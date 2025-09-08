BörseDEX+
'SOL-Adoption ist real': Solana erhält ungewöhnliche Validierung inmitten aufgeblähter TPS-Kritik

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:22
Die Solana-Adoption rückte diese Woche nach einer Debatte über ihre Transaktionsaktivität und Netzwerkeinnahmen in den Fokus.

Unterdessen führte Kasachstan den ersten Solana-ETF mit Staking ein und bestätigte damit den Adoptionstrend der Kryptowährung.

Dies verschafft der Blockchain neue Anerkennung jenseits der laufenden Diskussionen über aufgeblähte Nutzungszahlen.

Justin Bons verteidigt Solana-Adoption

Justin Bons, der Gründer von Cyber Capital, verteidigte die Adoption von Solana, nachdem Fragen zur Qualität seiner Aktivitäten aufgeworfen wurden.

In seinem neuesten Tweet sagte Bons, dass Behauptungen, Solanas Nutzung und Einnahmen seien gefälscht, falsch sind.

Er erklärte, dass Solana auch nach Abzug fehlgeschlagener Transaktionen und Konsensaktivitäten bei den Transaktionen pro Sekunde führend bleibt.

Ein Benutzer antwortete auf seinen Tweet, dass das Problem nicht darin bestehe, ob die Einnahmen gefälscht seien, sondern ob sie einen dauerhaften Wert hätten.

Laut dem Benutzer stammte ein Großteil von Solanas Einkommen aus Prioritätsgebühren, die mit Meme-Coins-Aktivitäten verbunden waren.

Dies, so argumentierten sie, zeige keine stabile Adoption, sondern nur kurzfristige Glücksspieltrends.

Bons antwortete jedoch, dass Blockchains in frühen Phasen immer Spekulation angezogen hätten.

Er nannte Beispiele aus Bitcoins Satoshi-Dice-Periode und Ethereums Zeit intensiver NFT- und ICO-Aktivitäten.

Justin fügte hinzu, dass Spekulation Teil der dezentralisierten Finanzen sei und nicht als Schwäche angesehen werden sollte.

In einem separaten Tweet sagte Dave, ein anderer Kritiker, dass Solanas Leistungsmetriken irreführend seien.

Er wies auf einen Bot hin, der in dreißig Tagen fast elf Millionen Transaktionen verarbeitet hatte, wobei 99,95% davon fehlschlugen.

Laut dem Update argumentierte Dave, dass diese fehlgeschlagenen Transaktionen dennoch im Ledger verblieben.

Er sagte, dies erschwere und verteuere es für Archivknoten und Analyseanbieter, die vollständige Historie der Chain zu verwalten.

Dave sagte, niedrige Gebühren ermöglichten es Bots, das Netzwerk zu verzerren und Transaktionszahlen in das zu verwandeln, was er als Eitelkeitsstatistiken bezeichnete.

Er fügte hinzu, dass hohe Zahlen nicht immer eine echte Adoption bedeuteten. Bons antwortete, dass der Bot für jede fehlgeschlagene Transaktion bezahlt habe.

Seiner Ansicht nach bedeutete dies, dass die Aktivität dennoch Einnahmen für das Netzwerk generierte. Er betonte, dass gewöhnliche Benutzer ihre Transaktionen weiterhin ohne Probleme durchführen könnten.

TPS-Debatte und ihre Wurzeln

Die Debatte über Solanas Transaktionen pro Sekunde ist nicht neu. Sie begann damit, wie das Netzwerk Leistung berichtete.

Befürworter hoben Solanas Fähigkeit hervor, mehr Transaktionen als Konkurrenten zu verarbeiten.

Kritiker sagten jedoch, ein großer Teil dieser Transaktionen stamme aus fehlgeschlagenen Versuchen oder automatisierten Systemen ohne klaren wirtschaftlichen Nutzen.

Diese Meinungsverschiedenheit zeigte, wie die Branche Blockchains oft allein nach Transaktionsvolumen beurteilte.

Bons sowie andere betrachteten Solanas Zahlen als Beweis für starke Nutzung und Adoption.

Solana-Adoptionsdebatte | Quelle: Justin Bons

Dennoch sagten Kritiker, die Zahlen würden Solanas Image aufblähen und Investoren verwirren. Das Hin und Her zwischen beiden Seiten spiegelte größere Branchenbedenken wider.

Viele Marktteilnehmer wünschten sich ein klareres Bild davon, welche Statistiken echte Adoption zeigten und welche nur Systemstress.

Solana-ETF-Start in Kasachstan

Während die Diskussion über Netzwerkdaten weiterging, erhielt Solana dank eines Finanzprodukts neue Anerkennung.

Fonte Capital hatte Berichten zufolge einen Solana-ETF mit Staking in Kasachstan aufgelegt.

Das Produkt wurde an der Astana International Exchange gelistet. Es war der erste Solana-ETF mit Staking in Zentralasien.

Der Start brachte Solana in einer neuen Region in die traditionelle Finanzwelt. Es zeigte, dass trotz Debatten über Transaktionen und Adoption das institutionelle Interesse weiter wuchs.

Für Solana war der ETF ein Zeichen dafür, dass Investoren in verschiedenen Märkten aufmerksam wurden. Die Einführung des ETF gab Solana Sichtbarkeit außerhalb der Blockchain-Branche.

Es markierte einen Punkt, an dem Solana in regulierten Investmentkanälen angeboten wird. Diese Entwicklung kommt, während die Diskussionen über Nutzungszahlen und fehlgeschlagene Transaktionen weitergehen.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/sol-adoption-is-real-solana-bags-unusual-validation-amid-bloated-tps-criticism/

