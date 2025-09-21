BörseDEX+
Solana-Kurse werden nach einer enormen 25%-Rallye im vergangenen Monat bei etwa 241 $ gehandelt, aber während Smart-Money in SOL fließt, richten viele Kleinanleger ihren Blick woanders hin – insbesondere auf Layer Brett ($LBRETT). Im Gegensatz zu Solana, das bereits eine Marktkapitalisierung von über 100 Mrd. $ hat, liegt Layer Brett im Vorverkauf noch bei nur 0,0058 $ und dennoch schnell [...]

Solana-Preisausblick: Analysten sehen bescheidene Gewinne mit SOL und lebensverändernde Multiplikatoren mit Layer Brett

Von: Cryptopolitan
2025/09/21 14:38
Solana-Kurse werden bei etwa 241 $ gehandelt, nach einer enormen 25%-Rallye im vergangenen Monat, aber während große Geldmengen in SOL fließen, richten viele Kleinanleger ihren Blick woanders hin – insbesondere auf Layer Brett ($LBRETT). Im Gegensatz zu Solana, das bereits eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden $ hat, steht Layer Brett im Vorverkauf noch bei nur 0,0058 $, baut aber schnell Momentum auf als Ethereum Layer 2 Blockchain mit höheren Geschwindigkeiten, günstigeren Gebühren und einer viralen sozialen Präsenz, die die Krypto-Menge in Aufregung versetzt. 

Solana Preisvorhersage: Stetige Gewinne, keine explosive Aufwärtsentwicklung

Zum ersten Mal behandeln Unternehmen Solana wie eine Reservewährung – ähnlich wie Bitcoin 2020 in den Bilanzen auftauchte. Forward Industries hat mit 6,82 Millionen SOL im Wert von 1,6 Milliarden $ investiert, durchschnittlich 232 $ pro Coin. DeFi Development Corp hält über 500 Millionen $ in SOL, während andere Firmen wie Upexi Inc., Sharps Technology und Sol Strategies sich der Welle angeschlossen haben. Zusammen kontrollieren Institutionen jetzt mehr als 17 Millionen SOL im Wert von 4,3 Milliarden $.

Diese institutionelle Unterstützung hat der Solana-Preisentwicklung einen starken Boden gegeben und hält 215–220 $ als wichtigen Unterstützungsbereich. Wenn Bullen diese Zone halten, sehen Analysten einen Weg in Richtung 260 $ und schließlich 300 $. Aber hier ist der Haken: Während diese Gewinne solide aussehen, sind sie bescheiden im Vergleich zu den lebensverändernden Multiplikatoren, die in kleineren, schneller wachsenden Projekten verfügbar sind.

Ja, Solana könnte die 250 $ überschreiten und einen Lauf in Richtung 300 $ machen oder sogar sein Allzeithoch nahe 294 $ erneut testen. Aber mit seiner Marktkapitalisierung, die bereits bei über 100 Milliarden $ liegt, macht das Gesetz der großen Zahlen ein 100-faches Wachstum von hier aus nahezu unmöglich. Solanas Aufwärtspotenzial ist stetig, vielleicht sogar sicher – aber "sicher" verändert selten das Leben von jemandem in Krypto.

Warum Layer Brett die echten Multiplikatoren liefern könnte

Hier kommt Layer Brett ins Gespräch. Niemand beobachtet Layer Brett wegen seines Preisschildes – immer noch nur 0,0058 $ im Vorverkauf. Sie beobachten es, weil es eine Layer 2 Blockchain auf Ethereum ist, gebaut für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Adoption. Es verarbeitet Transaktionen viel schneller als Ethereum selbst, während die Gas-Gebühren sehr niedrig bleiben, was es zu einem echten Konkurrenten im L2-Rennen macht.

Das Projekt explodiert: Es nähert sich in nur wenigen Wochen 10.000 Inhabern, baut eine massive soziale Präsenz auf, und sein Vorverkauf hat bereits die 3,8 Millionen $ überschritten und ist auf dem Weg, 4 Millionen $ zu erreichen. Darüber hinaus bleiben die Staking-Belohnungen atemberaubend, mit APYs über 670% für frühe Anwender.

Hier ist der Clou: All die Milliarden, die in Ethereum-ETFs fließen, bleiben nicht nur in ETH. Sie werden zwangsläufig in das Ethereum-Ökosystem überschwappen – besonders in Layer 2s wie Layer Brett. Deshalb ist Layer Brett bereit, parabolisch zu werden, wenn ETH pumpt. 

Abschließendes Wort: Solana vs. Layer Brett

Solana könnte mit ETF-Flows und institutioneller Adoption noch höher steigen, aber die wirklich asymmetrische Chance liegt bei Layer Brett. Es ist schneller als Ethereum, günstiger zu nutzen und baut mit rasender Geschwindigkeit eine virale Community auf. Mit dem Vorverkauf, der auf 4 Millionen $ zusteuert, über 670% APY Staking live und Preisen von immer noch nur 0,0058 $, ist dies die Art von Setup, von der Krypto-Investoren träumen.

Wenn Solana das stabile Schiff ist, ist Layer Brett die Rakete – und 2025 könnte das Jahr sein, in dem es über die Stratosphäre hinausschießt.

LBRETT ist jetzt für 0,0058 $ erhältlich. Verpassen Sie nicht die nächste 100x-Chance – nehmen Sie noch heute am Layer Brett Vorverkauf teil.

Website: https://layerbrett.com

Telegram: https://t.me/layerbrett

X: Layer Brett (@LayerBrett) / X

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Bitcoinist2025/11/10 06:00

