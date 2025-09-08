BörseDEX+
Silber übertrifft Bitcoin und Gold im bisherigen Jahr 2025

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:32
Die Finanzmärkte haben bis jetzt im Jahr 2025 eine bemerkenswerte Leistung gezeigt. In dieser Hinsicht hat Silber eine starke Position eingenommen und übertrifft sogar Bitcoin ($BTC) und Gold unter den Top-Vermögenswerten im Jahr 2025. Laut den Daten des bekannten CryptoQuant-Analysten Maartunn hat Silber einen erstaunlichen Anstieg von 40,2% seit Jahresbeginn (YTD) verzeichnet und übertrifft damit sowohl risikoreiche als auch konventionelle sichere Anlagen. Dies unterstreicht die anhaltende Dominanz der Edelmetalle im Finanzbereich auch im Jahr 2025.

Silber überholt Gold und Bitcoin mit 40,2% YTD-Wachstum im Jahr 2025

Basierend auf exklusiven Marktanalysen hat Silber einen enormen Preisanstieg von 40,2% vom Beginn des Jahres 2025 bis heute verzeichnet. In dieser Hinsicht hat es effizient bemerkenswerte Vermögenswerte im konventionellen Finanz- und Kryptomarkt übertroffen. Insbesondere Gold hat im Vergleich dazu in der Zwischenzeit ein Wachstum von 34,8% verzeichnet. Dies zeigt die wachsende Nachfrage nach Silber als zuverlässige Absicherung gegen Volatilität. In der Zwischenzeit blieb auch die Top-Kryptowährung, Bitcoin ($BTC), mit einem Anstieg von 18,3% hinter dem Wachstumsniveau von Silber zurück.

Anlegerstimmung treibt das Wachstum von Silber an

Laut Maartunn verzeichnete Ethereum ($ETH), die führende Altcoin, trotz der bemerkenswerten Gewinne einen Anstieg von 32,6% im Jahr 2025. Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zu den 40,2% von Silber deutlich geringer. Dies deutet auf den wachsenden Einfluss von Silber auf dem Markt hin und könnte neue Maßstäbe setzen, während Investoren inmitten der breiteren Marktverschiebung weiter investieren.

Umair Younas ist ein Autor für Kryptowährungsinhalte, der seit 2019 mit dieser Arbeit verbunden ist. Hier bei Blockchainreporter arbeitet er als Nachrichtenautor und Artikelschreiber. Er ist ein Enthusiast für Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi und FinTech. Er verfügt über eine starke Fähigkeit, authentische Bewertungen über Broker und Börsen zu schreiben, und hat auch mit unserem Bildungsteam zusammengearbeitet, um Bildungsinhalte zu erstellen. Er träumt davon, das Bewusstsein der Menschen für digitale Währungen zu schärfen. Seine Arbeiten sind gut recherchiert und voller Informationen, die frische Einblicke bieten. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit seinen Beiträgen, wenn Sie über die Krypto-Welt informiert bleiben möchten.

Quelle: https://blockchainreporter.net/silver-outcompetes-bitcoin-and-gold-in-2025-ytd/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

