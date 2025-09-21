Solana Treasury Stocks: Warum kaufen diese Unternehmen SOL auf?

Im Jahr 2020 beobachteten alle, wie Strategy (damals noch Microstrategy genannt) Bitcoin aufkaufte und Unternehmens-Krypto-Treasuries zu einer Mainstream-Geschichte machte. Jetzt bildet sich eine neue Welle. Und sie konzentriert sich auf Solana.

Dutzende von Unternehmen halten SOL als Wette auf den Preis. Aber sie halten nicht nur. Sie bauen sogenannte Solana-Treasuries oder Digital Asset Treasuries (DATs) auf. Dies sind keine passiven Tresore. Es sind aktive Strategien, die staken, Rendite erzielen und mit dem schnell wachsenden Solana-Ökosystem verbunden sind.

Forward Industries, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, kaufte kürzlich mehr als 6,8 Millionen SOL und wurde damit zum weltweit größten Solana-Treasury-Unternehmen. Andere wie Helius Medical, Upexi und DeFi Development folgen einem ähnlichen Spielplan und machen SOL zum Mittelpunkt ihrer Bilanzen.

Der Trend ist klar: Solana-Treasury-Aktien entwickeln sich zu einer neuen Klasse von Krypto-exponierten Aktien. Und für Investoren ist die Frage nicht nur wer kauft, sondern warum sich diese Strategie so schnell verbreitet.

Wichtige Highlights: Solana-Treasuries (DATs) sind Unternehmensreserven von SOL, die darauf ausgelegt sind, durch Staking und DeFi Rendite zu erzielen.

Was ist ein Solana-Treasury (DAT)?

Ein Solana-Treasury, manchmal auch Digital Asset Treasury (DAT) genannt, liegt vor, wenn ein Unternehmen SOL als Teil seiner Bilanz hält. Aber im Gegensatz zu Bitcoin-Treasuries sind diese normalerweise nicht nur statische Reserven, die im Cold-Storage liegen.

Der Hauptunterschied ist die Produktivität. SOL kann direkt im Netzwerk gestakt oder in DeFi-Protokolle eingesetzt werden. Das bedeutet, dass Unternehmen zusätzlich zu jeder Preissteigerung Rendite erzielen können. Derzeit liegen die Staking-Belohnungen im Durchschnitt bei etwa 7-8% jährlich, was ein Treasury in einen Cash-Flow-generierenden Vermögenswert verwandelt, anstatt in totes Kapital.

Denken Sie daran als Unternehmens-Treasury-Management 2.0:

Bitcoin-Treasuries : einfache Exposure, aber keine Rendite.

: einfache Exposure, aber keine Rendite. Ethereum-Treasuries : Exposure plus etwas Rendite, aber Gaskosten und Skalierungsprobleme machen es umständlich.

: Exposure plus etwas Rendite, aber Gaskosten und Skalierungsprobleme machen es umständlich. Solana-Treasuries (DATs): hoher Durchsatz, niedrige Gebühren, Rendite und Integration mit realer On-Chain-Aktivität.

Deshalb hört man zunehmend von SOL-Treasury-Unternehmen, die Strategien entwickeln, die eher aktiven Fonds als passiven Tresoren ähneln. Sie verwandeln dieses Treasury in einen Wachstumsmotor.

Warum entscheiden sich Unternehmen für Solana?

Warum also Solana? Und warum jetzt? Einige wichtige Faktoren tauchen immer wieder auf:

Rendite, die die Rechnungen bezahlt

Bitcoin-Treasuries wie Strategy verlassen sich darauf, dass der Preis steigt. Solana-Treasuries erzielen Cashflow, zusätzlich zur Preisentwicklung.

Durch Staking können Unternehmen 7-8% jährliche Belohnungen sammeln und manchmal mehr, wenn sie SOL in DeFi einsetzen. Diese Rendite kann Ausgaben decken, Schulden abbauen oder neue Käufe finanzieren.

Ein Netzwerk für Skalierbarkeit

Solana ist auch in der Praxis schnell, nicht nur auf dem Papier. Im 2. Quartal 2025 verarbeitete es 8,9 Milliarden Transaktionen und fast 3 Milliarden Dollar tägliches DEX-Handelsvolumen. Diese Art von Durchsatz gibt Unternehmen das Vertrauen, dass sie Infrastruktur mit echter Nutzung unterstützen, nicht leeren Hype.

Diversifikation über BTC und ETH hinaus

Einige Firmen sagen, sie wollen nicht alle Eier in einen Korb legen. Die Hinzufügung von SOL neben Bitcoin oder Ethereum verteilt die Exposure und nutzt ein Netzwerk, das ein explosives Entwicklerwachstum verzeichnet hat.

Große Namen unterstützen es

Galaxy Digital, Jump Crypto und Pantera finanzieren Solana-Treasuries und helfen Unternehmen, ihre Strategien zu strukturieren. Wenn sich Schwergewichte unter den Venture-Capital Unternehmen hinter einem Vermögenswert aufstellen, neigen andere dazu, zu folgen.

Aus diesen Gründen neigen mehr Solana-Treasury-Unternehmen zu der Idee, dass SOL nicht nur eine weitere Münze ist. Es ist ein produktiver, skalierbarer Vermögenswert, der in der Bilanz stehen und tatsächlich für sie arbeiten kann.

Spotlight: die größten Solana-Treasury-Unternehmen

Eine Handvoll Firmen führt die Bewegung an und macht SOL zu einem zentralen Bestandteil ihrer Bilanzen.

Forward Industries (FORD)

Dieses an der Nasdaq notierte Unternehmen hat alles auf eine Karte gesetzt. Unterstützt von Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital kaufte Forward Industries mehr als 6,8 Millionen SOL (damals etwa 1,58 Milliarden Dollar wert).

