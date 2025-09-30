Der Beitrag SEC setzt QMMM-Handel nach 1.000% Kursanstieg aufgrund von Krypto-Plänen aus erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Krypto-Treasury-Unternehmen sind in letzter Zeit auf dem Vormarsch und ziehen sowohl die Aufmerksamkeit von Investoren als auch die Kontrolle durch Aufsichtsbehörden auf sich.
Während die Akzeptanz wächst, wird nicht jede Rallye begrüßt.
Die SEC geht verstärkt gegen Unternehmen vor, die plötzliche Kursanstiege erleben, insbesondere im Zusammenhang mit Krypto-Ankündigungen. QMMM Holdings Ltd, ein Unternehmen für digitale Werbung und Marketingproduktion, ist das neueste Unternehmen, das mit einem Handelsstopp konfrontiert wird, nachdem seine Aktien dramatisch gestiegen sind.
Laut einem Bericht von Bloomberg hat die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC den Handel mit QMMM ausgesetzt, nachdem die Aktie in weniger als drei Wochen um fast 1.000% gestiegen ist.
Die Aufsichtsbehörde sagte, dass die Rallye möglicherweise durch anonyme Social-Media-Beiträge angeheizt wurde, die die Menschen zum Kauf der Aktie drängten. Der Handel wurde ausgesetzt, soll aber voraussichtlich am 10. Oktober um 23:59 Uhr ET wieder aufgenommen werden.
Anfang dieses Monats hatte QMMM Pläne bekannt gegeben, eine diversifizierte Krypto-Treasury im Wert von 100 Millionen Dollar aufzubauen, mit Investitionen in Bitcoin, Ethereum und Solana.
Die Ankündigung ließ die Aktien von 11 $ auf über 200 $ in die Höhe schnellen.
Das Unternehmen hatte auch seine strategische Verlagerung in den Krypto-Bereich unter Verwendung von Blockchain und künstlicher Intelligenz skizziert.
Während dieser Schritt den Vorstoß in digitale Vermögenswerte hervorhob, ist die Aussetzung eine Erinnerung daran, dass Regulierungsbehörden auf der Hut vor hype-getriebenen Rallyes sind, denen es an starken Fundamentaldaten mangelt.
QMM ist nicht der einzige Fall. Die SEC und FINRA haben die Aufsicht über Unternehmen verschärft, die plötzlich in Krypto umschwenken.
Kritiker merken an, dass Unternehmen diese Strategien hauptsächlich anwenden, um ihre Aktienkurse zu steigern. Aufgrund dieser Bedenken verschärfen die Regulierungsbehörden nun die Regeln.
Die Aufsichtsbehörden haben sich an etwa 200 Unternehmen gewandt, die in diesem Jahr nach verdächtigen Handelsspitzen Krypto-Treasury-Strategien angekündigt haben.
Die Nasdaq verlangt jetzt auch von bestimmten Krypto-Treasury-Unternehmen, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, bevor sie neue Aktien zur Finanzierung ihrer Krypto-Bestände ausgeben. Unternehmen, die die Regeln nicht befolgen, könnten sogar von der Börse genommen werden.
Trotz dieser verstärkten Kontrolle wächst die Unternehmensadoption von digitalen Vermögenswerten rapide. Bloomberg berichtete Anfang dieses Monats, dass 184 börsennotierte Unternehmen Pläne angekündigt haben, über 132 Milliarden Dollar für Krypto-Investitionen aufzubringen.
Öffentliche Unternehmen halten jetzt über 1 Million Bitcoin, und viele erweitern sich auf Altcoins wie BNB, Ethereum und Solana. Tom Lees BitMine Immersion macht beispielsweise wiederholt Schlagzeilen, weil es über 10 Milliarden Dollar in ETH hält.