SEC signalisiert grünes Licht für DePIN-Projekte und RWA-Tokenisierung

Kommissarin Hester Peirce hat das Potenzial von dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerken (DePIN) und der Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWA) hervorgehoben und beide als Bereiche beschrieben, in denen Regulierung den Fortschritt fördern und nicht einschränken sollte.

In ihren virtuell gehaltenen Ausführungen beim Digital Assets Summit in Singapur betonte sie, dass Netzwerke, die Teilnehmer für die Bereitstellung von realen Dienstleistungen – wie Bandbreite, Kartendaten oder erneuerbare Energie – belohnen, nicht automatisch in die Kategorie der Wertpapiere eingeordnet werden sollten. Peirce argumentierte, dass diese Modelle funktionale Belohnungen bieten, die an die geleistete Arbeit gebunden sind, was sie von spekulativen Anlageschemata unterscheidet.

Der Zeitpunkt ihrer Kommentare fällt mit der Herausgabe eines No-Action-Schreibens durch die Abteilung für Unternehmensfinanzierung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC bezüglich DoubleZero zusammen, einem DePIN-Projekt, das Token an Teilnehmer verteilt. Das Schreiben stellte klar, dass die Verteilungen nicht als Wertpapierangebote einzustufen sind, was ein potenzielles regulatorisches Hindernis für Entwickler beseitigt. Die Entscheidung deutet darauf hin, dass Projekte wie Filecoin, Render Network, Bittensor und The Graph ein günstigeres Klima vorfinden könnten, während sie weiterhin dezentrale Infrastruktur entwickeln.

Über DePIN hinaus hob Peirce die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte als eine weitere Grenze hervor, mit der sich die SEC auseinandersetzen will. Sie merkte an, dass die spezielle Krypto-Taskforce der Behörde sich mit Unternehmen trifft, die in diesem Bereich experimentieren, darunter das Handelsunternehmen Wintermute, um besser zu verstehen, wie tokenisierte Wertpapiere innerhalb etablierter Regeln funktionieren könnten.

"Wir möchten, dass diejenigen, die an der Tokenisierung arbeiten, auf uns zukommen", sagte Peirce und betonte Zusammenarbeit statt Konfrontation. Dieser Ansatz spiegelt eine breitere Anerkennung wider, dass Blockchain-basierte Systeme die Verwaltung von finanziellen und physischen Ressourcen umgestalten könnten, vorausgesetzt, es gibt regulatorische Klarheit.

Ihre Haltung steht im Kontrast zum kämpferischeren Ruf der SEC im Krypto-Sektor und deutet auf eine Bereitschaft hin, Innovationen in Technologien zu fördern, die digitale Vermögenswerte mit realem Wert verankern.

