BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Die Genehmigung generischer Notierungsstandards durch die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC beseitigt die 19b-4-Anforderung und beschleunigt Krypto-ETF-Anmeldungen. Token, die die Kriterien erfüllen, ermöglichen jederzeit eine sofortige ETF-Genehmigung durch einen einfacheren S-1-Anmeldeprozess. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat Emittenten von XRP, Solana, Dogecoin, Litecoin und Cardano Exchange-Traded Funds angewiesen, ihre 19b-4-Anmeldungen zurückzuziehen. Die Änderung folgt dem [...]]]>Die Genehmigung generischer Notierungsstandards durch die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC beseitigt die 19b-4-Anforderung und beschleunigt Krypto-ETF-Anmeldungen. Token, die die Kriterien erfüllen, ermöglichen jederzeit eine sofortige ETF-Genehmigung durch einen einfacheren S-1-Anmeldeprozess. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat Emittenten von XRP, Solana, Dogecoin, Litecoin und Cardano Exchange-Traded Funds angewiesen, ihre 19b-4-Anmeldungen zurückzuziehen. Die Änderung folgt dem [...]]]>

SEC beendet 19b-4-Verfahren für XRP, SOL, ADA, DOGE und LTC ETF-Genehmigungen schneller

Von: Crypto News Flash
2025/09/30 19:02
XRP
XRP$2.4034+5.50%
Solana
SOL$167.12+6.11%
Cardano
ADA$0.5847+3.94%
DOGE
DOGE$0.18184+3.77%
Litecoin
LTC$109.72+4.07%
  • Die Genehmigung generischer Notierungsstandards durch die SEC beseitigt die 19b-4-Anforderung und beschleunigt Krypto-ETF-Anmeldungen.
  • Token, die die Kriterien erfüllen, ermöglichen jederzeit eine sofortige ETF-Genehmigung mit einem einfacheren S-1-Anmeldeverfahren.

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat Emittenten von XRP-, Solana-, Dogecoin-, Litecoin- und Cardano-ETFs angewiesen, ihre 19b-4-Anträge zurückzuziehen. Diese Änderung folgt auf die Genehmigung generischer Notierungsstandards durch die Aufsichtsbehörde Anfang dieses Monats, wodurch die Notwendigkeit dieser einzelnen Anträge entfällt.

Journalistin Eleanor Terrett erklärte auf X, dass Emittenten vor Ende der Woche mit dem Rückzug beginnen könnten. Sie betonte, dass "obwohl die Fristen für diese einzelnen ETFs näher rücken, die SEC technisch gesehen jederzeit eine Entscheidung über einen oder alle treffen könnte."

Diese Entwicklung signalisiert die Verwendung eines vereinfachten Verfahrens, bei dem Börsen nicht mehr für jede neue Token-ETF-Einführung einzelne Regeländerungen beantragen müssen. Dieser Schritt hatte zuvor die Genehmigungszeiten um mehrere Monate verlängert.

Neue Anmelderegel beschleunigt ETF-Genehmigungen

Im aktualisierten System müssen Emittenten nur noch ein S-1-Formular einreichen, das die Struktur und Strategie des ETF beschreibt. Die Abschaffung der 19b-4-Anforderung verkürzt den langwierigen Prüfungsprozess von bis zu 240 Tagen auf etwa 75 Tage.

Bloomberg Intelligence-Analyst James Seyffart kommentierte die mögliche Geschwindigkeit der Genehmigungen und sagte, 

Nate Geraci, Präsident des ETF Store, fügte hinzu, dass die Aufsichtsbehörde diese Woche ihre Entscheidung über den Spot-Litecoin-ETF von Canary Capital abschließen wird. Er merkte an, dass weitere Anträge im Zusammenhang mit Solana, Dogecoin, XRP, Cardano und Hedera folgen werden.

SEC und CFTC vereinen sich unter 'Project Crypto'

Der neue Rahmen hat bereits die Genehmigung des CoinDesk Crypto 5 ETF von Grayscale am 19. September unterstützt. Dieser Fonds verfolgt Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano und ist das erste US-Produkt, das fünf der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung abdeckt.

Bitwise CIO Matt Hougan hatte diese Art von Ergebnis vorausgesehen und zuvor erklärt, dass die Genehmigung generischer Notierungsstandards "den Markt öffnen könnte". Seine Prognose stimmt mit den Erwartungen einer breiteren Akzeptanz von Krypto-ETFs in naher Zukunft überein.

Darüber hinaus arbeitet die SEC auch mit der Commodity Futures Trading Commission durch einen gemeinsamen Runden Tisch im Rahmen des im Juli gestarteten "Project Crypto" zusammen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Richtlinien der verschiedenen Behörden aufeinander abzustimmen, um die Regulierung digitaler Vermögenswerte zu modernisieren.

Im Handel liegt der Preis von XRP bei etwa $2,90 mit einem 1,75% Gewinn in 24 Stunden. Solana steht bei etwa $210,05, ein Plus von 0,86% im gleichen Zeitraum. Cardano hält sich bei $0,803, was einem Anstieg von 0,78% entspricht. Dogecoin liegt bei $0,2325 und fällt um 0,28%, während Litecoin bei $106,51 mit einem Anstieg von 0,47% gehandelt wird.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,244.54
$106,244.54$106,244.54

+2.39%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,642.45
$3,642.45$3,642.45

+3.60%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.12
$167.12$167.12

+2.82%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4034
$2.4034$2.4034

+3.77%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18184
$0.18184$0.18184

+2.11%