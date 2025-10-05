Shohei Ohtani schreibt Geschichte für die Los Angeles Dodgers: 'Das bin ich'

PHILADELPHIA, PA – 04. OKTOBER: Los Angeles Dodgers Two-Way-Spieler Shohei Ohtani #17 wirft den Ball während des NLDS-Spiels zwischen den Philadelphia Phillies und den Los Angeles Dodgers am 4. Oktober 2025 im Citizens Bank Park in Philadelphia, PA. (Foto von Terence Lewis/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire via Getty Images

PHILADELPHIA — In vielerlei Hinsicht blieb die Leistung von Shohei Ohtani am Samstagabend trotz des historischen Charakters seiner Errungenschaft hinter den unglaublichen Standards zurück, die er sich selbst am Schlagmal und auf dem Wurfhügel beim 5:3-Sieg von Los Angeles im ersten Spiel der NLDS-Serie gegen die Philadelphia Phillies gesetzt hat.

Schließlich schlug Ohtani als Lead-off-Hitter viermal daneben, bevor er in seinem letzten Schlagversuch mit einem Walk auf Base kam, weit entfernt von den 55 Home Runs, die er während der regulären Saison erzielte. Und seine Pitching-Statistik, die drei zugelassene Runs im zweiten Inning beinhaltete, war über sechs Innings praktisch durchschnittlich — das absolute Minimum für einen Qualitätsstart.

All dies, als Referendum über die Shohei Ohtani Experience betrachtet, deutet darauf hin, dass seine vielleicht größte Leistung bisher darin besteht, eine weitere Premiere in der Baseball-Geschichte zur Selbstverständlichkeit zu machen, und dass in einer Nacht, in der er viele Beiträge zu einem wichtigen Auswärtssieg für Los Angeles leistete, viele der Fragen nach dem Spiel an Ohtani und Manager Dave Roberts sich darauf konzentrierten, warum er nicht mehr geleistet hatte.

Die beispiellose Nacht für Ohtani — als erster Schlagmann und Starter auf dem Wurfhügel, was es in einem Playoff-Spiel noch nie gegeben hatte, und das letzte Mal, dass ein Starting Pitcher in den Playoffs an einer anderen Position als der achten oder neunten in der Schlagreihenfolge schlug, war im Spiel 4 der World Series 1918, vollbracht von einem Typen namens Babe Ruth — blieb seinem Manager nicht unbemerkt.

"Nun, es ist sicherlich noch nie gemacht worden, sicherlich nicht auf diesem Niveau", sagte mir Roberts, als er nach dem Spiel auf dem Podium saß. "Ich denke, es spricht wirklich dafür, ich benutze das Wort 'compartmentalize' oft, aber dies verkörpert das Compartmentalizing dieser im Wesentlichen zwei Personen, in einer Nacht, in einem Spiel. Wenn man sich die At-Bats ansieht, die er heute Abend hatte, und wie er offensiv kämpfte, aber das zu trennen und einfach ein Pitcher zu sein, und ob dieses Inning, dieses Drei-Run-Inning, dann rauszugehen und uns sechs Innings zu geben, uns im Spiel zu halten... Ich kenne einfach keinen Menschen, der das bewältigen kann. Diese Emotionen, und wie bringt man das nicht zum Wurfhügel? Wir sind also einfach weiterhin Zeugen der Geschichte."

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – 04. OKTOBER: Shohei Ohtani #17 der Los Angeles Dodgers reagiert im neunten Inning gegen die Philadelphia Phillies im ersten Spiel der Division Series im Citizens Bank Park am 04. Oktober 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Foto von Emilee Chinn/Getty Images) Getty Images

Ohtanis Schlagleistung entsprach nicht seiner typischen Performance, aber seine Fähigkeit, das Schiff auf dem Wurfhügel zu wenden, drehte das Spiel. Die Phillies gingen mit 3:0 in Führung, unterstützt durch ein Two-Run-Triple von J.T. Realmuto, das die Outfielder im rechten Mittelfeld spaltete, und die Phillies drohten im fünften Inning erneut. Ohtani traf Harrison Bader, und Bryson Stott folgte mit einem Single, wodurch zwei Läufer mit einem Out auf Base waren. Vor dem Spiel hatte Phillies-Manager Rob Thomson gesagt, dass dies genau der Grund sei, warum er sich entschieden hatte, Bader und Stott an Position 8-9 in der Schlagreihenfolge zu setzen, um den Tisch für Trea Turner und Kyle Schwarber zu decken.

Ohtani brachte nicht nur Turner zum Line-Out, sondern folgte mit einem Strikeout von Schwarber mit seinem Curveball, einem Angebot, das er weniger als 9% der Zeit einsetzt. Und bezeichnenderweise: Kein einziger Dodgers-Pitcher stand auch nur auf, um sich im Bullpen zu dehnen. Roberts wich in dieser Situation nie von Ohtani ab.

"Ich hatte einfach das Gefühl, dass er im Laufe des Abends immer besser wurde", sagte Roberts. "Ich dachte, er war die beste Option, und nichts, was ich sah, zeigte einen Abfall. Und wenn er ein paar weitere Innings durchhalten könnte, dachte ich, würde es uns heute Abend und in den kommenden Spielen helfen."

Nachdem er auf dem Wurfhügel Tyler Glasnow Platz gemacht hatte — die Dodgers hatten vor dem Spiel angedeutet, dass sie ihre Starter wahrscheinlich als Reliever betrachten würden, und zwischen Glasnow und "Closer" Roki Sasaki bewiesen sie das sofort — spielte Ohtani immer noch eine wichtige Rolle in der Spätspielstrategie. Er kam im oberen neunten Inning an die Reihe und ging langsamer als üblich zum Schlagmal. Er zeigte dann einen Bunt, selten für einen zweimaligen 50-Homer-Hitter. (Er hat in 4.329 regulären Saison-At-Bats kein Sacrifice zu seinem Kredit.) Er schien entschlossen, das Verfahren so weit wie möglich zu verzögern.

"Dave Roberts hat mir gesagt, ich solle Zeit für Roki schaffen, der im Bullpen pitcht und sich aufwärmt. Also tat ich das", sagte mir Ohtani nach dem Spiel durch seinen Übersetzer mit einem verschmitzten Grinsen. "Ich wollte alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass wir genügend Zeit für ihn hatten."

Der Schachzug funktionierte. Sasaki pitchte ein punktloses neuntes Inning, und wie die großartige Sarah Langs hervorhob, war das zweite Postseason-Spiel in der MLB-Geschichte mit einem japanischen Duo, das sowohl den Sieg als auch den Save erzielte, komplett.

Es ist einfach mehr Geschichte, die jeder Errungenschaft von Shohei Ohtani zu folgen scheint. Aber für Ohtani ging es bei der Verwirklichung der Vision, die die Dodgers hatten, als sie ihn verpflichteten — ein Elite-Schlagmann und Pitcher, der die Führung für ein Postseason-Team übernimmt — mehr um seine Identität als um einen Platz in den Rekordbüchern.

"Ja, der Grund, warum ich ein Two-Way-Spieler bin, ist, weil das, wer ich bin und was ich kann, und gleichzeitig ist es das, was das Team will", sagte Ohtani. "Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe."