Shiba Inu Burn steigt um 2.033%, 5,7 Millionen SHIB an Dead Wallets gesendet
Die Burn-Rate der Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) Kryptowährung hat innerhalb von 24 Stunden einen erstaunlichen Anstieg von 2.033,51% erfahren. Dieser Anstieg ist das Ergebnis von 5.700.223 SHIB-Token, die im selben Zeitraum verbrannt wurden.