Dieser einzelne Schritt machte es zur weltweit größten Solana-Treasury-Aktie und FORD zum Gesicht der Solana-Treasury-Strategie.

Helius Medical Technologies (HSDT)

Helius, ebenfalls an der Nasdaq notiert, kündigte Pläne für ein 500-Millionen-Dollar-Solana-DAT mit Unterstützung von Pantera Capital an. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Bestände weiter auszubauen, was darauf hindeutet, dass SOL in Zukunft zu einem Kern-Treasury-Vermögenswert werden wird.

Upexi (UPXI)

Einst ein E-Commerce-Akteur, schwenkte Upexi mit einer Solana-First-Strategie auf Krypto um. Es hält derzeit etwa 2 Millionen SOL im Wert von über 200 Millionen Dollar. Das Management hat offen gesagt, dass es MicroStrategys Ansatz für Bitcoin spiegeln möchte, aber mit Solana als Wachstumswette.

DeFi Development Corp (DFDV)

Ein weiterer an der Nasdaq notierter Name, DFDV hat 1,98 Millionen SOL angesammelt. Das Unternehmen möchte und plant, sein Treasury zu nutzen, um Solana-basierte Immobilien-DeFi-Produkte aufzubauen.

Es ist ein cooles Konzept, wenn sie es zum Laufen bringen.

Sol Strategies Inc. (CSE: HODL)

Ein in Kanada notiertes Unternehmen, Sol Strategies betreibt Validator-Knoten und verwaltet Solana-Infrastruktur. Es hat über 3,6 Millionen SOL delegiert oder gestakt und erzielt etwa 8% jährliche Rendite aus Netzwerkbelohnungen.

Erkenntnisse

Zusammen kontrollieren diese Solana-Treasury-Unternehmen Dutzende Millionen SOL im Wert von Milliarden Dollar. Und die Liste wächst, mit neuen öffentlichen Einreichungen und Ankündigungen, die fast jeden Monat erscheinen.

Wie viel SOL halten Treasury-Unternehmen?

Die Zahlen bewegen sich schnell. Vor nur wenigen Monaten zeigten öffentliche Einreichungen etwa 8,9 Millionen SOL in Unternehmensbilanzen. Bis September 2025 hatte sich diese Zahl fast verdoppelt auf 17,1 Millionen SOL, was bei aktuellen Preisen mehr als 4 Milliarden Dollar wert ist.

Insgesamt legen 17 öffentliche Unternehmen jetzt Solana-Bestände offen. Das macht Solana zur am weitesten verbreiteten Treasury-Strategie außerhalb von Bitcoin. Und das Tempo beschleunigt sich. Neue Solana-DATs werden fast jedes Quartal angekündigt.

Einige wichtige Details stechen hervor:

Forward Industries allein macht ~40% aller Unternehmens-SOL-Bestände aus.

allein macht ~40% aller Unternehmens-SOL-Bestände aus. Etwa 585.000 SOL aus diesen Treasuries werden aktiv gestakt und erzielen ~6-8% jährliche Belohnungen.

Mehrere Firmen, wie Sol Strategies, betreiben ihre eigenen Validatoren und erzielen noch höhere Renditen.

Zum Vergleich: Bitcoin-Unternehmens-Treasuries sind in Dollar gemessen immer noch viel größer. Aber die Tatsache, dass Solana in weniger als einem Jahr von null auf Milliarden unter Verwaltung gestiegen ist, zeigt, wie schnell Solana-Treasury-Aktien zu einem ernsthaften Marktsegment werden.

Was das für Investoren bedeutet

Der Aufstieg von Solana-Treasury-Unternehmen ist real. Und er ist groß.

Für Investoren verändert es, wie wir sowohl über SOL als auch über die mit diesen Treasuries verbundenen Aktien denken. Ich möchte genauer betrachten, was dieser Trend in Zukunft bedeuten könnte.

Eine neue Nachfragequelle für SOL

Unternehmens-Treasuries stellen einen stetigen, langfristigen Kaufdruck dar. Wenn ein Unternehmen wie Forward Industries über eine Milliarde Dollar in Solana investiert, ist das Kapital mit mehrjährigem Horizont gebunden. Es ist kein spekulativer Tageshandel.

Das Gleiche gilt für kleinere Akteure wie Upexi und DeFi Development Corp. Zusammen kontrollieren diese Firmen jetzt mehr als 17 Millionen SOL, eine Zahl, die weiter steigt.

Für Investoren schafft dies einen strukturellen Rückenwind. Ähnlich wie Strategy zu einem konstanten Käufer von Bitcoin wurde, führen diese Solana-Treasury-Aktien eine anhaltende Nachfrage ein, die dazu beitragen kann, den Preis während Abschwüngen zu stützen und die Dynamik während Rallyes zu verstärken.

Rendite verändert die Gleichung

Bitcoin-Unternehmens-Treasuries haben eine Schwäche: Sie sind totes Kapital, es sei denn, der Preis steigt. Solana dreht dieses Modell um. Durch Staking oder Betreiben von Validatoren können Unternehmen 6-8% jährliche Belohnungen zusätzlich zur Preissteigerung verdienen. Einige setzen SOL sogar in DeFi-Strategien für zusätzliche Rendite ein.

Diese Rendite wirkt wie eine Dividende. Sie kann verwendet werden, um Unternehmensschulden abzubauen, Betriebskosten zu finanzieren oder in mehr SOL zu reinvestieren. Dies macht Solana-Treasuries nachhaltiger als Bitcoin-Treasuries und reduziert