigen diese Änderungen, wie Solana seine Infrastruktur neu gestaltet, um die nächste Generation dezentraler Finanz-, Spiel- und tokenisierter Asset-Anwendungen zu unterstützen. Was Solanas Ingenieure darüber hinaus bauen VanEcks Analyse erfasst die Schlüsselelemente von Alpenglow, aber das Alpenglow-Whitepaper von Solana Labs zeigt, dass das Upgrade noch tiefer geht als vom Unternehmen beschrieben. Ingenieure haben mehrere Änderungen im Hintergrund entwickelt, die darauf abzielen, Solana schneller, robuster und im Laufe der Zeit einfacher zu warten. Eine der bedeutendsten Ergänzungen ist Rotor, eine neue Broadcast-Schicht, die Solanas bestehendes Turbine-System für die Verbreitung von Daten unter Validatoren ersetzt. Rotor überträgt Informationen effizienter, reduziert duplizierte Pakete und verkürzt die Zeit, die neue Blöcke benötigen, um das gesamte Netzwerk zu erreichen. Die Änderung hilft, Transaktionen reibungsloser zu bestätigen und macht das Netzwerk unter hoher Last reaktionsschneller. Eine weitere Verbesserung betrifft die lokale Signatur-Aggregation, die es Validatoren ermöglicht, mehrere Transaktionssignaturen zu kombinieren, bevor sie an den Rest des Netzwerks gesendet werden. Jede Transaktion auf Solana trägt eine digitale Signatur, die ihren Ursprung beweist; die separate Verarbeitung jeder einzelnen verbraucht Rechenleistung und Bandbreite. Durch die Gruppierung von Signaturen erleichtert Alpenglow diese Arbeitslast und reduziert die Rechenkosten für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Das Upgrade stärkt auch die Fehlertoleranz und stellt sicher, dass Solana weiter funktioniert, selbst wenn bis zu 40 Prozent der Validatoren die Verbindung verlieren oder vorübergehend offline gehen. Diese Verbesserung macht das Netzwerk widerstandsfähiger bei regionalen Ausfällen oder Verkehrsspitzen und begrenzt das Risiko von Ausfallzeiten. Darüber hinaus reduziert Alpenglow unnötigen "Gossip"-Verkehr – die Hintergrundnachrichten, die Validatoren austauschen, um synchron zu bleiben. Die Reduzierung dieses Austauschs gibt nicht nur Bandbreite frei, sondern hilft auch Validatoren in Regionen mit langsameren Internetverbindungen, effektiv teilzunehmen, was Solanas globale Betreiberbasis erweitert. Schließlich hat Solana die Validator-Teilnahme durch ein ticketbasiertes System überarbeitet, das tausende kleine Abstimmungstransaktionen durch einen einzigen vorhersehbaren Zulassungsschritt ersetzt. Diese Änderung vereinfacht die Kostenstruktur und senkt die Barrieren für kleinere Betreiber, was eine fairere Teilnahme und stärkere Dezentralisierung fördert. Zusammengenommen verwandeln diese Verfeinerungen Alpenglow von einem einfachen Geschwindigkeits-Upgrade in eine vollständige Neugestaltung der internen Kommunikation von Solana. Sie zeigen Solana Labs' Bestreben, das Netzwerk nicht nur theoretisch schnell, sondern auch im großen Maßstab zuverlässig zu machen – ein wesentlicher Schritt, da immer mehr Finanz- und Verbraucheranwendungen On-Chain wechseln.

Solanas kommende Architekturänderungen und warum sie wichtig sind

Von: Coinstats
2025/10/06 06:42
WHY
WHY$0.00000002274-17.30%
Major
MAJOR$0.10283+4.71%
League of Traders
LOT$0.01296+0.93%
Omnity Network
OCT$0.07984-3.07%
ChangeX
CHANGE$0.00138664-2.06%

Solana bereitet eine große Überarbeitung vor, die ihre bekanntermaßen schnelle Blockchain noch schneller machen könnte — und viel einfacher zu betreiben.

