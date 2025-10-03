BörseDEX+
Solana-Treasury-Wetten gewinnen an Bedeutung, während japanische Firma Kauf von 10 Mio. $ plant

Von: Crypto.news
2025/10/03 20:25
Ein japanisches Spieleunternehmen hat eine neue Initiative zur Schaffung eines Solana-Treasury angekündigt, während der Wettlauf um die Krypto-Adoption zunimmt.

Zusammenfassung
  • Japans Mobcast Holding startet Solana-Treasury-Strategie und plant den Kauf von SOL im Wert von 10 Millionen Dollar.
  • Finanzierung erfolgt durch neue Aktienemission und unbesicherte Anleihen.
  • Die Maßnahme zielt darauf ab, die Finanzen zu stärken und den Aktionärswert zu steigern.
  • Der Solana-Preis ist über 230 $ gestiegen, mit einem möglichen Anstieg auf 250 $, wenn der Kaufdruck weiter zunimmt.

Die japanische Spielefirma Mobcast Holding ist das neueste börsennotierte Unternehmen, das in Solana-Treasury-Bestände einsteigt und Pläne zur Investition in SOL vorstellt. Das am Tokyo Growth Market notierte Unternehmen kündigte kürzlich die Gründung einer speziellen "Solana Treasury Business"-Einheit an, die darauf abzielt, SOL in seine Finanzstrategie zu integrieren.

Laut Coindesk Japan beabsichtigt Mobcast, 1,4 Milliarden Yen (etwa 10 Millionen Dollar) durch eine Kombination aus Eigenkapital und unbesicherten Unternehmensanleihen aufzubringen, um die für die geplanten SOL (SOL)-Käufe benötigten Mittel zu sichern.

Dieses duale Finanzierungsmodell bietet Flexibilität, wobei die endgültigen Emissionsmethoden von den Marktbedingungen und der behördlichen Genehmigung abhängen.

Das Unternehmen merkte an, dass die Integration von Solana in sein Treasury Teil eines umfassenderen Plans ist, um seine finanzielle Grundlage zu stärken, den Aktionärswert zu erhöhen und die Standards für die Börsennotierung aufrechtzuerhalten. Mit dem Einstieg von Mobcast und breiteren Adoptionstrends wird Solanas Rolle als Unternehmens-Treasury-Asset immer schwerer zu ignorieren.

Institutionelles Interesse am Solana-Treasury nimmt zu

Mobcasts Vorstoß ergänzt eine wachsende Liste von börsennotierten Unternehmen, die aggressive Wetten auf Solana eingehen. Insgesamt haben nun fast 20 börsennotierte Unternehmen Reserven mit diesem Asset aufgebaut und halten gemeinsam 17,80 Millionen SOL, was 3,10% des Gesamtangebots entspricht.

Zu den größten Haltern gehören Forward Industries mit 6,822 Millionen SOL und Sharps Technology mit 2,14 Millionen SOL. Weitere bemerkenswerte Teilnehmer sind Solmate (Brera Holdings), Upexi und DeFi Development Corp.

Dieses wachsende institutionelle Interesse signalisiert Solanas steigende Attraktivität als Treasury-Asset, besonders bei Unternehmen, die sich an der zukünftigen Wachstumstrajektorie des Kryptomarktes orientieren möchten. 

Unterdessen befindet sich SOL in den letzten Tagen in einem Aufwärtstrend. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird das Asset bei 230 $ gehandelt, mit einem täglichen Gewinn von 2% und einem Anstieg von 18% in der Woche.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

