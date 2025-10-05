Solana-Preis rutscht unter 230 $, aber Analyst sagt, nächste große Widerstandsstufe liegt weiterhin bei 245 $

Der Solana-Preis zeigte im September eine relativ bessere Performance als die meisten Krypto-Assets mit hoher Marktkapitalisierung und verzeichnete im vergangenen Monat einen zweistelligen Gewinn. Die Altcoin hat einen noch stärkeren Start in den Oktober hingelegt und genießt die ersten Tage des Monats mit einem Preissprung von über 10% bisher.
Erwähnenswert ist jedoch, dass der Solana-Preis am Wochenende etwas zu kämpfen hatte, was zum Verlust der 230-Dollar-Marke geführt hat. Die neuesten On-Chain Daten deuten jedoch darauf hin, dass der SOL-Token möglicherweise nur eine Pause einlegt, da er noch nicht auf das nächste große Hindernis für seinen kontinuierlichen Aufstieg gestoßen ist.
In einem Beitrag vom 4. Oktober auf der X-Plattform teilte Krypto-Analyst Ali Martinez einen On-Chain-Einblick in den nächsten signifikanten Widerstand für den Solana-Preis. Laut dem beliebten Online-Experten wird der Preis von SOL in den kommenden Wochen wahrscheinlich auf einen großen Widerstand um die 245-Dollar-Marke stoßen.
Dieses On-Chain-Urteil basiert auf der SOL UTXO Realized Price Distribution (URPD)-Metrik, die das Volumen einer bestimmten Kryptowährung misst, das zu einem bestimmten Preisniveau gekauft wurde. Diese Preisniveaus fungieren als Unterstützungs- und Widerstandsstufen für Solana, da sie die Kostenbasis verschiedener Investoren darstellen.
Es ist erwähnenswert, dass die Stärke einer On-Chain-Unterstützungs- und Widerstandsstufe typischerweise von der Anzahl der Investoren abhängt, die ihre Kostenbasis auf dem spezifischen Preisniveau haben. Laut Martinez liegt das nächste solche Niveau im Bereich von $245, wo mehr als 5,9 SOL-Token erworben wurden.
Dieses Niveau wird als der nächste große Widerstand für den Solana-Preis angesehen, da es über dem aktuellen Spot-Wert liegt. Die $245-Zone wird als signifikante Angebotsbarriere betrachtet, da mehrere Investoren – die lange Zeit unter Wasser waren – wahrscheinlich ihre Vermögenswerte abwerfen werden, sobald sie die Gewinnschwelle erreichen oder in die Gewinnzone kommen, wodurch ein erheblicher Abwärtsdruck auf den Preis entsteht.
Letztendlich könnte die Rückkehr des Solana-Preises zu seinem aktuellen Allzeithoch von $293 in Gefahr sein, wenn es nicht gelingt, die große Angebotsbarriere um $245 zu durchbrechen. Wie in der hervorgehobenen Grafik zu sehen ist, würde SOL wahrscheinlich auf dem Weg zum Rekordpreis auf keine signifikante Barriere stoßen.
Interessanterweise prognostizierte Martinez in einem separaten Beitrag auf X, dass der Solana-Preis bis auf $520 steigen könnte. Die Altcoin würde jedoch einen Wochenschluss über dem langfristigen Widerstand von etwa $260 benötigen, um diese Aufwärtsrallye zu beginnen.
Ein Anstieg auf $520 würde einen Zuwachs von über 110% vom aktuellen Preisniveau darstellen. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird der Solana-Token mit etwa $228 bewertet, was einem Rückgang von fast 2% in den letzten 24 Stunden entspricht.