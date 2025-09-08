BörseDEX+
Der Beitrag Solana-Preisprognose zeigt, dass SOL $350 anvisieren könnte, während Fonds Rollblock mit 30-fachem Potenzial unterstützen erschien auf BitcoinEthereumNews.com.

Solana-Preisprognose zeigt, dass SOL $350 anvisieren könnte, während Fonds Rollblock mit 30-fachem Potenzial unterstützen

2025/09/08 03:01
Krypto News

Solana zeigt Anzeichen von Stärke, während es knapp über 203 $ gehandelt wird. Der Altcoin drückt gegen den Widerstand nahe 211 $, und Analysten sagen, ein Ausbruch könnte den Solana-Preis innerhalb von Wochen in Richtung 218 $ treiben. Einige prognostizieren sogar einen Anstieg auf 350 $ vor Jahresende, wenn das Momentum anhält.

Aber während Solana weiterhin Aufmerksamkeit auf sich zieht, stiehlt ein neues Krypto-Projekt die Show. Rollblock ist im Vorverkauf um 500% gestiegen, und Analysten sehen Potenzial für einen 30-fachen Anstieg, während es sein GameFi-Ökosystem ausbaut.

Solana Preisvorhersage: Ist 350 $ möglich?

Händler beobachten das Solana-Preisdiagramm genau. Das 211 $-Niveau ist zum wichtigsten Kampfgebiet geworden. Wenn die Bullen durchbrechen, öffnet sich schnell der Weg in Richtung 220–230 $. Von dort aus deuten langfristige Modelle darauf hin, dass der Solana-Preis 350 $ testen könnte, besonders mit wachsender Akzeptanz im Web3-Gaming.

Zusätzlich zum Hype bestätigte Play Solana, dass seine erste tragbare Web3-Spielkonsole, die PSG1, ab 6. Oktober ausgeliefert wird. Diese Ankündigung gab dem Solana-Preis frischen Schwung und verband Blockchain-Nutzen mit echter Konsumerhardware. Analysten glauben, dass dieser Übergang ins Mainstream-Gaming als Katalysator für die nächste große Rally wirken könnte.

Dennoch bleibt der Widerstand stark. Ohne Volumen riskiert der Solana-Preis, zurück in Richtung des Unterstützungsbereichs von 195–198 $ zu fallen. Die Händler sind gespalten, aber die Bullen setzen darauf, dass die Gaming-Narrative den Aufwärtstrend befeuern wird.

Rollblock verändert den 450 Milliarden Dollar Gaming-Markt mit Krypto

Rollblock schreibt die Regeln des Online-Gamings neu. Jedes Spiel, von Pokertischen bis hin zu Sportwetten, läuft vollständig On-Chain, gesichert durch Ethereum. Das bedeutet faire Ergebnisse ohne Manipulation und jedes Ergebnis wird für immer aufgezeichnet.

Wo Rollblock wirklich glänzt, ist die Geschwindigkeit. Traditionelle Gaming-Plattformen können Stunden brauchen, um Einzahlungen und Auszahlungen zu verarbeiten. Rollblock bewegt Gelder fast sofort und unterstützt mehr als 20 führende Kryptowährungen.

Im vergangenen Jahr hat Rollblock Transaktionen im Wert von 15 Millionen Dollar abgewickelt und 11,5 Millionen Dollar von fast 50.000 Teilnehmern eingesammelt. Sein nativer Token, RBLK, ist bereits um 580% auf 0,068 $ gestiegen. Er ermöglicht Governance, Staking, Plattformgebühren und Belohnungen und festigt seine Rolle im Kern des Ökosystems.

Die Tokenomics sind darauf ausgelegt, Inhaber zu belohnen. Rollblock kauft Token mit bis zu 30% seiner Einnahmen zurück. 60% davon werden verbrannt und 40% werden verwendet, um Staker zu belohnen. Dies reduziert das Angebot, schafft Knappheit und stärkt den langfristigen Wert. Im Vergleich zu inflationären Modellen wie Cardano bietet RBLK eine deutlich schlankere, profitablere Struktur.

Funktionsvergleich

FunktionRollblock (RBLK)Solana (SOL)
Aktueller Preis0,068 $203,45 $
Primärer AnwendungsfallGameFi-Ökosystem mit On-Chain-GamingHochgeschwindigkeits-Layer-1-Blockchain für DeFi, NFTs und Gaming
ÖkosystemLäuft auf Ethereum; sofortige Einzahlungen mit mehr als 20 Krypto-MethodenUnabhängige Layer-1-Blockchain; Expansion in Consumer-Gaming-Hardware
WachstumspotenzialZiel 1 $ bis Q4 2025Analysten sehen 350 $, wenn der Widerstand bricht

Ist das 30-fache ein erreichbares Ziel für Rollblock?

Analysten argumentieren, dass es das ist. Rollblock expandiert in GameFi, einer Branche, die bereits 450 Milliarden Dollar wert ist, indem es Transparenz und Geschwindigkeit hinzufügt, die herkömmliche Plattformen nicht bieten können. Mit Tausenden von Spielern an Bord und ständig neuen Funktionen ist Wachstum vorprogrammiert.

Der Kontrast zu Solana ist auffällig. Während sich der Solana-Preis von hier aus verdoppeln könnte, hat RBLK weitaus mehr Spielraum. Deshalb unterstützen sowohl Fonds als auch Kleinanleger Rollblock als einen der Top-Altcoins, die es 2025 zu beobachten gilt.

Mit niedrigen Einstiegspreisen, starken Tokenomics und wachsender Akzeptanz positioniert sich Rollblock als ernsthafter Kandidat für die nächste Breakout-Kryptowährung.

Entdecken Sie noch heute die aufregenden Möglichkeiten des Rollblock (RBLK) Vorverkaufs!

Website: https://presale.rollblock.io/

Socials: https://linktr.ee/rollblockcasino

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung oder das Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen entstehen. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Quelle: https://coindoo.com/solana-price-prediction-shows-sol-could-target-350-as-funds-back-rollblock-with-30x-potential/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

