Stimmungssignale könnten die nächste Rally auslösen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:30
Die neueste Analyse von Santiment zeigt, dass On-Chain Daten und Stimmungsanalyse erfolgreich Wendepunkte im Kryptomarkt signalisieren, vom Höhepunkt von XRP bis zum Tiefpunkt von Cardano.

Zusammenfassung

  • Santiment berichtet, dass die Krypto-Stimmung auf dem gesamten Markt in Angst umgeschlagen ist.
  • Whale-Aktivität signalisierte XRPs Höhepunkt, während Angst den Preistiefpunkt von Cardano markierte.
  • Schwache US-Daten befeuerten Wetten auf Zinssenkungen der Fed und führten zu risikoaversem Handelsverhalten.

Bitcoin weicht von traditionellen Märkten ab

On-Chain Daten erweisen sich als effektiv bei der Identifizierung von Marktwendepunkten. Whale-Aktivität hat erfolgreich den jüngsten Höhepunkt von XRP identifiziert, und extreme Angst in der Masse signalisierte korrekt den Preistiefpunkt von Cardano.

Während Spekulationen über Zinssenkungen der Fed das Anlegerverhalten beeinflussen, haben sich Bitcoin (BTC) und traditionelle Märkte in einem ungewöhnlichen Muster auseinanderentwickelt: Aktien steigen leicht, während BTC zurückbleibt.

Dies hat eine ungewöhnliche Lücke zwischen den Vermögenswerten geschaffen, die sich historisch gemeinsam bewegen.

Diese Divergenz könnte eine Chance darstellen, wenn historische Muster bestehen bleiben. Wenn solche Lücken auftreten, holt Bitcoin oft die Performance des Aktienmarktes auf. Dies deutet auf Aufwärtspotenzial hin, wenn sich die traditionelle Korrelation wieder durchsetzt.

Bitcoins Network Realized Profit/Loss-Metrik stieg kürzlich während des Preisrückgangs stark an. Dies zeigt gesundes Kapitulationsverhalten und Gewinnmitnahmen.

Gleichzeitig erreichte die Stimmung in sozialen Medien extreme Negativität, genau als Token wie DANO zu steigen begannen – ein lehrbuchmäßiges konträres Signal. Da Händler kleinere Altcoins zugunsten etablierter Kryptowährungen aufgeben, könnte das aktuelle Umfeld die Bühne für strategische Kaufgelegenheiten bei den Vermögenswerten bereiten, die von der Masse am meisten gefürchtet werden.

Bitcoins Divergenz vom S&P 500: Santiment

Konträre Signale tauchen in Altcoin-Märkten auf

Cardano lieferte ein Lehrbuchbeispiel für konträre Stimmungssignale. Der Preis des Tokens begann genau dann zu steigen, als die Stimmung in sozialen Medien extrem negative Niveaus erreichte.

Die Santiment-Analyse sozialer Narrative zeigt, dass sich die Krypto-Community auf Large-Cap-Krypto konzentriert. Sie kamen auch zu dem Schluss, dass Händler weniger an obskuren Altcoins interessiert sind.

Santimeny-Analyse sozialer Narrative

Dieses Muster zeigt die Marktsituation, in der extreme Angst Kaufgelegenheiten für konträre Investoren schafft.

Das aktuelle Umfeld deutet darauf hin, dass, während Angst die Schlagzeilen dominiert und kleinere Altcoins kämpfen, diese Bedingungen möglicherweise zukünftige Chancen schaffen.

Anleger, die Stimmungsextreme und On-Chain-Metriken überwachen, könnten Wert in Vermögenswerten finden, bei denen der Pessimismus der Masse Höchststände erreicht hat.

Die Abkehr von kleineren Altcoins hin zu etablierten Kryptowährungen zeigt das für unsichere Marktperioden typische Flucht-zur-Qualität-Verhalten.

Quelle: https://crypto.news/crypto-sentiment-fear-appetite-small-altcoins-dwindles/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

