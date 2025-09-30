SEC setzt Handel mit QMMM Holdings inmitten einer Untersuchung zur Marktmanipulation aus

TLDR

U.S. Börsenaufsichtsbehörde SEC setzte den Handel der Krypto-Treasury-Firma QMMM Holdings bis zum 13. Oktober wegen möglicher Aktienmanipulation aus

QMMM-Aktien stiegen um über 1.700% in einem Monat nach Ankündigung von Plänen zum Kauf von Bitcoin, Ethereum und Solana

Der Stopp folgt auf Berichte, dass SEC und FINRA ungewöhnlich hohe Handelsvolumen bei Krypto-Treasury-Aktien untersuchen

Die angebliche Manipulation umfasste Empfehlungen über soziale Medien, die darauf abzielten, Preis und Volumen künstlich aufzublähen

Die Handelsaussetzung steht nicht im Zusammenhang mit der Krypto-Strategie des Unternehmens, sondern betrifft illegale Aktienpromotion

QMMM Holdings, ein Unternehmen für digitale Werbung, das kürzlich auf Kryptowährungsinvestitionen umgestiegen ist, wurde von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde SEC der Aktienhandel ausgesetzt, da Bedenken hinsichtlich möglicher Marktmanipulation bestehen. Die regulatorische Maßnahme erfolgt, nachdem die Aktien des Unternehmens in nur einem Monat nach der Ankündigung, in Kryptowährungen zu investieren, um mehr als 1.700% gestiegen sind.

Die SEC setzte den Handel mit QMMM-Aktien am Montag offiziell aus und erklärte, dass die Aussetzung für zehn Handelstage bis zum 13. Oktober in Kraft bleiben würde. Die Aufsichtsbehörde nannte "potenzielle Manipulation" als Hauptgrund für die Maßnahme.

Laut der SEC-Mitteilung wurde die angebliche Manipulation "durch Empfehlungen unbekannter Personen an Investoren über soziale Medien zum Kauf" von QMMM-Aktien bewirkt. Diese Empfehlungen "scheinen darauf ausgerichtet zu sein, den Preis und das Volumen" der Unternehmensaktie künstlich aufzublähen.

QMMM Holdings kündigte am 9. September an, 100 Millionen Dollar für den Kauf und das Halten von Bitcoin, Ethereum und Solana bereitzustellen. Diese Ankündigung löste einen massiven Preisanstieg aus, wobei die Aktien in nur einem Monat von etwa 6,50 $ auf 119,40 $ kletterten.

An einem einzigen Tag nach der Ankündigung der Krypto-Strategie sprang die QMMM-Aktie von 11 $ auf ein Allzeithoch von 207 $. Das Unternehmen schloss sich einem wachsenden Trend von Firmen an, die in den letzten Monaten Krypto-Treasury-Strategien übernommen haben.

SEC-Untersuchung geht über QMMM hinaus

Source: Google Finance

Der Handelsstopp folgt auf einen Bericht des Wall Street Journal vom letzten Donnerstag, der enthüllte, dass sowohl die SEC als auch die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) mehrere Unternehmen kontaktiert haben, die kürzlich Krypto-Treasury-Strategien eingeführt haben. Die Regulierungsbehörden untersuchen ungewöhnlich hohe Handelsvolumen und Preisgewinne, die vor öffentlichen Ankündigungen dieser Krypto-Schwenks auftraten.

Dieses Timing ist entscheidend, da SEC-Regeln Unternehmen verbieten, nicht-öffentliche Informationen selektiv offenzulegen. Eine solche selektive Offenlegung könnte Personen mit Vorwissen unfaire Vorteile auf dem Markt verschaffen, bevor eine breitere öffentliche Offenlegung erfolgt.

Marktexperten stellen fest, dass Handelsaussetzungen durch die SEC relativ selten sind. Carl Capolingua, leitender Redakteur bei Market Index, sagte gegenüber Cointelegraph, dass solche Maßnahmen "sehr selten sind, im Allgemeinen wegen der Konsequenzen für das Unternehmensmanagement."

