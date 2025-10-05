Shiba Inu Preis ist seit Beginn von 2025 um 40% eingebrochen, Händler sagt LILPEPE und PEPE könnten den Meme-Coins Wettlauf anführen

Seit Beginn des Jahres 2025 hat Shiba Inu an Beliebtheit verloren. Sein Preis ist um fast 40 Prozent gefallen, ein ernüchternder Rückgang für einen Meme-Token, der einst für seine explosiven Kursanstiege gefeiert wurde. Inmitten dieses Absturzes weisen Händler nun auf neuere Herausforderer hin – insbesondere PEPE und Little Pepe – als Kandidaten, um SHIB in der Hierarchie der Meme-Coins zu entthronen. Mit [...]

Der Beitrag Shiba Inu Preis ist seit Beginn 2025 um 40% eingebrochen, Händler sagen, LILPEPE und PEPE könnten das Rennen der Meme-Coins anführen erschien zuerst auf CoinChapter.