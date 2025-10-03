SOL-Analyst warnt vor größerem Zusammenbruch für Solana, während PDP auf eine 1000-fache explosive Rally blickt Von: Coinstats 2025/10/03 23:30 Teilen

Der Oktober hat mit erhöhter Volatilität im Kryptomarkt begonnen, und Investoren bereiten sich auf starke Bewegungen bei den wichtigsten Altcoins vor. Solana (SOL), eines der am genauesten beobachteten Token des Marktes, steht im Mittelpunkt der Diskussion, während Händler das Risiko eines Rückgangs gegen den Optimismus rund um ETF-Genehmigungen abwägen. Währenddessen ist PayDax Protocol (PDP)