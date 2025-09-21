Senatoren der Demokraten drängen auf einen "überparteilichen Autorenprozess" für das Kryptowährung Gesetz zur Marktstruktur Von: Coinstats 2025/09/21 05:17 Teilen

Zwölf demokratische Senatoren unterzeichneten einen Brief, in dem sie ihre republikanischen Kollegen aufforderten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um überparteiliche Kryptomarkt-Regulierungen zu entwickeln.