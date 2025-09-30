SEC beendet 19b-4-Verfahren für XRP, SOL, ADA, DOGE und LTC ETF-Genehmigungen schneller

Die Genehmigung generischer Notierungsstandards durch die SEC beseitigt die 19b-4-Anforderung und beschleunigt Krypto-ETF-Anmeldungen.

Token, die die Kriterien erfüllen, ermöglichen jederzeit eine sofortige ETF-Genehmigung mit einem einfacheren S-1-Anmeldeverfahren.

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat Emittenten von XRP-, Solana-, Dogecoin-, Litecoin- und Cardano-ETFs angewiesen, ihre 19b-4-Anträge zurückzuziehen. Diese Änderung folgt auf die Genehmigung generischer Notierungsstandards durch die Aufsichtsbehörde Anfang dieses Monats, wodurch die Notwendigkeit dieser einzelnen Anträge entfällt.

Journalistin Eleanor Terrett erklärte auf X, dass Emittenten vor Ende der Woche mit dem Rückzug beginnen könnten. Sie betonte, dass "obwohl die Fristen für diese einzelnen ETFs näher rücken, die SEC technisch gesehen jederzeit eine Entscheidung über einen oder alle treffen könnte."

Diese Entwicklung signalisiert die Verwendung eines vereinfachten Verfahrens, bei dem Börsen nicht mehr für jede neue Token-ETF-Einführung einzelne Regeländerungen beantragen müssen. Dieser Schritt hatte zuvor die Genehmigungszeiten um mehrere Monate verlängert.

Neue Anmelderegel beschleunigt ETF-Genehmigungen

Im aktualisierten System müssen Emittenten nur noch ein S-1-Formular einreichen, das die Struktur und Strategie des ETF beschreibt. Die Abschaffung der 19b-4-Anforderung verkürzt den langwierigen Prüfungsprozess von bis zu 240 Tagen auf etwa 75 Tage.

Bloomberg Intelligence-Analyst James Seyffart kommentierte die mögliche Geschwindigkeit der Genehmigungen und sagte,

Nate Geraci, Präsident des ETF Store, fügte hinzu, dass die Aufsichtsbehörde diese Woche ihre Entscheidung über den Spot-Litecoin-ETF von Canary Capital abschließen wird. Er merkte an, dass weitere Anträge im Zusammenhang mit Solana, Dogecoin, XRP, Cardano und Hedera folgen werden.

SEC und CFTC vereinen sich unter 'Project Crypto'

Der neue Rahmen hat bereits die Genehmigung des CoinDesk Crypto 5 ETF von Grayscale am 19. September unterstützt. Dieser Fonds verfolgt Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano und ist das erste US-Produkt, das fünf der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung abdeckt.

Bitwise CIO Matt Hougan hatte diese Art von Ergebnis vorausgesehen und zuvor erklärt, dass die Genehmigung generischer Notierungsstandards "den Markt öffnen könnte". Seine Prognose stimmt mit den Erwartungen einer breiteren Akzeptanz von Krypto-ETFs in naher Zukunft überein.

Darüber hinaus arbeitet die SEC auch mit der Commodity Futures Trading Commission durch einen gemeinsamen Runden Tisch im Rahmen des im Juli gestarteten "Project Crypto" zusammen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Richtlinien der verschiedenen Behörden aufeinander abzustimmen, um die Regulierung digitaler Vermögenswerte zu modernisieren.

Im Handel liegt der Preis von XRP bei etwa $2,90 mit einem 1,75% Gewinn in 24 Stunden. Solana steht bei etwa $210,05, ein Plus von 0,86% im gleichen Zeitraum. Cardano hält sich bei $0,803, was einem Anstieg von 0,78% entspricht. Dogecoin liegt bei $0,2325 und fällt um 0,28%, während Litecoin bei $106,51 mit einem Anstieg von 0,47% gehandelt wird.