Serena Williams' unübertroffene Investition bringt Ligawert auf 340 Mio. $

Der Beitrag Serena Williams' Unrivaled-Investment bringt Ligawert auf 340 Mio. $ erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Serena Williams stellt Maria Sharapova während des 2025 Induction Celebration Wochenendes in der International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, am 23.08.2025 vor. Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images Die 3-gegen-3 Basketball-Liga der Frauen, Unrivaled, wird nach einer neuen Finanzierungsrunde, an der auch Tennis-Legende Serena Williams beteiligt war, nun mit 340 Millionen Dollar bewertet, gab die Liga am Montag bekannt. Williams' Serena Ventures war Teil einer Serie A Finanzierung, die von Bessemer Venture Partners angeführt wurde und an der auch Warner Bros. Discovery und Alex Morgans Trybe Ventures beteiligt waren. Unrivaled gab die Höhe der einzelnen Beiträge nicht bekannt. Die jüngste Kapitalzufuhr für Unrivaled bedeutet einen dramatischen Anstieg der Bewertung im Vergleich zu vor einem Jahr, als die Liga mit 95 Millionen Dollar bewertet wurde, laut einer mit der Liga vertrauten Person, die unter der Bedingung der Anonymität über interne Angelegenheiten sprach. Die Investition kommt zu einer Zeit, in der der Frauensport in den letzten Jahren sowohl an Popularität als auch an Bewertungen stark zugenommen hat. "Die wohl ikonischste Sportlerin hinzuzufügen, die je Sport betrieben hat, verdeutlicht meiner Meinung nach, wer Unrivaled ist - nicht nur mit unseren Spielerinnen auf dem Platz, sondern auch mit der Anzahl der Investoren in unserer Cap-Tabelle, die in ihren eigenen Bereichen Ikonen waren", sagte Alex Bazzell, Mitbegründer und Präsident von Unrivaled. Angel Reese, #5 von Rose, geht gegen Napheesa Collier, #24 der Lunar Owls, während der zweiten Hälfte in der Wayfair Arena in Medley, Florida, am 21.02.2025 zum Wurf hoch. Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Zu den weiteren Investoren von Unrivaled gehören bekannte Namen wie Tennis-Legende Billie Jean King, NBA-Superstar Stephen Curry, Tennis-Champion Coco Gauff und Olympia-Schwimmer Michael Phelps. Bessemer hat zuvor in die Ticketing-Wiederverkaufsseite StubHub sowie in die Streaming-Dienste BallerTV und Twitch investiert. Das Venture-Capital Unternehmen sieht Unrivaled als ein... Der Beitrag Serena Williams' Unrivaled-Investment bringt Ligawert auf 340 Mio. $ erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Serena Williams stellt Maria Sharapova während des 2025 Induction Celebration Wochenendes in der International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, am 23.08.2025 vor. Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images Die 3-gegen-3 Basketball-Liga der Frauen, Unrivaled, wird nach einer neuen Finanzierungsrunde, an der auch Tennis-Legende Serena Williams beteiligt war, nun mit 340 Millionen Dollar bewertet, gab die Liga am Montag bekannt. Williams' Serena Ventures war Teil einer Serie A Finanzierung, die von Bessemer Venture Partners angeführt wurde und an der auch Warner Bros. Discovery und Alex Morgans Trybe Ventures beteiligt waren. Unrivaled gab die Höhe der einzelnen Beiträge nicht bekannt. Die jüngste Kapitalzufuhr für Unrivaled bedeutet einen dramatischen Anstieg der Bewertung im Vergleich zu vor einem Jahr, als die Liga mit 95 Millionen Dollar bewertet wurde, laut einer mit der Liga vertrauten Person, die unter der Bedingung der Anonymität über interne Angelegenheiten sprach. Die Investition kommt zu einer Zeit, in der der Frauensport in den letzten Jahren sowohl an Popularität als auch an Bewertungen stark zugenommen hat. "Die wohl ikonischste Sportlerin hinzuzufügen, die je Sport betrieben hat, verdeutlicht meiner Meinung nach, wer Unrivaled ist - nicht nur mit unseren Spielerinnen auf dem Platz, sondern auch mit der Anzahl der Investoren in unserer Cap-Tabelle, die in ihren eigenen Bereichen Ikonen waren", sagte Alex Bazzell, Mitbegründer und Präsident von Unrivaled. Angel Reese, #5 von Rose, geht gegen Napheesa Collier, #24 der Lunar Owls, während der zweiten Hälfte in der Wayfair Arena in Medley, Florida, am 21.02.2025 zum Wurf hoch. Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Zu den weiteren Investoren von Unrivaled gehören bekannte Namen wie Tennis-Legende Billie Jean King, NBA-Superstar Stephen Curry, Tennis-Champion Coco Gauff und Olympia-Schwimmer Michael Phelps. Bessemer hat zuvor in die Ticketing-Wiederverkaufsseite StubHub sowie in die Streaming-Dienste BallerTV und Twitch investiert. Das Venture-Capital Unternehmen sieht Unrivaled als ein...