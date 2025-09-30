BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag SEC setzt QMMM-Handel nach 1.000% Kursanstieg aufgrund von Krypto-Plänen aus erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Krypto-Treasury-Unternehmen sind in letzter Zeit auf dem Vormarsch und ziehen sowohl Investorenaufmerksamkeit als auch regulatorische Prüfung auf sich. Während die Akzeptanz wächst, wird nicht jede Rallye begrüßt. Die SEC geht verstärkt gegen Unternehmen vor, die plötzliche Kursanstiege erleben, besonders im Zusammenhang mit Krypto-Ankündigungen. QMMM Holdings Ltd, ein Unternehmen für digitale Werbung und Marketingproduktion, ist das neueste, das nach einem dramatischen Kursanstieg seiner Aktien mit einem Handelsstopp konfrontiert wird. QMMM-Handel ausgesetzt Laut einem Bericht von Bloomberg hat die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC den Handel mit QMMM ausgesetzt, nachdem die Aktie in weniger als drei Wochen um fast 1.000% gestiegen war. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass die Rallye möglicherweise durch anonyme Social-Media-Beiträge angeheizt wurde, die Menschen zum Kauf der Aktie drängten. Der Handel wurde ausgesetzt, soll aber voraussichtlich am 10. Oktober um 23:59 Uhr ET wieder aufgenommen werden. QMMMs 100-Millionen-Dollar-Krypto-Vorstoß Anfang dieses Monats hatte QMMM Pläne zum Aufbau einer diversifizierten Krypto-Treasury im Wert von 100 Millionen Dollar mit Investitionen in Bitcoin, Ethereum und Solana bekannt gegeben. Die Ankündigung ließ die Aktien von 11 auf über 200 Dollar in die Höhe schnellen. Das Unternehmen hatte auch seine strategische Verlagerung in den Krypto-Bereich unter Verwendung von Blockchain und künstlicher Intelligenz skizziert. Während dieser Schritt seinen Vorstoß in digitale Vermögenswerte hervorhob, ist die Aussetzung eine Erinnerung daran, dass Regulierungsbehörden bei Hype-getriebenen Rallyes, denen starke Fundamentaldaten fehlen, wachsam sind. Das breitere Vorgehen gegen "Hype" QMM ist nicht der einzige Fall. Die SEC und FINRA haben die Aufsicht über Unternehmen verschärft, die plötzlich in den Krypto-Bereich schwenken. Kritiker merken an, dass Unternehmen diese Strategien hauptsächlich anwenden, um ihre Aktienkurse zu steigern. Aufgrund dieser Bedenken verschärfen die Regulierungsbehörden nun die Regeln. Regulierungsbehörden haben etwa 200 Unternehmen kontaktiert, die in diesem Jahr nach verdächtigen Handelsspitzen Krypto-Treasury-Strategien angekündigt haben. Die Nasdaq verlangt jetzt auch von bestimmten Krypto-Treasury-Unternehmen, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, bevor sie neue Aktien zur Finanzierung ihrer Krypto-Bestände ausgeben. Unternehmen, die die Regeln nicht befolgen, könnten sogar von der Börse genommen werden. Unternehmerische Krypto-Akzeptanz wächst weiter Trotz dieser verstärkten Kontrolle wächst die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte durch Unternehmen rapide. Bloomberg berichtete Anfang dieses Monats, dass 184 börsennotierte Unternehmen Pläne angekündigt haben, über 132 Milliarden Dollar für Krypto-Investitionen aufzubringen. Öffentliche Unternehmen halten jetzt über 1 Million Bitcoin, und viele erweitern sich auf Altcoins wie BNB, Ethereum und Solana. Tom Lees BitMine Immersion macht beispielsweise