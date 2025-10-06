BörseDEX+
Solana stärkt Netzwerkeffizienz nach $250-Höchststand und Alpenglow-Start

Von: Tronweekly
2025/10/06 09:00
Solana
  • Solanas Alpenglow-Upgrade zielt darauf ab, die Transaktionsgeschwindigkeit und -effizienz zu steigern.
  • Neue Solana-basierte Treasuries treiben frische Marktnachfrage und Liquidität an.
  • Enterprise-Blockchains erleben ein Comeback inmitten wachsender regulatorischer Klarheit.

Der September-Bericht von VanEck stellte fest, dass Solana den September mit gemischtem Momentum nach einem volatilen Handelsmonat abschloss. Der SOL-Token erreichte Höchststände über 250 $ bevor er innerhalb weniger Tage unter 200 $ fiel, was sowohl Optimismus als auch Vorsicht im Markt widerspiegelt.

Die Begeisterung kam größtenteils von Spekulationen rund um ein potenzielles SOL Exchange-Traded Product (ETP) und den Start großer SOL-fokussierter digitaler Asset-Treasuries (DATs).

Quelle: VanEck

Zwei der größten DATs, Forward mit 1,5 Milliarden $ und Helius mit 500 Millionen $ an Vermögenswerten, nahmen im September ihren Betrieb auf. Zusammen halten diese Fonds nun rund 2,5% des gesamten SOL-Angebots, was auf eine wachsende institutionelle Beteiligung hindeutet. Marktbeobachter deuten an, dass bald weitere DATs folgen könnten, was Solanas Liquiditätsposition stärkt.

Trotz des Preisrückgangs bleibt die Anlegerstimmung aufgrund laufender Netzwerk-Upgrades und Infrastrukturwachstum stabil. VanEcks September-Bericht zeigte einen Anstieg von 2% in seinem Solana-Update-Index, was das anhaltende Vertrauen in das Ökosystem zeigt.

Alpenglow-Upgrade definiert Solanas Kern neu

Technisch gesehen hat Solana im Monat große Fortschritte gemacht. Validatoren stimmten mit einer 98%-Mehrheit für das Alpenglow-Upgrade, und es ist eine der einflussreichsten Upgrade-Abstimmungen in der Geschichte des Netzwerks. Das Upgrade minimierte die Block-Finalisierungszeit von 12 Sekunden auf nur 150 Millisekunden und ermöglichte Off-Chain-Abstimmungen sowie verbesserte Validator-Belohnungen.

Diese Änderungen sollten die Netzwerkleistung und Widerstandsfähigkeit erhöhen und den Weg für noch größere Skalierbarkeit ebnen. Es gab tatsächlich Vorschläge von Entwicklern, die Blockkapazität von Solana bis zum Jahresende um 25% zu erhöhen.

Währenddessen schlug das Firedancer-Team von Jump Crypto SIMD-0370 vor, das das Potenzial hat, feste Recheneinheitsobergrenzen zu eliminieren und Solana zu ermöglichen, exponentiell mehr Transaktionen pro Block zu verarbeiten.

Ein weiteres bedeutendes Upgrade ist die Einführung des "P-Token", dem Nachfolger des bisherigen SPL-Token-Formats. Die Rechenkosten werden durch den neuen Standard um bis zu 95% reduziert, und der Durchsatz kann im gesamten Netzwerk um bis zu nahezu 10% steigen.

Enterprise-Blockchains finden erneuerten Zweck

Während Solana die Innovation dominiert, ist das Geschäftsinteresse an Blockchain nach Jahren der Inaktivität zurück. Unternehmen wie JP Morgan, Walmart und HSBC gehörten zu den ersten, die Permissioned Blockchains erkundeten. Die meisten dieser frühen Akteure verschwanden aufgrund regulatorischer Verwirrung und geringer Auswirkungen.

Und jetzt, mit neuen Gesetzen und Stablecoin-Architekturen, die in den USA ankommen, schauen Unternehmen wieder auf die Adoption der Blockchain zurück. Die heutige Umgebung ist vergleichbar mit den frühen Tagen der Euphorie für erneuerbare Energien im Jahr 2009, jetzt angetrieben durch digitales Geld und verteilte Infrastruktur.

Auch lesen: Solana schießt über 230 $, ist 300 $ die nächste Explosion?

