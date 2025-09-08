Silber übertrifft Bitcoin und Gold im bisherigen Jahr 2025

Der Beitrag "Silber übertrifft Bitcoin und Gold im bisherigen Jahresverlauf 2025" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Finanzmärkte haben bis jetzt im Jahr 2025 eine bemerkenswerte Performance gezeigt. In dieser Hinsicht hat Silber eine starke Position eingenommen und übertrifft sogar Bitcoin ($BTC) und Gold unter den Top-Vermögenswerten im Jahr 2025. Laut den Daten des bekannten CryptoQuant-Analysten Maartunn hat Silber einen erstaunlichen Anstieg von 40,2% seit Jahresbeginn (YTD) verzeichnet und übertrifft damit sowohl risikoreiche als auch konventionelle sichere Anlagen. Dies unterstreicht die anhaltende Dominanz der Edelmetalle im Finanzbereich auch im Jahr 2025. Silber überholt Gold und Bitcoin mit 40,2% YTD-Wachstum im Jahr 2025 Basierend auf exklusiven Marktanalysen hat Silber seit Anfang 2025 bis jetzt einen enormen Preisanstieg von 40,2% verzeichnet. In dieser Hinsicht hat es die bemerkenswerten Vermögenswerte im konventionellen Finanz- und Kryptomarkt effizient übertroffen. Insbesondere Gold hat im Vergleich dazu ein Wachstum von 34,8% verzeichnet. Dies signalisiert die wachsende Nachfrage nach Silber als zuverlässige Absicherung gegen Volatilität. In der Zwischenzeit blieb auch die Top-Kryptowährung, Bitcoin ($BTC), mit einem Anstieg von 18,3% hinter dem Wachstumsniveau von Silber zurück. Anlegersentiment treibt Silberwachstum an Laut Maartunn verzeichnete trotz der bemerkenswerten Gewinne von Ethereum ($ETH) die führende Altcoin im Jahr 2025 einen Gewinn von 32,6%. Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zu Silbers 40,2% deutlich geringer. Dies deutet auf den wachsenden Einfluss von Silber auf dem Markt hin und könnte neue Maßstäbe setzen, während Investoren inmitten der breiteren Marktverschiebung weiter investieren. Umair Younas ist ein Kryptowährungs-Content-Writer, der seit 2019 mit dieser Arbeit verbunden ist. Hier bei Blockchainreporter fungiert er als Nachrichtenautor und Artikelschreiber. Er ist ein Krypto-, Blockchain-, NFTs-, DeFi- und FinTech-Enthusiast. Er hat eine starke Kompetenz im Schreiben authentischer Bewertungen über Broker und Börsen und hat mit unserem Bildungsteam zusammengearbeitet, um auch Bildungsinhalte zu erstellen. Er hat einen Traum zu... Der Beitrag "Silber übertrifft Bitcoin und Gold im bisherigen Jahresverlauf 2025" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Finanzmärkte haben bis jetzt im Jahr 2025 eine bemerkenswerte Performance gezeigt. In dieser Hinsicht hat Silber eine starke Position eingenommen und übertrifft sogar Bitcoin ($BTC) und Gold unter den Top-Vermögenswerten im Jahr 2025. Laut den Daten des bekannten CryptoQuant-Analysten Maartunn hat Silber einen erstaunlichen Anstieg von 40,2% seit Jahresbeginn (YTD) verzeichnet und übertrifft damit sowohl risikoreiche als auch konventionelle sichere Anlagen. Dies unterstreicht die anhaltende Dominanz der Edelmetalle im Finanzbereich auch im Jahr 2025. Silber überholt Gold und Bitcoin mit 40,2% YTD-Wachstum im Jahr 2025 Basierend auf exklusiven Marktanalysen hat Silber seit Anfang 2025 bis jetzt einen enormen Preisanstieg von 40,2% verzeichnet. In dieser Hinsicht hat es die bemerkenswerten Vermögenswerte im konventionellen Finanz- und Kryptomarkt effizient übertroffen. Insbesondere Gold hat im Vergleich dazu ein Wachstum von 34,8% verzeichnet. Dies signalisiert die wachsende Nachfrage nach Silber als zuverlässige Absicherung gegen Volatilität. In der Zwischenzeit blieb auch die Top-Kryptowährung, Bitcoin ($BTC), mit einem Anstieg von 18,3% hinter dem Wachstumsniveau von Silber zurück. Anlegersentiment treibt Silberwachstum an Laut Maartunn verzeichnete trotz der bemerkenswerten Gewinne von Ethereum ($ETH) die führende Altcoin im Jahr 2025 einen Gewinn von 32,6%. Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zu Silbers 40,2% deutlich geringer. Dies deutet auf den wachsenden Einfluss von Silber auf dem Markt hin und könnte neue Maßstäbe setzen, während Investoren inmitten der breiteren Marktverschiebung weiter investieren. Umair Younas ist ein Kryptowährungs-Content-Writer, der seit 2019 mit dieser Arbeit verbunden ist. Hier bei Blockchainreporter fungiert er als Nachrichtenautor und Artikelschreiber. Er ist ein Krypto-, Blockchain-, NFTs-, DeFi- und FinTech-Enthusiast. Er hat eine starke Kompetenz im Schreiben authentischer Bewertungen über Broker und Börsen und hat mit unserem Bildungsteam zusammengearbeitet, um auch Bildungsinhalte zu erstellen. Er hat einen Traum zu...