wiederholt Schlagzeilen, weil es über 10 Milliarden Dollar in ETH hält.Der Beitrag SEC setzt QMMM-Handel nach 1.000% Kursanstieg aufgrund von Krypto-Plänen aus erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Krypto-Treasury-Unternehmen sind in letzter Zeit auf dem Vormarsch und ziehen sowohl Investorenaufmerksamkeit als auch regulatorische Prüfung auf sich. Während die Akzeptanz wächst, wird nicht jede Rallye begrüßt. Die SEC geht verstärkt gegen Unternehmen vor, die plötzliche Kursanstiege erleben, besonders im Zusammenhang mit Krypto-Ankündigungen. QMMM Holdings Ltd, ein Unternehmen für digitale Werbung und Marketingproduktion, ist das neueste, das nach einem dramatischen Kursanstieg seiner Aktien mit einem Handelsstopp konfrontiert wird. QMMM-Handel ausgesetzt Laut einem Bericht von Bloomberg hat die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC den Handel mit QMMM ausgesetzt, nachdem die Aktie in weniger als drei Wochen um fast 1.000% gestiegen war. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass die Rallye möglicherweise durch anonyme Social-Media-Beiträge angeheizt wurde, die Menschen zum Kauf der Aktie drängten. Der Handel wurde ausgesetzt, soll aber voraussichtlich am 10. Oktober um 23:59 Uhr ET wieder aufgenommen werden. QMMMs 100-Millionen-Dollar-Krypto-Vorstoß Anfang dieses Monats hatte QMMM Pläne zum Aufbau einer diversifizierten Krypto-Treasury im Wert von 100 Millionen Dollar mit Investitionen in Bitcoin, Ethereum und Solana bekannt gegeben. Die Ankündigung ließ die Aktien von 11 auf über 200 Dollar in die Höhe schnellen. Das Unternehmen hatte auch seine strategische Verlagerung in den Krypto-Bereich unter Verwendung von Blockchain und künstlicher Intelligenz skizziert. Während dieser Schritt seinen Vorstoß in digitale Vermögenswerte hervorhob, ist die Aussetzung eine Erinnerung daran, dass Regulierungsbehörden bei Hype-getriebenen Rallyes, denen starke Fundamentaldaten fehlen, wachsam sind. Das breitere Vorgehen gegen "Hype" QMM ist nicht der einzige Fall. Die SEC und FINRA haben die Aufsicht über Unternehmen verschärft, die plötzlich in den Krypto-Bereich schwenken. Kritiker merken an, dass Unternehmen diese Strategien hauptsächlich anwenden, um ihre Aktienkurse zu steigern. Aufgrund dieser Bedenken verschärfen die Regulierungsbehörden nun die Regeln. Regulierungsbehörden haben etwa 200 Unternehmen kontaktiert, die in diesem Jahr nach verdächtigen Handelsspitzen Krypto-Treasury-Strategien angekündigt haben. Die Nasdaq verlangt jetzt auch von bestimmten Krypto-Treasury-Unternehmen, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, bevor sie neue Aktien zur Finanzierung ihrer Krypto-Bestände ausgeben. Unternehmen, die die Regeln nicht befolgen, könnten sogar von der Börse genommen werden. Unternehmerische Krypto-Akzeptanz wächst weiter Trotz dieser verstärkten Kontrolle wächst die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte durch Unternehmen rapide. Bloomberg berichtete Anfang dieses Monats, dass 184 börsennotierte Unternehmen Pläne angekündigt haben, über 132 Milliarden Dollar für Krypto-Investitionen aufzubringen. Öffentliche Unternehmen halten jetzt über 1 Million Bitcoin, und viele erweitern sich auf Altcoins wie BNB, Ethereum und Solana. Tom Lees BitMine Immersion macht beispielsweise wiederholt Schlagzeilen, weil es über 10 Milliarden Dollar in ETH hält.

