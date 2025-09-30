Krypto-Einheit der Societe Generale setzt Euro- und USD-Stablecoins auf Uniswap, Morpho ein

PANews berichtete am 30. September, dass SG-FORGE, die Digital-Asset-Tochtergesellschaft der Societe Generale, die offizielle Einführung ihres Euro-Stablecoins EURCV und US-Dollar-Stablecoins USDCV auf den Ethereum-basierten DeFi-Protokollen Morpho und Uniswap bekannt gegeben hat. Diese Initiative ermöglicht es Nutzern, mit Kryptowährungen (wie BTC und ETH) und tokenisierten Fonds als Sicherheiten auf der Morpho-Plattform zu leihen und zu verleihen, während gleichzeitig der Spot-Handel mit Stablecoins über Uniswap ermöglicht wird.

Darüber hinaus wird das Asset Management-Unternehmen MEV Capital für die Überwachung der relevanten Tresore, die Festlegung von Sicherheiten-Regeln und die Bearbeitung von Ausfällen verantwortlich sein. Die Marktliquidität wird vom Market Maker Flowdesk unterstützt, um einen reibungslosen Handel zu gewährleisten.

Derzeit hat EURCV eine Marktkapitalisierung von etwa 66 Millionen Dollar, während USDCV eine Marktkapitalisierung von 32,2 Millionen Dollar hat, was im Vergleich zu Marktführern wie Circles EURC (260 Millionen Dollar) und Tethers USDT (174,8 Milliarden Dollar) noch relativ gering ist.