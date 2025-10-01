Shiba Inu könnte von aktuellen Levels einen begrenzten Gewinn von 280% liefern, aber neuer SHIB-Konkurrent hat lebensveränderndes Potenzial von 16721%

Shiba Inu (SHIB) befindet sich trotz eines ausgezeichneten Rufs als eine der führenden Meme-Coins in einer düsteren Position und sein Preis ist innerhalb der letzten 48 Stunden um über 5% gefallen. Trotz der Vorhersage von Analysten über eine mögliche Erholung von bis zu 280% seines gegenwärtigen Wertes erschüttert ein anderer Krypto-Neuling, Little Pepe (LILPEPE), den Kryptowährungssektor. Mit einem massiven Vorverkauf und einem Vermächtnis eines echten Stars bietet Little Pepe Investoren die Chance auf lebensverändernde Gewinne, die bis zu 16721% betragen können.

Shiba Inus begrenztes Gewinnpotenzial

Shiba Inu wird derzeit bei $0,00001216 gehandelt und ist in den letzten 48 Stunden um 5% gefallen. Die wichtigen Unterstützungsstufen bei $0,00001180 und $0,00001120 stehen unter Druck und die technischen Indikatoren werden weitere Rückgänge aufweisen, falls der Verkaufsdruck anhält. Trotz des leichten Optimismus unter Investoren, da Prognosen auf eine SHIB-Zahlung von bis zu 280% seines aktuellen Wertes hindeuten, erscheint dieses Wachstum basierend auf der aktuellen Marktdynamik begrenzt. Shiba Inu ist in der Vergangenheit bereits enorm gewachsen, steht aber jetzt vor mehr Konkurrenz durch neuere Projekte in der Meme-Coin-Branche. Da die spekulative Nachfrage, die zuvor die SHIB-Rallyes angetrieben hat, zu verblassen beginnt, sieht seine zukünftige Preisentwicklung ungewiss aus, was weniger wahrscheinlich hohe Renditen bringt als relativ neue Konkurrenten wie Little Pepe.

Little Pepe: Die neugeborene EVM Layer 2 Maschine

Wir stellen Little Pepe ($LILPEPE) vor, eine Meme-Coin auf ihrer eigenen Ethereum-kompatiblen Layer 2 Blockchain. Little Pepe ist nicht nur eine weitere Meme-Coin; diese wird auf einem kostengünstigen, schnellen und skalierbaren Layer 2 EVM-Protokoll betrieben, anders als andere Coins in diesem Bereich. Das neue Ethereum-basierte Protokoll kann verwendet werden, um schnelle und kostengünstige Transaktionen zu unterstützen, was am besten für DeFi-Anwendungen, NFT-Marktplätze und Meme-getriebene Communities geeignet ist.

Der LILPEPE-Vorverkauf hat bereits mehr als $26,22 Millionen eingebracht, und über $16,08 Milliarden Token wurden während Phase 13 verkauft. Der Token-Preis ist kontinuierlich von $0,0010 in Phase 1 auf $0,0022 in Phase 13 gestiegen, und die folgende Preiserhöhung wird voraussichtlich in Phase 14 auf $0,0023 erfolgen. Dieser stetige Preisanstieg ist ein Indikator für das gestiegene Investorenvertrauen und die zunehmende Dynamik des Projekts. Die Vorverkaufs-Token werden 26,5% (oder 26,5 Milliarden) des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token ausmachen. Die hohe Nachfrage nach Little Pepe in den Vorverkaufsphasen ist ein Zeichen für eine vielversprechende Zukunft des Tokens, wobei die ersten Investoren bereits viel gewinnen. Zur Veranschaulichung: Wer bei 0,001 kauft und einen Anstieg auf $0,0022 beobachtet, hätte einen ROI von 120%.

Funktionen und Nutzen von Little Pepe

Little Pepe bietet auch eine Reihe von Aspekten, die echten Nutzen bieten können, im Gegensatz zu Meme-Coins wie Shiba Inu. Der Token hat keine Handelssteuer, und so können Investoren den gesamten Betrag ihrer Transaktion erhalten. Außerdem hat Little Pepe eine Sniper-Bot-Abwehr eingeführt, die automatisierte und räuberische Käufe verhindert, was Sicherheit garantiert, wenn Token gestartet werden.

Ein weiteres Merkmal der Plattform ist das Meme Launchpad, der Inkubator für neue Token, der verwendet werden soll, um Little Pepe zu ermöglichen, sein Ökosystem zu skalieren und Community-Governance über die DAO-Abstimmung bereitzustellen. Die Investoren sind an der Richtung beteiligt, die das Projekt einschlagen wird, und dies wird ihnen das Gefühl von Eigentum und Interesse geben. Die NFT-Integration, Cross-Chain-Kompatibilität und die weitere Entwicklung der Layer 2 Blockchain sind die Zukunftspläne von Little Pepe. Diese Eigenschaften verleihen der Meme-Coin-Identität einen langfristigen Wert, was bedeutet, dass Little Pepe auf Wachstumskurs ist.

Um den Wunsch nach noch mehr Teilnahme zu erleichtern, führt Little Pepe ein Vorverkaufs-Gewinnspiel durch, das mit maximal $777.000 bewertet wird. Die zehn Gewinner werden $77.000 in $LILPEPE-Token gewinnen. Außerdem wird das Mega-Gewinnspiel massive und zufällige Käufe belohnen, und Preise von über 15 ETH werden an einige glückliche Käufer in den Phasen 12-17 vergeben.

Shiba Inu vs. Little Pepe: Ein klarer Kontrast im Potenzial

Shiba Inu ist ein schwacher Performer und hat ein geringes Wachstumspotenzial; seine Renditen liegen bei bis zu 280%, und Little Pepe hat ein hohes Wachstumspotenzial mit einer Schätzung von bis zu 16.721%. Mit einer nutzungsorientierten Roadmap hat Little Pepe eine potenzielle Alternative zu SHIB, da sich der Meme-Coin-Markt noch entwickelt.

Little Pepe ist nicht nur ein Stück Meme. Seine Ethereum-kompatible Layer 2 Blockchain, keine Steuer auf den Handel und beabsichtigte Erweiterungen in DeFi und NFTs können besser sein als Shiba Inu in Bezug auf Wert und Anwendung. Mit dem Vorverkauf von Little Pepe, der noch an Fahrt gewinnt, und seinem wachsenden Ökosystem wird es sich als potenziell groß im Krypto-Bereich herausstellen.

Fazit

Obwohl Shiba Inu kurzfristig weiterhin eher wachstumsbeschränkt sein könnte, ist Little Pepe aufgrund seines beeindruckend hohen Vorverkaufsvolumens und der deutlich ehrgeizigeren Ziele der nutzungsorientierten Roadmap weitaus attraktiver für Investitionen. Little Pepe hat ein Wachstumspotenzial von 16,72% und Gemeinschaftsunterstützung, was den Markt der Meme-Coins erschüttern und Shiba Inu als Erinnerung zurücklassen wird. Little Pepe kann ein guter Kandidat auf der Liste der Investoren sein, die einen erheblichen Gewinn erzielen wollen, aufgrund der Möglichkeiten, die Vielfalt der Meme-Coins zu erhöhen.

