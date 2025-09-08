Serena Williams' unübertroffene Investition bringt Ligawert auf 340 Mio. $

Serena Williams stellt Maria Sharapova während des Einführungsfeierwochenendes 2025 in der International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, am 23.08.2025 vor.
Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images
Die 3-gegen-3-Basketball-Liga der Frauen, Unrivaled, wird nach einer neuen Finanzierungsrunde, an der auch Tennis-Legende Serena Williams beteiligt war, nun mit 340 Millionen Dollar bewertet, wie die Liga am Montag bekannt gab.
Williams' Serena Ventures war Teil einer Serie A Finanzierung, die von Bessemer Venture-Capital Unternehmen angeführt wurde und an der auch Warner Bros. Discovery und Alex Morgans Trybe Ventures beteiligt waren. Unrivaled gab die Höhe der einzelnen Beiträge nicht bekannt.
Die jüngste Kapitalzufuhr von Unrivaled bedeutet einen dramatischen Anstieg der Bewertung im Vergleich zu vor nur einem Jahr, als die Liga mit 95 Millionen Dollar bewertet wurde, laut einer mit der Liga vertrauten Person, die unter der Bedingung der Anonymität über interne Angelegenheiten sprach.
Die Investition kommt zu einer Zeit, in der der Frauensport in den letzten Jahren sowohl an Popularität als auch an Bewertungen stark zugenommen hat.
"Die wohl ikonischste Sportlerin im Sport hinzuzufügen, zeigt meiner Meinung nach, wer Unrivaled ist, nicht nur mit unseren Spielerinnen auf dem Platz, sondern auch mit der Anzahl der Investoren in unserer Cap-Tabelle, die in ihren eigenen Bereichen Ikonen waren", sagte Alex Bazzell, Mitbegründer und Präsident von Unrivaled.
Angel Reese, #5 von Rose, geht zum Wurf gegen Napheesa Collier, #24 der Lunar Owls, während der zweiten Hälfte in der Wayfair Arena in Medley, Florida, am 21.02.2025.
Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images
Zu den weiteren Investoren von Unrivaled gehören bekannte Namen wie Tennis-Legende Billie Jean King, NBA-Superstar Stephen Curry, Tennis-Champion Coco Gauff und Olympia-Schwimmer Michael Phelps.
Bessemer hat zuvor in die Ticketing-Wiederverkaufsseite StubHub sowie in die Streaming-Dienste BallerTV und Twitch investiert. Das Venture-Capital Unternehmen sieht Unrivaled als Blaupause für die nächste Generation von Sportligen, so Caty Rea, eine Vizepräsidentin bei Bessemer.
"Wir suchen immer nach kategoriebestimmenden Unternehmen mit generationsübergreifendem Rückenwind und wirklich kühnen Gründern, die irgendwie dieses Produkt haben, das schwer einzuordnen ist", sagte Rea. "Wir hatten das Gefühl, dass wir das mit Unrivaled gefunden haben."
Unrivaled wurde 2023 gegründet und bietet professionellen Basketballspielerinnen eine Liga, die in der spielfreien Zeit der WNBA stattfindet. Zuvor gingen viele Spielerinnen in der Nebensaison für zusätzliche Vergütung ins Ausland.
Die Liga gibt an, dass sie Frauen das höchste durchschnittliche Gehalt in der Geschichte des professionellen Frauensports bietet und den Spielerinnen Eigenkapital zur Verfügung stellt.
Zum Vergleich: Die WNBA bietet ihren Spielerinnen kein Eigenkapital, und die Spielerinnen verhandeln derzeit über ihren Tarifvertrag, der am 31. Oktober ausläuft. Eines der wichtigsten Themen, über die diskutiert wird, ist eine Erhöhung der Spielervergütung. WNBA-Kommissarin Cathy Engelbert teilte CNBC im Juli mit, dass die durchschnittliche WNBA-Teambewertung auf etwa 260 Millionen Dollar gestiegen ist.
Bazzell sagte, dass die neue Finanzierung verwendet wird, um mehr Ressourcen für die Einrichtungen der Liga bereitzustellen, für Entwicklungsbemühungen und um zusätzliches Bewusstsein für die Liga zu schaffen, während sie in ihre zweite Saison geht.
"Wir haben ein nachhaltiges und treues Publikum aufgebaut, sowohl im Fernsehen als auch in den sozialen Medien. Jetzt müssen wir diese Präsenz ausbauen", sagte er.
Quelle: https://www.cnbc.com/2025/09/08/serena-williams-unrivaled-investment-league-value.html