Aktienpromotion, nicht Krypto-Strategie, unter Prüfung

Branchenanalysten betonen, dass die Untersuchung der SEC offenbar auf illegale Aktienpromotion und nicht auf die Kryptowährungsstrategie von QMMM selbst fokussiert ist. Capolingua merkte an, dass, obwohl der Krypto-Schwenk das Unternehmen für Investoren attraktiver gemacht haben könnte, die Krypto-Strategie "wahrscheinlich kein Gegenstand der Prüfung" für Regulierungsbehörden sei.

Die Konsequenzen könnten schwerwiegend sein, wenn die SEC die "unbekannten Personen", die die Aktie bewerben, mit Mitarbeitern oder dem Management des Unternehmens in Verbindung bringt. Mögliche Strafen umfassen erhebliche Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen für diejenigen, die an illegalen Werbeaktivitäten beteiligt sind.

Der Handel mit QMMM-Aktien bleibt laut SEC-Mitteilung bis zum 10. Oktober ausgesetzt. Weder die SEC noch QMMM Holdings reagierten sofort auf Anfragen nach Stellungnahmen von mehreren Nachrichtenagenturen.

Das in Hongkong ansässige QMMM Holdings kündigte zunächst an, dass seine Treasury mit Kryptowährungsinvestitionen im Wert von 100 Millionen Dollar beginnen würde. Der Hintergrund des Unternehmens in digitaler Werbung machte diesen Schwenk für Investoren besonders dramatisch.

Krypto-Treasuries stehen unter wachsender Prüfung

Der Trend zu Krypto-Treasuries hat in den letzten Monaten an der Wall Street an Dynamik gewonnen. Berichten zufolge haben über 200 neue Unternehmen Pläne angekündigt, Kryptowährungen als Teil ihrer Treasury-Strategien zu kaufen und zu halten.

Diese Ankündigungen steigern typischerweise die Aktienkurse der Unternehmen, wenn auch nicht in allen Fällen. Einige Marktanalysten haben Bedenken geäußert, dass der Markt für solche Unternehmen überfüllt sein könnte, was potenziell zu Problemen führen könnte, wenn der Wert der Krypto-Bestände eines Unternehmens seinen Gesamtmarktwert übersteigt.

IG Australia-Analyst Tony Sycamore warnte Investoren, die Krypto-Exposure suchen, und erklärte, dass "diese Arten von Hail-Mary-Spielen nicht der richtige Weg sind." Diese Warnung unterstreicht die Risiken, die mit Unternehmen verbunden sind, die schnell auf Kryptowährungsstrategien umschwenken.

Die QMMM-Situation wirft Fragen darüber auf, wie Unternehmen Krypto-Treasury-Strategien ankündigen und umsetzen. Sie zeigt auch die regulatorische Aufmerksamkeit, die solche Schritte auf sich ziehen können, insbesondere wenn sie von ungewöhnlichen Handelsmustern begleitet werden.

Während die Untersuchung fortgesetzt wird, könnte der Fall Einblicke darüber liefern, wie Regulierungsbehörden den wachsenden Trend von Unternehmens-Krypto-Treasury-Strategien in Zukunft angehen werden. Der Fokus der SEC auf potenzielle Manipulation deutet darauf hin, dass, während Kryptowährungsinvestitionen selbst legal sein mögen, die Art und Weise, wie Unternehmen diese Strategien gegenüber Investoren vermarkten, weiterhin bestehenden Wertpapiervorschriften unterliegt.

Der Handelsstopp bleibt bis zum 13. Oktober in Kraft, danach wird die SEC auf Grundlage ihrer Untersuchungsergebnisse die nächsten Schritte festlegen.

Der Beitrag SEC setzt Handel von QMMM Holdings inmitten Untersuchung zur Aktienmanipulation aus erschien zuerst auf Blockonomi.