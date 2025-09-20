Snowball Money und ENI bereiten den Weg für skalierbare und unternehmenstaugliche Web3-Einführung

Snowball Money, eine Multi-Chain-Plattform für Smart-Money-Kryptoinvestitionen, freut sich, seine strategische Partnerschaft mit ENI, einer leistungsstarken Enterprise-Grade Blockchain, bekannt zu geben. Die Hauptziele dieser Zusammenarbeit sind die Ermöglichung von Skalierbarkeit und Enterprise-Grade Web3-Adoption mit nahtloser Cross-Chain-Identität, Reputation und Vertrauen.

Beide Plattformen basieren auf Web3-Technologie, um die Situationen beim Handel in einer fortschrittlichen technologischen Welt zu bewältigen. Zu diesem Zweck haben beide Plattformen beschlossen, die Angelegenheiten durch gemeinsame Anstrengungen anzugehen. Daher haben sie eine Arbeitsteilung untereinander vorgenommen, um jeden Aspekt sorgfältig zu behandeln.

Mit dieser Integration nutzen ENI-Benutzer den Snowball Modular Naming Service (MNS) für ein einfacheres, sichereres und unternehmensfreundlicheres Ökosystem. Snowball Money hat diese Nachricht über sein offizielles X-Konto veröffentlicht.

Snowball–ENIAC-Partnerschaft beseitigt Komplexität bei Wallet-basierten Transaktionen

Die Partnerschaft zwischen Snowball Money und ENI bietet eine Chain-agnostische Identität, durch die Benutzer menschenlesbare Benutzernamen mit Snowball MNS erstellen können. Darüber hinaus reduziert dieses System die Erkennung komplexer Wallet-Adressen für Transaktionen; vielmehr erleichtert es Benutzern kurze und einfach zu handhabende Dienste.

Das bedeutet nicht, dass dieses System die Nutzungsmöglichkeiten verschiedener AppChains und Blockchains einschränkt; vielmehr wird es neue und sichere Wege für andere Blockchains und Cross-AppChains eröffnen. Darüber hinaus ist diese Integration sowohl für Gebildete als auch für Ungebildete wichtig und effizient, da Transaktionen sehr einfach sind – der Absender benötigt nur den Benutzernamen des Empfängers für sichere Transaktionen.

Snowball und ENI führen überprüfbare On-Chain-Scores ein

Die Allianz von Snowball Money und ENI bringt On-Chain Reputation Scores (ORS), die rein auf der On-Chain-Aktivität des Benutzers für authentische und realitätsbasierte Zwecke basieren. Diese Scores können für Sybil-Resistenz verwendet werden, um gefälschte oder doppelte Identitäten zu verhindern. Governance-Filterung bietet eine Stimme für vertrauenswürdige Teilnehmer bei Vorschlägen, und das Enterprise-Trust-Framework bedeutet überprüfbare Benutzerglaubwürdigkeit für Authentizität.

Gleichzeitig wird diese Vereinigung die unternehmensgerechte Web3-Adoption für bessere Ergebnisse ermöglichen, bei der Unternehmen skalierbare dezentrale Apps (DApps) erstellen, Benutzer mit einfacheren Identitäten einbinden und Vertrauens- und Compliance-Standards einhalten können. Kurz gesagt, diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, mehrere Dimensionen auf einer einzigen Plattform für die Benutzerfreundlichkeit abzudecken und ein starkes Vertrauen bei ihnen aufzubauen.