SEC setzt QMMM-Handel nach 1.000% Kursanstieg aufgrund von Krypto-Plänen aus

Von: Coinstats
2025/09/30 16:47
1
1$0.02503+13.25%
RISE
RISE$0.008629+4.36%
WELL3
WELL$0.000042-12.50%
MAY
MAY$0.02675+1.17%
Notcoin
NOT$0.0007712-1.28%
SEC Hashdex

Der Beitrag SEC setzt QMMM-Handel nach 1.000% Kursanstieg aufgrund von Krypto-Plänen aus erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Krypto-Treasury-Unternehmen sind in letzter Zeit auf dem Vormarsch und ziehen sowohl die Aufmerksamkeit von Investoren als auch die Kontrolle durch Aufsichtsbehörden auf sich.

Während die Akzeptanz wächst, wird nicht jede Rallye begrüßt.

Die SEC geht verstärkt gegen Unternehmen vor, die plötzliche Kursanstiege erleben, insbesondere im Zusammenhang mit Krypto-Ankündigungen. QMMM Holdings Ltd, ein Unternehmen für digitale Werbung und Marketingproduktion, ist das neueste Unternehmen, das mit einem Handelsstopp konfrontiert wird, nachdem seine Aktien dramatisch gestiegen sind.

QMMM-Handel ausgesetzt

Laut einem Bericht von Bloomberg hat die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC den Handel mit QMMM ausgesetzt, nachdem die Aktie in weniger als drei Wochen um fast 1.000% gestiegen ist.

Die Aufsichtsbehörde sagte, dass die Rallye möglicherweise durch anonyme Social-Media-Beiträge angeheizt wurde, die die Menschen zum Kauf der Aktie drängten. Der Handel wurde ausgesetzt, soll aber voraussichtlich am 10. Oktober um 23:59 Uhr ET wieder aufgenommen werden.

QMMMs 100-Millionen-Dollar-Krypto-Vorstoß

Anfang dieses Monats hatte QMMM Pläne bekannt gegeben, eine diversifizierte Krypto-Treasury im Wert von 100 Millionen Dollar aufzubauen, mit Investitionen in Bitcoin, Ethereum und Solana.

Die Ankündigung ließ die Aktien von 11 $ auf über 200 $ in die Höhe schnellen.

Das Unternehmen hatte auch seine strategische Verlagerung in den Krypto-Bereich unter Verwendung von Blockchain und künstlicher Intelligenz skizziert.

Während dieser Schritt den Vorstoß in digitale Vermögenswerte hervorhob, ist die Aussetzung eine Erinnerung daran, dass Regulierungsbehörden auf der Hut vor hype-getriebenen Rallyes sind, denen es an starken Fundamentaldaten mangelt.

Das breitere Vorgehen gegen "Hype"

QMM ist nicht der einzige Fall. Die SEC und FINRA haben die Aufsicht über Unternehmen verschärft, die plötzlich in Krypto umschwenken.

Kritiker merken an, dass Unternehmen diese Strategien hauptsächlich anwenden, um ihre Aktienkurse zu steigern. Aufgrund dieser Bedenken verschärfen die Regulierungsbehörden nun die Regeln.

Die Aufsichtsbehörden haben sich an etwa 200 Unternehmen gewandt, die in diesem Jahr nach verdächtigen Handelsspitzen Krypto-Treasury-Strategien angekündigt haben.

Die Nasdaq verlangt jetzt auch von bestimmten Krypto-Treasury-Unternehmen, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, bevor sie neue Aktien zur Finanzierung ihrer Krypto-Bestände ausgeben. Unternehmen, die die Regeln nicht befolgen, könnten sogar von der Börse genommen werden.

Unternehmensadoption von Krypto wächst weiter

Trotz dieser verstärkten Kontrolle wächst die Unternehmensadoption von digitalen Vermögenswerten rapide. Bloomberg berichtete Anfang dieses Monats, dass 184 börsennotierte Unternehmen Pläne angekündigt haben, über 132 Milliarden Dollar für Krypto-Investitionen aufzubringen.

Öffentliche Unternehmen halten jetzt über 1 Million Bitcoin, und viele erweitern sich auf Altcoins wie BNB, Ethereum und Solana. Tom Lees BitMine Immersion macht beispielsweise wiederholt Schlagzeilen, weil es über 10 Milliarden Dollar in ETH hält.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,337.80
$106,337.80$106,337.80

+2.48%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,649.12
$3,649.12$3,649.12

+3.79%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.43
$167.43$167.43

+3.01%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4079
$2.4079$2.4079

+3.96%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18210
$0.18210$0.18210

+2.25%