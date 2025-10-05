Shiba Inu News: Warum Layer Brett SHIB bei einer Marktkapitalisierung von 20 Milliarden Dollar überholen könnte

Das Schlachtfeld der Meme-Coins heizt sich erneut auf, wobei Shiba Inu Coin (SHIB) als einer der am längsten bestehenden Akteure im Sektor im Rampenlicht steht. Während die Community gespannt jede Shiba Inu News und die neuesten Entwicklungen rund um Shibarium verfolgt, stiehlt ein anderes Projekt die Aufmerksamkeit: Layer Brett ($LBRETT).

Analyst spekulieren bereits, dass $LBRETT Shiba Inu Coin überholen und schneller eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden Dollar erreichen könnte. Die Rivalität wird unmöglich zu ignorieren.

Shiba Inu News: Kann SHIB zu neuen Höhen aufsteigen?

Die neuesten Shiba Inu News werden von der Ökosystem-Erweiterung dominiert. Shibarium gewinnt weiter an Zugkraft, wobei Entwickler dApps, NFTs und DeFi-Anwendungen auf seinem Netzwerk aufbauen. Loyalisten bleiben überzeugt, dass Shiba Inu Coin schließlich die Höchststände des letzten Bullenzyklus wieder erreichen wird. Wenn Akzeptanz und Token-Burns zusammenfallen, sehen einige Prognosen SHIBs Weg zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Bewertung wieder im Spiel.

Doch Herausforderungen bleiben bestehen. Mit einem massiven Umlaufangebot und begrenztem Token-Nutzen jenseits der Spekulation hängt SHIBs Fähigkeit, Momentum zu halten, oft vom Community-Hype und koordinierten Burns ab. Während SHIB seinen Platz als Meme-Gigant gesichert hat, argumentieren Kritiker, dass der nächste wahre exponentielle Gewinner möglicherweise kein etablierter Name sein wird.

Warum Layer Brett Aufmerksamkeit erregt

Im Schatten von SHIBs Dominanz positioniert sich Layer Brett als die nächste Welle der Meme-Innovation. Mit einem Vorverkaufseinstieg von nur 0,0058 $ präsentiert sich das Projekt als mehr als nur Hype — es startet als Ethereum Layer 2 mit 10.000 TPS Durchsatz und Gasgebühren von etwa 0,001 $. Dies macht LBRETT zu einem der wenigen Meme-Tokens, die tatsächliche Infrastruktur aufbauen, um ihre Community zu unterstützen.

Die Roadmap umfasst auch NFT- und DeFi-Integrationen sowie ein lukratives Staking-Programm, das frühen Unterstützern rund 600% APY bietet. Mit einem Gewinnspiel im Wert von 1 Million Dollar entwickelt Layer Brett die Art von Momentum, von der die meisten Vorverkäufe nur träumen können. Analyst bringen bereits die Möglichkeit ins Spiel, dass seine Marktkapitalisierung auf 20 Milliarden Dollar steigen könnte, wenn das öffentliche Fieber zugreift, und damit sogar die Wachstumsrate von Shiba Inu Coin während seines Durchbruchs übertrifft.

Shiba Inu Coin vs. Layer Brett: Das Rennen um die Marktkapitalisierung

Für Händler zeichnet sich die Wahl als eine zwischen Vermächtnis und Neuheit ab. SHIB bietet Geschichte, Community und Markenstärke. Aber Shiba Inu News-Updates konzentrieren sich zunehmend auf die Ökosystem-Wartung statt auf bahnbrechende Innovation. Im Gegensatz dazu ist LBRETT neu, aggressiv und darauf ausgelegt, das FOMO des Einzelhandels zu erfassen, bevor sein Vorverkaufsfenster schließt.

Eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden Dollar zu erreichen, mag für jeden Meme-Coin wie eine große Herausforderung klingen, aber genau das hat SHIB während seines Laufs im Jahr 2021 geschafft. Da Layer Brett mit einer niedrigen Basis in den Markt eintritt und Vorverkaufsanreize stapelt, glauben viele Händler, dass die Chancen, die Flugbahn von SHIB zu erreichen — oder sogar zu übertreffen — stärker sind als die meisten erwarten.

Wohin Händler jetzt gehen

Sowohl SHIB als auch LBRETT erregen Aufmerksamkeit, aber die Narrative verschieben sich. Während SHIB ein bekannter Name in der Kryptowelt und eines der führenden Community-getriebenen Projekte auf dem Markt bleibt, neigt sich die Spekulation auf hohes Wachstum in Richtung Layer Brett. Für Händler, die kleine Beträge in lebensverändernde Gewinne verwandeln wollen, ist das Vorverkaufsmomentum von LBRETT zu verlockend geworden, um es zu ignorieren.

Mit LBRETT verfügbar für Wegwerfpreise von 0,0058 $ und sinkenden Staking-Anreizen beeilen sich Händler, ihren Teil des Kuchens zu sichern. Die Zeit zu handeln ist jetzt und am Layer Brett Vorverkauf teilzunehmen!

