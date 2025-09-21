Shibarium Bridge bleibt nach 2,3 Mio. $ Hack eingefroren, Wiederherstellungsplan unklar

Der Beitrag Shibarium Brücke bleibt nach 2,3 Mio. $ Hack eingefroren, Wiederherstellungsplan unklar erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Blockchain 21. September 2025 | 12:18 Shibarium, die eng mit Shiba Inu verbundene Layer-2-Blockchain, bleibt Wochen nach einem schwerwiegenden Hack offline. Entwickler Kaal Dhairya bestätigte, dass die Cross-Chain Brücke zu Ethereum weiterhin ausgesetzt ist, wodurch Benutzer keine Gelder zurück ins Hauptnetzwerk transferieren können. Das Team hat kein Datum für die Wiedereröffnung festgelegt und betont, dass Sicherheitsüberprüfungen und Verifizierung Vorrang vor Geschwindigkeit haben. Der Sicherheitsverstoß ereignete sich am 12. September und wurde zuerst von der Sicherheitsfirma PeckShield gemeldet. Angreifer nutzten Validator-Schwachstellen aus, erlangten die Kontrolle über 10 von 12 Schlüsseln und verwendeten diese, um betrügerische Transaktionen zu genehmigen. Dies ermöglichte es ihnen, Vermögenswerte im Wert von etwa 2,3 Millionen Dollar abzuschöpfen, darunter ETH, SHIB und ROAR. Das Shiba Inu Team bestätigte später die Erkenntnisse und bezeichnete den Vorfall als eine der schwersten Störungen in der Geschichte des Projekts. Seitdem haben die Entwickler eine vorsichtige Kommunikationsstrategie angenommen. Updates werden nur über offizielle Kanäle geteilt, während sensible Details zurückgehalten werden, um dem Angreifer keinen Vorteil zu verschaffen. Der Fokus liegt jetzt auf Eindämmung und Verstärkung der Systemsicherheit, um sicherzustellen, dass ein ähnlicher Exploit nicht wieder auftreten kann. Eine der größten Unsicherheiten betrifft die Vermögenswiederherstellung. Dhairya hat erklärt, dass Diskussionen im Gange sind, aber noch kein Plan finalisiert wurde. Falls die Gelder nicht durch Untersuchungen oder Bounty-Programme zurückgefordert werden können, werden Alternativen wie die Entnahme aus der Treasury, das Verbrennen von Tokens oder der Zugriff auf Versicherungsreserven in Betracht gezogen. Jeder Vorschlag würde vor der Umsetzung die Zustimmung der Community benötigen. Für Investoren und Token-Inhaber wirft die verlängerte Abschaltung von Shibarium Fragen zu Vertrauen und Stabilität auf. Der Vorfall kommt zu einer Zeit, in der Layer-2-Projekte unter wachsender Prüfung stehen, und das Ergebnis der Reaktion von Shiba Inu könnte beeinflussen, wie sein Ökosystem im breiteren Markt wahrgenommen wird. 