In seinem am 3. Oktober veröffentlichten Forschungsbericht "Krypto-Monatsrückblick für September 2025" sagt der globale Vermögensverwalter VanEck, dass Solanas bevorstehendes Alpenglow-Upgrade die größte Änderung an der Kernsoftware des Netzwerks seit dem Start darstellt.

Das Unternehmen bezeichnet es als "das größte Upgrade des Solana-Konsenses in seiner Geschichte" und verweist auf sechs Schlüsseländerungen, die zusammen schnellere Leistung, niedrigere Kosten und größere Zuverlässigkeit versprechen.

Für Leser, die mit Solanas Design weniger vertraut sind: Alpenglow ändert im Wesentlichen, wie die Tausenden von Validatoren des Netzwerks sich darüber einigen, welche Transaktionen gültig sind. Dieser Prozess, bekannt als Konsens, wird gestrafft, sodass Daten effizienter durch das System fließen und Validatoren mit weniger Reibung arbeiten können.

Was VanEck hervorhob

Schnellere Endgültigkeit. Heute benötigt Solana etwa 12 Sekunden, um eine Transaktion zu finalisieren, das heißt, sie dauerhaft zu bestätigen.

Alpenglow reduziert das auf etwa 150 Millisekunden — ungefähr die Zeit, die man zum Blinzeln braucht. Schnellere Endgültigkeit lässt Trades, Zahlungen und App-Interaktionen sofort erscheinen und bringt Solana näher an die Reaktionsfähigkeit des Webs.

Off-Chain-Abstimmung. Validatoren stimmen derzeit über jeden neuen Block ab, indem sie Tausende kleiner Transaktionen On-Chain einreichen.

Das hält das Netzwerk sicher, verstopft aber die Bandbreite. Alpenglow verlagert die Abstimmung Off-Chain und ermöglicht es Validatoren, Stimmen privat auszutauschen und später einen einzelnen Nachweis zu veröffentlichen. Dies schafft Platz für reguläre Benutzertransaktionen und hilft, die Netzwerkgebühren niedrig zu halten.

Einfachere Validatorkosten. Anstatt für jede Stimme Transaktionsgebühren zu zahlen, reichen Validatoren in jedem Zyklus ein einzelnes Validator Admission Ticket ein.

Dies reduziert die Kosten und erleichtert es kleineren Betreibern, Validatoren zu betreiben, was die Dezentralisierung und Netzwerksicherheit stärkt.

Optimierte Kommunikation. Solanas Knoten teilen ständig Nachrichten, um synchron zu bleiben, ein Prozess, der als "Gossip" bekannt ist.

Alpenglow reduziert diesen Hintergrundverkehr, sodass Validatoren weniger Zeit und Bandbreite für die Koordination miteinander aufwenden. Das macht das System stabiler, selbst wenn einige Validatoren offline gehen.

Größere Blöcke. Entwickler planen, die Blockkapazität bis zum Jahresende um 25% zu erhöhen.

Ein Block ist ein Stapel von Transaktionen, die dem Ledger hinzugefügt werden. Mehr Kapazität bedeutet, dass Solana mehr Transaktionen in jeden Block einfügen kann, was Wartezeiten und Überlastung reduziert.

Der Firedancer-Client. Entwickelt von Jump Krypto, ist Firedancer eine zweite, unabhängige Version der Validator-Software von Solana, die voraussichtlich Ende 2025 live gehen wird.

Zwei Clients zu haben bedeutet, dass das Netzwerk reibungslos weiterlaufen kann, wenn einer Probleme hat.

Es enthält auch einen Vorschlag namens SIMD-0370, der Solanas festes Limit für die Blockgröße entfernt. Das würde dem Netzwerk ermöglichen, automatisch mit schnellerer Hardware zu skalieren und den langfristigen Durchsatz zu verbessern.

P-Tokens für Effizienz. Solanas aktuelle SPL-Tokens, die für die meisten On-Chain Assets verwendet werden, erfordern viel Rechenleistung, um bewegt zu werden.

