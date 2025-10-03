Solana stürzt durch wichtige Unterstützungsstufe, DOGE stagniert, während BlockDAGs Vorverkauf von über 420 Mio. $ & Live Testnet einen neuen Marktführer signalisieren

Der Markt verändert sich schnell, wobei die wichtige Unterstützungsstufe von Solana (SOL) durchbrochen wurde und Dogecoin (DOGE) geringe Aktivität zeigt, was bei Händlern Besorgnis auslöst. Solana, einst für seine Skalierbarkeit gelobt, rutscht nach dem Verlust kritischer Niveaus weiter ab, wobei $200 als nächster Halt droht. Gleichzeitig ist die Netzwerknutzung von Dogecoin stark gesunken, Whales stoßen ihre Bestände ab und es wachsen Zweifel, ob der Meme-Coin jemals frühere Höchststände zurückerobern kann.

Inmitten dieser Unsicherheit gewinnt BlockDAG (BDAG) als echte Kryptowährung mit dem größten Potenzial an Dynamik. Mit über $420 Millionen, die im Vorverkauf gesammelt wurden, einer Handy-App, die bereits mehr als 3 Millionen Nutzer beherbergt, und 20.000 ausgelieferten ASIC-Minern beweist sich BlockDAG. Im Gegensatz zu SOL und DOGE ist sein Awakening Testnet live und zeigt eine Leistung, die über Spekulation hinausgeht.

Solanas wichtige Unterstützungsstufe durchbrochen: Wird die $200-Marke halten?

Solana hat es nicht geschafft, wichtige Niveaus zu verteidigen, was Alarm für tiefere Rückgänge auslöst. Nach einem Anstieg über $250 wird SOL jetzt bei etwa $213 gehandelt, während der bärische Druck zunimmt. Das institutionelle Interesse ist durch große Token-Käufe noch sichtbar, aber der breitere Marktabschwung belastet den Preis weiterhin stark.

Weitere Besorgnis löst eine SOL-Freigabe von $116 Millionen aus, die das Angebot stark erhöhen könnte. Technische Faktoren verstärken den bärischen Fall, wobei der Token unter den 9-Tage-EMA rutscht und der RSI auf 48 sinkt. Das Momentum schwindet schnell.

Wenn der Bereich von $210-$215 nicht hält, wird $200 zur nächsten entscheidenden Unterstützungsstufe. Für jeden, der SOL in Betracht zieht, ist dies ein entscheidender Punkt, den es zu beobachten gilt.

DOGE-Preis kämpft mit geringer Aktivität und Whale-Druck

Dogecoins nachlassende Aktivität ist zu einem Problem geworden. Sein Preis klammert sich an die Unterstützung nahe $0,2400 am 50-Tage-EMA, aber das Engagement bricht ein. Die täglich aktiven Adressen sind von mehr als 500.000 im Juni auf 55.000 abgestürzt, was einen steilen Rückgang der Beteiligung markiert.

Whales reduzieren ebenfalls ihre Positionen, was zu einem Rückgang von 21% gegenüber dem Höchststand der letzten Woche beiträgt. Wenn dies anhält, riskiert DOGE einen Durchbruch unter seine Unterstützung bei $0,2387. Dennoch könnte ein Anstieg zurück auf $0,3072 möglich sein, wenn die Aktivität zunimmt und Whales aufhören zu verkaufen. Vorerst bleiben die geringe Aktivität und die Bewegungen der Whales bei Dogecoin (DOGE) kritische Signale für Händler.

BlockDAG: Vorverkaufs-Hype in ein echtes Ökosystem verwandeln

Die meisten Vorverkäufe sammeln Millionen, nur um die Teilnehmer auf vage Versprechungen von "zukünftigen Launches" warten zu lassen. BlockDAG schreibt dieses Drehbuch neu. Mit über $420 Millionen, die gesammelt wurden, stützt sich dieses Projekt nicht auf Spekulation; es setzt Kapital bereits in Aktion um.

Anstatt Jahre zu warten, um Infrastruktur auszurollen, liefert BlockDAG jetzt. 20.000 ASIC-Miner sind im Einsatz, und die X1 Mobile-Miner-App hat bereits 3 Millionen Menschen, die täglich minen.

Der wahre Unterschied liegt darin, wie BlockDAG seinen Vorverkauf betrachtet. Für die meisten Projekte ist der Vorverkauf die Ziellinie. Für BlockDAG ist es erst der Anfang. Der Einstiegspunkt von Batch 30 bei $0,0015 ist ein zeitlich begrenztes Fenster; sobald der Vorverkauf endet, steigt der Preis, während das Projekt in seine nächste Phase übergeht. Mit 26,5 Milliarden verkauften Coins und mehr als 312.000 Inhabern, die bereits an Bord sind, ist BlockDAG nicht mehr nur eine Idee; es ist ein funktionierendes Ökosystem.

Mit dem live geschalteten Awakening Testnet und neuen Integrationen, die ausgerollt werden, beweist BlockDAG seine Fähigkeit, unter realen Bedingungen zu skalieren. Diejenigen, die jetzt zu $0,0015 einsteigen, könnten sich einen Platz in einem der am schnellsten wachsenden Projekte von 2025 sichern, da die Preise voraussichtlich steigen werden, sobald Liquidität an den Börsen landet. Dies ist die Chance, frühzeitig zu handeln; das Fenster wird nicht lange offen bleiben.

Abschließende Gedanken

Die wichtige Unterstützungsstufe von Solana (SOL) ist durchbrochen, und Dogecoin (DOGE) zeigt geringe Aktivität, was die Unsicherheit im heutigen Markt widerspiegelt. Aber BlockDAG beweist, dass sich Vorverkaufs-Hype zu einem funktionierenden Ökosystem entwickeln kann. Mit über $420 Millionen gesammelten Mitteln, 26,5 Milliarden verkauften Coins, 3 Millionen Mobile-Minern und 20.000 bereits ausgelieferten ASIC-Minern setzt es neue Maßstäbe für die Akzeptanz.

Während SOL kämpft und DOGE mit schwindendem Momentum konfrontiert ist, sticht BlockDAG als Kryptowährung mit dem größten Potenzial hervor. Sein Awakening Testnet, die expandierende Infrastruktur und die starke Community-Unterstützung zeigen einen Weg des echten Wachstums.

Für diejenigen, die ein Projekt suchen, das bereits aufbaut und nicht nur verspricht, ist dies der Moment, um sich einen Anteil zu sichern, bevor das Vorverkaufsfenster schließt.

