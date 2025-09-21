BörseDEX+
Shibarium Bridge bleibt nach 2,3 Mio. $ Hack eingefroren, Wiederherstellungsplan unklar

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 17:19
SHIBAINU
SHIB$0.000010119+2.10%
Hyperbridge
BRIDGE$0.02844+3.83%
TokenFi
TOKEN$0.007273+4.15%
COM
COM$0.00629+1.68%
Blockchain
  • 21. September 2025
  • |
  • 12:18

Shibarium, die mit Shiba Inu eng verbundene Layer-2-Blockchain, bleibt Wochen nach einem schwerwiegenden Hack offline.

Entwickler Kaal Dhairya bestätigte, dass die Brücke zu Ethereum weiterhin ausgesetzt ist, wodurch Benutzer keine Gelder zurück zum Hauptnetzwerk transferieren können. Das Team hat kein Datum für die Wiedereröffnung festgelegt und betont, dass Sicherheitsüberprüfungen und Verifizierung Vorrang vor Geschwindigkeit haben.

Der Einbruch ereignete sich am 12. September und wurde zuerst von der Sicherheitsfirma PeckShield gemeldet. Angreifer nutzten Validator-Schwachstellen aus, erlangten die Kontrolle über 10 von 12 Schlüsseln und verwendeten diese, um betrügerische Transaktionen zu genehmigen. Dies ermöglichte es ihnen, Vermögenswerte im Wert von etwa 2,3 Millionen Dollar abzuschöpfen, darunter ETH, SHIB und ROAR. Das Shiba Inu-Team bestätigte später die Ergebnisse und bezeichnete den Vorfall als eine der schwersten Störungen in der Geschichte des Projekts.

Seitdem haben die Entwickler eine vorsichtige Kommunikationsstrategie angenommen. Updates werden nur über offizielle Kanäle geteilt, während sensible Details zurückgehalten werden, um dem Angreifer keinen Vorteil zu verschaffen. Der Fokus liegt jetzt auf Eindämmung und Verstärkung der Systemsicherheit, um sicherzustellen, dass ein ähnlicher Exploit nicht wieder auftreten kann.

Eine der größten Unsicherheiten betrifft die Vermögenswiederherstellung. Dhairya hat gesagt, dass Diskussionen im Gange sind, aber noch kein Plan finalisiert wurde. Wenn die Gelder nicht durch Untersuchungen oder Bounty-Programme zurückgefordert werden können, werden Alternativen wie die Entnahme aus der Schatzkammer, das Verbrennen von Tokens oder der Zugriff auf Versicherungsreserven in Betracht gezogen. Jeder Vorschlag würde vor der Umsetzung die Zustimmung der Community benötigen.

Für Investoren und Token-Inhaber wirft die verlängerte Abschaltung von Shibarium Fragen zu Vertrauen und Stabilität auf. Der Vorfall kommt zu einer Zeit, in der Layer-2-Projekte unter wachsender Kontrolle stehen, und das Ergebnis der Reaktion von Shiba Inu könnte beeinflussen, wie sein Ökosystem im breiteren Markt wahrgenommen wird.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Investitionsstrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.

Author

Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und verfügt über mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Mitglied des Teams.

Quelle: https://coindoo.com/shibarium-bridge-stays-frozen-after-2-3m-hack-recovery-plan-unclear/

