SEC setzt QMMM-Handel nach 1.000% Kursanstieg aufgrund von Krypto-Plänen aus

Krypto-Treasury-Unternehmen sind in letzter Zeit auf dem Vormarsch und ziehen sowohl Investorenaufmerksamkeit als auch regulatorische Prüfung auf sich. Während die Akzeptanz wächst, wird nicht jede Rallye begrüßt. Die SEC geht verstärkt gegen Unternehmen vor, die plötzliche Kursanstiege erleben, besonders im Zusammenhang mit Krypto-Ankündigungen. QMMM Holdings Ltd, ein Unternehmen für digitale Werbung und Marketingproduktion, ist das neueste, das nach einem dramatischen Kursanstieg seiner Aktien mit einem Handelsstopp konfrontiert wird. QMMM-Handel ausgesetzt Laut einem Bericht von Bloomberg hat die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC den Handel mit QMMM ausgesetzt, nachdem die Aktie in weniger als drei Wochen um fast 1.000% gestiegen war. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass die Rallye möglicherweise durch anonyme Social-Media-Beiträge angeheizt wurde, die Menschen zum Kauf der Aktie drängten. Der Handel wurde ausgesetzt, soll aber voraussichtlich am 10. Oktober um 23:59 Uhr ET wieder aufgenommen werden. QMMMs 100-Millionen-Dollar-Krypto-Vorstoß Anfang dieses Monats hatte QMMM Pläne zum Aufbau einer diversifizierten Krypto-Treasury im Wert von 100 Millionen Dollar mit Investitionen in Bitcoin, Ethereum und Solana bekannt gegeben. Die Ankündigung ließ die Aktien von 11 auf über 200 Dollar in die Höhe schnellen. Das Unternehmen hatte auch seine strategische Verlagerung in den Krypto-Bereich unter Verwendung von Blockchain und künstlicher Intelligenz skizziert. Während dieser Schritt seinen Vorstoß in digitale Vermögenswerte hervorhob, ist die Aussetzung eine Erinnerung daran, dass Regulierungsbehörden bei Hype-getriebenen Rallyes, denen starke Fundamentaldaten fehlen, wachsam sind. Das breitere Vorgehen gegen "Hype" QMM ist nicht der einzige Fall. Die SEC und FINRA haben die Aufsicht über Unternehmen verschärft, die plötzlich in den Krypto-Bereich schwenken. Kritiker merken an, dass Unternehmen diese Strategien hauptsächlich anwenden, um ihre Aktienkurse zu steigern. Aufgrund dieser Bedenken verschärfen die Regulierungsbehörden nun die Regeln. Regulierungsbehörden haben etwa 200 Unternehmen kontaktiert, die in diesem Jahr nach verdächtigen Handelsspitzen Krypto-Treasury-Strategien angekündigt haben. Die Nasdaq verlangt jetzt auch von bestimmten Krypto-Treasury-Unternehmen, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, bevor sie neue Aktien zur Finanzierung ihrer Krypto-Bestände ausgeben. Unternehmen, die die Regeln nicht befolgen, könnten sogar von der Börse genommen werden. Unternehmerische Krypto-Akzeptanz wächst weiter Trotz dieser verstärkten Kontrolle wächst die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte durch Unternehmen rapide. 