Shiba Price Prediction geht in Richtung 138% Spielraum, Krypto-Analyst wählen Pepeto als nächsten 100x Meme-Coin

Immer mehr Aufmerksamkeit richtet sich auf Pepeto, PEPETO, wobei einige es als die nächste 100x Meme-Coin auf Ethereum bezeichnen. Diese Bezeichnung stammt von der frühen Zugkraft und einem Plan, der auf Nutzen statt auf Lärm setzt.

Dank des stetigen Vorverkaufsmomentums und einer Roadmap, die auf intelligenter Tokenomics aufbaut, wägen Investoren SHIBs potenziellen Aufschwung gegen Pepetos Wachstumspfad ab, um die beste Krypto-Investition zu finden. Hier ist ein Vergleich der Setups.

SHIB Chart-Setup deutet auf 138% Aufwärtspotenzial hin

Shiba Inu hat in den letzten Wochen eine Basis nahe dem Bereich von $0,000012 aufgebaut und handelt ungefähr zwischen $0,00001100 und $0,00001360, während sich eine breitere Grundlage bildet. Dies folgt auf einen Rückgang vom Q4 2024-Anstieg in Richtung etwa $0,000033, ein Schritt, der die Halter vorsichtig machte, während sie auf einen entscheidenden Ausbruch warten.

Lebenszeichen kehren zurück. CoinCodex prognostiziert bis zu 138% Aufwärtspotenzial im nächsten Jahr, ein Weg, der kürzliche Höchststände erneut testen könnte, wenn das Momentum anhält. Technische Indikatoren unterstützen diese Sicht, der RSI hat sich von überverkauften Zonen erholt, und Akkumulationsdaten deuten auf stille Wal-Gebote hin. Wenn sich dies fortsetzt, könnte SHIB geduldige Händler mit kurzfristigen Gewinnen belohnen.

Shiba Inu Ökosystem-Aktivität weckt erneut Interesse

Abseits des Charts zeigt das SHIB-Ökosystem bescheidene Fortschritte. Shibarium, das Layer-2-Netzwerk, expandiert weiter, die täglichen Transaktionen lagen im letzten Monat durchschnittlich über 3 Millionen. Teams liefern auch Updates im Metaverse und ShibaSwap, Anzeichen dafür, dass Nutzen jenseits des Hype-geführten Handels Aufmerksamkeit erhält.

Vorsicht bleibt bestehen, das große Umlaufangebot macht explosive Aufwärtsbewegungen schwieriger. Deshalb kommen neuere Optionen wie Pepeto, PEPETO, ins Gespräch als Ethereum-basierte Meme-Coin mit anderer Mathematik.

Während SHIB bei günstigen Bedingungen eine 2x oder 3x Rendite liefern könnte, argumentieren Analysten, dass Pepetos Fundamentaldaten und niedrige Vorverkaufspreise ihm eine klarere Chance auf überdurchschnittliche Renditen geben, ein stärkerer Meme-Coin-Kandidat für den neuen Zyklus.

Warum Analysten Pepeto als die nächste 100x Meme-Coin bezeichnen

Pepeto ist von Anfang bis Ende auf Ethereum aufgebaut und bietet EVM-Kompatibilität und gasfreie Transaktionen innerhalb von PepetoSwap. Der Plan liefert echte Tools, Staking und eine Cross-Chain Brücke, sodass Halter mehr als nur Kultur erhalten.

Vorverkaufs-Momentum und Demo-Börsenstart

Der Vorverkauf hat bereits über 6,8 Millionen Dollar eingebracht, mit täglich neuen Käufern. Eine Demo-Version der Pepeto-Börse löste Wellen auf X, Telegram und Influencer-Kanälen aus. Das Produkt zeigt, dass das Projekt greifbar ist und sich schnell bewegt.

Staking-Belohnungen

Pepeto bietet Staking-Renditen von bis zu 223% APY und belohnt frühe Sperrungen. Jede Vorverkaufsphase erhöht den Einstiegspreis, sodass First Mover durch Design eine bessere Exposition sichern. Anstatt sich auf einmaligen Hype zu verlassen, fördert das Setup eine zusammengesetzte Teilnahme.

Knappes Angebot und stärkere Community

Mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen, das Pepes Format widerspiegelt, verbindet Pepeto Meme-Appeal mit strukturierter Tokenomics. Das Team bevorzugte Entwicklung und Transparenz gegenüber Werbegeschenken, eine Haltung, die langfristige Halter tendenziell respektieren.

Während SHIB möglicherweise eine saubere 2x Rendite erzielen könnte, glauben viele Analysten, dass Pepeto das nächste Meme-Projekt sein könnte, das ein 100x-Ergebnis erreicht. Das Timing passt zu einem Markt, der Memes wiederentdeckt und gleichzeitig nach echtem Nutzen fragt. Dies zu verpassen, ist die Art von Bedauern, die für immer mit dir lebt. Lass nicht zu, dass Pepeto die Gelegenheit ist, die dir entgeht.

Fazit

Shiba Inus Signale deuten auf einen möglichen Aufschwung von 138% hin, und sein Ökosystem entwickelt sich weiter. Für Investoren, die über die üblichen Top Ten hinausblicken, könnte der asymmetrischere Weg bei frühen Projekten wie Pepeto liegen.

Mit einer funktionierenden Demo-Börse, 223% Staking-Belohnungen und mehr als 6,9 Millionen Dollar im Vorverkauf gewinnt Pepeto an Zugkraft als glaubwürdiger 100x-Anwärter. Die eigentliche Frage ist nicht, ob SHIB steigen kann, sondern ob Pepeto es überholen wird.

Der Pepeto-Vorverkauf läuft. Um teilzunehmen, nutze die offizielle Website, https://pepeto.io. Wenn die Listung näher rückt, könnten einige nicht autorisierte Plattformen versuchen, den Namen Pepeto zu missbrauchen. Überprüfe Quellen, bevor du handelst.

