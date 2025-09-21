Senatorin Cynthia Lummis schlägt massiven Bitcoin-Plan zur Bewältigung der Billionen-Dollar-Schulden der USA vor

Der Beitrag "Senator Cynthia Lummis schlägt massiven Bitcoin-Plan zur Bewältigung der Billionen-Dollar-Schulden der USA vor" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die US-Senatorin Cynthia Lummis hat einen bemerkenswerten Vorschlag zur Bewältigung der langfristigen Finanzprobleme des Landes vorgestellt. Laut Lummis könnte die Hälfte der 37 Billionen Dollar Staatsschulden getilgt werden, wenn die Vereinigten Staaten 20 Jahre lang 1 Million Bitcoin (BTC) als strategische Reserve halten würden. Lummis erklärte, dass der Prozess beschleunigt werden könnte, und sagte, der erste Schritt könnte mit beschlagnahmten digitalen Vermögenswerten erfolgen, die vom US Marshals Service gehalten werden. Sie argumentierte, dass diese Vermögenswerte der Ausgangspunkt für eine "Strategische Bitcoin-Reserve" sein könnten und fügte hinzu, dass im Laufe der Zeit andere Vermögenswerte in Bitcoin umgewandelt und in der Reserve angesammelt werden könnten. Laut der Senatorin könnten einige dieser Schritte im Rahmen bestehender präsidialer Befugnisse umgesetzt werden, ohne dass neue Gesetze erforderlich wären. Lummis sagte jedoch, dass ein rechtlicher Rahmen für langfristige Sicherheit geschaffen werden müsse: "Die gesetzliche Verankerung einer strategischen Bitcoin-Reserve ist entscheidend, da sie nicht leicht durch die Politik künftiger Präsidenten beseitigt werden kann." Lummis erklärte, dass das Ziel darin bestehe, 1 Million Bitcoin, oder etwa 5% des Gesamtangebots, zu sammeln und 20 Jahre lang zu halten. Laut Lummis könnte diese Vision, wenn sie verwirklicht wird, die Hälfte der US-Staatsschulden tilgen. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain-Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/senator-cynthia-lummis-proposes-massive-bitcoin-plan-to-address-the-uss-trillion-dollar-debt/ Der Beitrag "Senator Cynthia Lummis schlägt massiven Bitcoin-Plan zur Bewältigung der Billionen-Dollar-Schulden der USA vor" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die US-Senatorin Cynthia Lummis hat einen bemerkenswerten Vorschlag zur Bewältigung der langfristigen Finanzprobleme des Landes vorgestellt. Laut Lummis könnte die Hälfte der 37 Billionen Dollar Staatsschulden getilgt werden, wenn die Vereinigten Staaten 20 Jahre lang 1 Million Bitcoin (BTC) als strategische Reserve halten würden. Lummis erklärte, dass der Prozess beschleunigt werden könnte, und sagte, der erste Schritt könnte mit beschlagnahmten digitalen Vermögenswerten erfolgen, die vom US Marshals Service gehalten werden. Sie argumentierte, dass diese Vermögenswerte der Ausgangspunkt für eine "Strategische Bitcoin-Reserve" sein könnten und fügte hinzu, dass im Laufe der Zeit andere Vermögenswerte in Bitcoin umgewandelt und in der Reserve angesammelt werden könnten. Laut der Senatorin könnten einige dieser Schritte im Rahmen bestehender präsidialer Befugnisse umgesetzt werden, ohne dass neue Gesetze erforderlich wären. Lummis sagte jedoch, dass ein rechtlicher Rahmen für langfristige Sicherheit geschaffen werden müsse: "Die gesetzliche Verankerung einer strategischen Bitcoin-Reserve ist entscheidend, da sie nicht leicht durch die Politik künftiger Präsidenten beseitigt werden kann." Lummis erklärte, dass das Ziel darin bestehe, 1 Million Bitcoin, oder etwa 5% des Gesamtangebots, zu sammeln und 20 Jahre lang zu halten. Laut Lummis könnte diese Vision, wenn sie verwirklicht wird, die Hälfte der US-Staatsschulden tilgen. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain-Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/senator-cynthia-lummis-proposes-massive-bitcoin-plan-to-address-the-uss-trillion-dollar-debt/