SEC setzt Handel mit QMMM Holdings inmitten Untersuchung zur Krypto-Treasury-Marktmanipulation aus Von: Coinstats 2025/09/30 15:37 Teilen

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat den Handel mit QMMM Holdings ausgesetzt und verweist dabei auf Bedenken hinsichtlich möglicher Aktienmanipulation im Zusammenhang mit der kürzlichen Umstellung des Unternehmens auf Krypto-Bestände.