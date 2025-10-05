BörseDEX+
Krypto-Märkte entwickeln sich weiterhin rasant, wobei Brancheninsider die wachsende Bedeutung von Solana als potenzielles Zentrum für Stablecoins und die Tokenisierung von realen Vermögenswerten hervorheben. Da die Blockchain-Akzeptanz unter traditionellen Finanzakteuren zunimmt, glauben Experten, dass die technologischen Vorteile des Solana-Ökosystems es als führendes Netzwerk für Mainstream-Finanzanwendungen positionieren könnten, das mit etablierten Chains wie Ethereum konkurriert.

Solana: Die neue Wall-Street-Macht für Tokenisierungserfolg

Von: Crypto Breaking News
2025/10/05 12:07
Solana: Die neue Wall-Street-Macht für Tokenisierungserfolg

Kryptomärkte entwickeln sich weiterhin rasant, wobei Brancheninsider die wachsende Bedeutung von Solana als potenzielles Zentrum für Stablecoins und die Tokenisierung realer Vermögenswerte hervorheben. Da die Blockchain-Akzeptanz bei traditionellen Finanzakteuren zunimmt, glauben Experten, dass Solanas technologische Vorteile es als führendes Netzwerk für Mainstream-Finanzanwendungen positionieren könnten, das mit etablierten Chains wie Ethereum konkurriert.

  • Bitwise CIO Matt Hougan prognostiziert, dass Solana die bevorzugte Plattform für Stablecoins und die Tokenisierung realer Vermögenswerte im traditionellen Finanzwesen werden wird.
  • Solanas jüngste Verbesserungen der Abwicklungsgeschwindigkeit – Reduzierung von 400 auf 150 Mikrosekunden – helfen dabei, institutionelles Interesse zu wecken.
  • Während Solanas Stablecoin-Marktanteil mit 4,7% bescheiden bleibt, dominiert Ethereum weiterhin mit über 59% des On-Chain-Stablecoin-Werts.
  • Bitwise wartet auf die behördliche Genehmigung für einen Solana-fokussierten ETF, wobei eine endgültige Entscheidung in Kürze erwartet wird, was das zunehmende institutionelle Engagement unterstreicht.
  • Branchenführungskräfte betonen Solanas schnelleren Unstaking-Prozess als Vorteil gegenüber Ethereum für ETF-Anwendungen und Liquiditätsbewegungen.

Der Chief Investment Officer der Krypto-Asset-Management-Firma Bitwise, Matt Hougan, befürwortet Solanas wachsende Bedeutung und glaubt, dass es zur "Wall Street" für Blockchain-basierte Stablecoins und die Tokenisierung realer Vermögenswerte werden könnte. Im Gespräch mit Akshay Rajan von Solana Labs am 2. Oktober wies Hougan darauf hin, dass traditionelle Wall-Street-Akteure Bitcoin oft als komplex und vergänglich wahrnehmen, aber das transformative Potenzial von Stablecoins und Tokenisierung erkennen. 

"Sie sehen, wie Stablecoins Zahlungen neu erfinden und die Tokenisierung Märkte für Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien umgestaltet", sagte Hougan. Bei der Überlegung, wo investiert werden soll, schauen Branchenakteure auf Blockchain-Lösungen, und Solanas hoher Durchsatz und niedrige Latenz – Verbesserungen, die die Abwicklungszeiten auf 150 Mikrosekunden reduzieren – stechen hervor. "Das macht für Händler viel Sinn", fügte er hinzu und betonte, wie schnellere Abrechnungen mit Handelspräferenzen übereinstimmen.

Ethereum bleibt bei Stablecoins dominant

Trotz Solanas schnellem Wachstum ist Ethereum nach wie vor führend bei der Ausgabe von Stablecoins, mit etwa 172,5 Milliarden Dollar an On-Chain-Stablecoin-Wert, was einem beherrschenden Marktanteil von 59% entspricht. Wenn Layer-2-Lösungen wie Arbitrum, Base und Polygon einbezogen werden, steigt Ethereums Dominanz auf etwa 65%. Stabilität und robuste Ökosystem-Tools halten Ethereum an der Spitze der Blockchain-basierten Stablecoins.

AJ Warner, Chief Strategic Officer bei Offchain Labs, stellt fest, dass, obwohl der gesamte gesperrte Wert (TVL) nicht alles ist, Ethereum die bevorzugte Plattform für die Einführung von Stablecoins bleibt. "Bauen Sie innerhalb der EVM", erklärte Warner und verwies auf die Vielseitigkeit und weit verbreitete Akzeptanz der Ethereum Virtual Machine als Schlüsselfaktoren, die sowohl Entwickler als auch Emittenten anziehen.

Bitwise setzt auf Solanas Potenzial

Bitwise hat seit langem Optimismus bezüglich Solanas Aussichten geäußert. Auf der Token2049 in Singapur letzte Woche hob CEO Hunter Horsley Solanas Potenzial hervor, insbesondere seinen Vorteil im Staking-ETF-Markt aufgrund schnellerer Unstaking-Zeiten im Vergleich zu Ethereum. "Schnelle Vermögensrenditen sind entscheidend für ETFs", erklärte Horsley und unterstrich Solanas schnellere Liquiditätszyklen als Wettbewerbsvorteil.

Das Flaggschiffangebot der Firma, das Bitwise Physical Solana Exchange-Traded Product (ETP), bietet Anlegern Zugang zu SOL-Token über eine vollständig abgesicherte, verwahrte Struktur. Mit nur 30 Millionen Dollar an Vermögenswerten bleibt das Interesse jedoch im Vergleich zu Bitcoin- oder Ethereum-basierten ETFs bescheiden. Das Unternehmen wartet auch auf die SEC-Genehmigung für einen Spot-Solana-ETF, wobei eine Entscheidung bis zum 16. Oktober erwartet wird.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde SOL bei etwa 227 Dollar gehandelt, 2% niedriger am Tag und mehr als 22% unter seinem Allzeithoch vom Januar 2025. Die bevorstehende regulatorische Entscheidung könnte auf eine weitere institutionelle Akzeptanz des Solana-Ökosystems und seiner Rolle in sich entwickelnden Kryptomärkten hindeuten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich als Solana: Die neue Wall-Street-Macht für Tokenisierungserfolg auf Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihre vertrauenswürdige Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-Nachrichten und Blockchain-Updates.

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist,
2025/11/10 06:00
Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten.
2025/11/10 04:48
Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die