VanEck sagt, dass das neue P-Token-Format diese Nachfrage um etwa 95 Prozent reduzieren wird, wodurch Platz in jedem Block frei wird und die gesamte Transaktionskapazität um etwa 10 Prozent gesteigert wird. Dies macht Token-Transfers billiger und das Netzwerk effizienter bei starker Nutzung.

Zusammen zeigen diese Änderungen, wie Solana seine Infrastruktur neu gestaltet, um die nächste Generation dezentraler Finanz-, Spiel- und tokenisierter Asset-Anwendungen zu unterstützen.

Was Solanas Ingenieure darüber hinaus bauen

VanEcks Analyse erfasst die Schlüsselelemente von Alpenglow, aber das Alpenglow-Whitepaper von Solana Labs zeigt, dass das Upgrade noch tiefer geht, als die Firma beschrieben hat. Ingenieure haben mehrere Änderungen hinter den Kulissen entwickelt, die darauf abzielen, Solana schneller, robuster und im Laufe der Zeit einfacher zu warten.

Eine der bedeutendsten Ergänzungen ist Rotor, eine neue Broadcast-Schicht, die Solanas bestehendes Turbine-System für die Verbreitung von Daten unter Validatoren ersetzt.

Rotor überträgt Informationen effizienter, reduziert duplizierte Pakete und verkürzt die Zeit, die neue Blöcke benötigen, um das gesamte Netzwerk zu erreichen.

Die Änderung hilft, Transaktionen reibungsloser zu bestätigen und macht das Netzwerk unter hoher Last reaktionsschneller.

Eine weitere Verbesserung betrifft die lokale Signatur-Aggregation, die es Validatoren ermöglicht, mehrere Transaktionssignaturen zu kombinieren, bevor sie an den Rest des Netzwerks gesendet werden.

Jede Transaktion auf Solana trägt eine digitale Signatur, die ihren Ursprung beweist; die separate Verarbeitung jeder einzelnen verbraucht Rechenleistung und Bandbreite. Durch die Gruppierung von Signaturen erleichtert Alpenglow diese Arbeitslast und reduziert die Rechenkosten für die Aufrechterhaltung der Sicherheit.

Das Upgrade stärkt auch die Fehlertoleranz und stellt sicher, dass Solana weiterhin funktioniert, selbst wenn bis zu 40 Prozent der Validatoren die Verbindung verlieren oder vorübergehend offline gehen. Diese Verbesserung macht das Netzwerk widerstandsfähiger bei regionalen Ausfällen oder Verkehrsspitzen und begrenzt das Risiko von Ausfallzeiten.

Darüber hinaus reduziert Alpenglow unnötigen "Gossip"-Verkehr — die Hintergrundnachrichten, die Validatoren austauschen, um synchron zu bleiben. Die Reduzierung dieses Austauschs setzt nicht nur Bandbreite frei, sondern hilft auch Validatoren in Regionen mit langsameren Internetverbindungen, effektiv teilzunehmen, was Solanas globale Betreiberbasis erweitert.

Schließlich hat Solana die Validator-Teilnahme durch ein ticketbasiertes System überarbeitet, das Tausende kleiner Abstimmungstransaktionen durch einen einzigen vorhersehbaren Zulassungsschritt ersetzt. Diese Änderung vereinfacht die Kostenstruktur und senkt die Barrieren für kleinere Betreiber, fördert eine fairere Teilnahme und stärkere Dezentralisierung.

Zusammengenommen verwandeln diese Verfeinerungen Alpenglow von einem einfachen Geschwindigkeits-Upgrade in eine vollständige Neugestaltung der internen Kommunikation von Solana. Sie zeigen Solana Labs' Bestreben, das Netzwerk nicht nur theoretisch schnell, sondern auch im großen Maßstab zuverlässig zu machen — ein wesentlicher Schritt, da mehr Finanz- und Verbraucheranwendungen On-Chain wechseln.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,546.67
$105,546.67$105,546.67

+1.72%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,594.62
$3,594.62$3,594.62

+2.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.71
$165.71$165.71

+1.95%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3812
$2.3812$2.3812

+2.81%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18038
$0.18038$0.18038

+1.29%