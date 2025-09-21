Solana DEX verzeichnet Rückgang von Meme-Tokens, während Stablecoin-Handel zunimmt

Der Handel mit Meme-Coins auf Solana DEX ist unter 30% gefallen, was einen Rückgang der spekulativen Einzelhandelsaktivitäten widerspiegelt.

Das Handelsvolumen von SOL-Stablecoin ist auf den höchsten Stand seit Dezember 2023 gestiegen, was auf eine stärkere Marktstabilität hindeutet.

Im Solana-Ökosystem stehen große Veränderungen an. Die neuesten Daten von BlockWorks zeigen, dass die Dominanz von Meme-Tokens auf Solana DEXs, die bis Ende 2024 auf über 60% gestiegen war, nun auf unter 30% gefallen ist.

Im Gegensatz dazu ist das SOL-Stablecoin-Handelspaar stark gestiegen und erreicht jetzt den höchsten Stand seit Dezember 2023. Diese Verschiebung scheint eine Änderung im Verhalten der Händler widerzuspiegeln, da Händler beginnen, sicherere Wege zu suchen, nachdem die Hype-Welle der Meme-Tokens abgeklungen ist.

Stablecoins gewinnen an Boden, während der Meme-Wahnsinn nachlässt

Darüber hinaus ist die Anzahl der täglich aktiven Händler auf Solana DEXs ebenfalls dramatisch zurückgegangen. Von einem Höchststand von etwa 4,8 Millionen Händlern blieben im August 2025 nur noch etwa 900.000 übrig. Diese Zahl spiegelt ein wachsendes Gefühl der Ermüdung bei risikoreichen Vermögenswerten wider, insbesondere bei zahlreichen Rug Pulls und Projekten ohne klaren Nutzen.

Diese Verschiebung eröffnet jedoch auch Raum für stabilere Handelsoptionen, wobei Stablecoins zu einer primären Option für diejenigen werden, die aktiv bleiben wollen, ohne von der wilden Volatilität der Meme-Tokens erfasst zu werden.

Solana beweist seine Stärke durch DeFi-Wachstum

Während viele Menschen früher darauf drängten, Token wie BONK, WIF oder MEW zu erwerben, ändert sich dieser Trend jetzt. Meme-Tokens machten Solana einst zu einem bekannten Namen, besonders als der Netzwerkdurchsatz in einem Stresstest 107.540 TPS erreichte, wie von Mert Mumtaz, Mitbegründer von Helius, enthüllt wurde.

Diese Geschwindigkeit war einst ein großer Anziehungspunkt für Einzelhändler, aber nachdem der Hype abgeklungen war, konnten nicht alle Token überleben. Viele verloren ihre Attraktivität aufgrund mangelnden Nutzens.

Andererseits berichtete CNF letzte Woche, dass das DeFi-Ökosystem von Solana tatsächlich auf seinem Höhepunkt ist. Der gesamte gesperrte Wert (TVL) erreichte einen neuen Rekord von 13,34 Milliarden Dollar, was die vertiefte Beteiligung institutioneller Benutzer und die steigende Nachfrage nach Staking widerspiegelt.

Das bedeutet, dass das Solana-Ökosystem als Ganzes nicht an Dynamik verloren hat, obwohl der Meme-Token-Sektor zu schwächeln scheint. Tatsächlich fließt jetzt erhebliche Liquidität in den reiferen und langfristigen DeFi-Sektor.

Darüber hinaus entwickelt sich auch die Preisentwicklung von SOL positiv. In den letzten 24 Stunden ist SOL um 0,81% gestiegen. Langfristig betrachtet hat der Anstieg in den letzten 30 Tagen 33,48% erreicht und ist über 90 Tage sogar um 82,84% gestiegen.

Dieser Trend signalisiert eine wichtige Sache: Solana beginnt, sich von einer hypegetriebenen Phase zu einer stärker nutzungsorientierten zu bewegen. Während viele Einzelhändler gegangen sind, sind neue Gelder von großen Akteuren aufgetaucht, die Transaktionseffizienzen und DeFi-Möglichkeiten suchen.

Da Stablecoins zu einer wichtigen Handelssäule werden, tendiert die Liquidität dazu, kontrollierter zu sein. Dies steht im Gegensatz zu früheren Perioden, als Meme-Tokens den Solana-Markt oft lärmend, aber volatil erscheinen ließen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Meme-Tokens vollständig verschwinden werden. Die Community ist immer noch präsent, und Projekte mit starken Ideen können möglicherweise überleben.