SOL-Preis erholt sich, aber neue Allzeithochs hängen von mehreren Faktoren ab

SOL steht vor einer neuen Welle von Herausforderungen durch konkurrierende Blockchains, und der Weg zu 250 $ hängt von einer möglichen Spot-ETF-Genehmigung und institutionellen Zuflüssen ab.

Wichtige Erkenntnisse:

Die Netzwerkaktivität und Gebühren von Solana sind zurückgegangen, doch die Erwartungen an einen Spot-ETF halten das Interesse der Anleger an SOL aufrecht.

Die Nachhaltigkeit des Validator-Einkommens und die Staking-Inflation sind Risiken, aber institutionelle Zuflüsse könnten SOL-Gewinne vorantreiben.

Mehr lesen