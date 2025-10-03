BörseDEX+
Aktuelle Entwicklungen in der US-Wertpapierregulierungslandschaft haben Unsicherheit für die Genehmigung von kryptowährungsbezogenen börsengehandelten Fonds (ETFs) geschaffen. Insbesondere das Schweigen der SEC bezüglich des Spot-Litecoin-ETF-Antrags von Canary Capital erfolgt inmitten eines möglichen Regierungsstillstands und Änderungen der Notierungsstandards, was Fragen darüber aufwirft, welche Prozesse die zukünftige Einbeziehung in den Kryptomarkt beeinflussen werden. Dieser Artikel untersucht [...]Aktuelle Entwicklungen in der US-Wertpapierregulierungslandschaft haben Unsicherheit für die Genehmigung von kryptowährungsbezogenen börsengehandelten Fonds (ETFs) geschaffen. Insbesondere das Schweigen der SEC bezüglich des Spot-Litecoin-ETF-Antrags von Canary Capital erfolgt inmitten eines möglichen Regierungsstillstands und Änderungen der Notierungsstandards, was Fragen darüber aufwirft, welche Prozesse die zukünftige Einbeziehung in den Kryptomarkt beeinflussen werden. Dieser Artikel untersucht [...]

SEC bleibt angesichts der Marktunsicherheit still zum Canary Litecoin ETF

Von: Crypto Breaking News
2025/10/03 09:34
Jüngste Entwicklungen in der US-amerikanischen Wertpapierregulierungslandschaft haben Unsicherheit bei der Genehmigung von kryptowährungsbezogenen Exchange-Traded Funds (ETFs) geschaffen. Insbesondere das Schweigen der SEC bezüglich des Spot-Litecoin-ETF-Antrags von Canary Capital erfolgt inmitten eines möglichen Regierungsstillstands und Änderungen der Notierungsstandards, was Fragen darüber aufwirft, welche Prozesse die zukünftige Einbeziehung in den Kryptomarkt beeinflussen werden. Dieser Artikel untersucht die Auswirkungen dieser regulatorischen Veränderungen und die breiteren Aussichten für Spot-Krypto-ETFs im amerikanischen Markt.
  • Die SEC hat bis zur Frist keine Maßnahmen zum Spot-Litecoin-ETF-Antrag von Canary Capital ergriffen, während ein drohender Regierungsstillstand bevorsteht.
  • Das Schweigen der Aufsichtsbehörde fällt mit neuen generischen Notierungsstandards zusammen, die die Zeitpläne für ETF-Genehmigungen verändern könnten.
  • Canary zog letzte Woche seinen 19b-4-Antrag zurück, was den Genehmigungsprozess für ähnliche Einträge verkompliziert.
  • Die SEC wird während des Stillstands mit begrenzter Kapazität arbeiten, was ihren Überprüfungsprozess für Krypto-ETFs beeinträchtigt.
  • Der US-Markt erwartet Genehmigungen für weitere Spot-Krypto-ETFs, einschließlich Bitcoin, Ethereum und Altcoins, inmitten sich entwickelnder regulatorischer Standards.

Regulatorische Unsicherheit wirft weiterhin einen Schatten auf die Zukunft von Kryptowährungs-Exchange-Traded Funds (ETFs) in den Vereinigten Staaten. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC gab kürzlich bekannt, dass sie bis zur festgelegten Frist keine Maßnahmen zum Spot-Litecoin-ETF-Antrag von Canary Capital ergreifen würde, was die Krypto-Community in Spannung versetzt. Diese Pause erfolgt vor dem Hintergrund eines möglichen föderalen Regierungsstillstands, der die operative Kapazität und den Entscheidungsprozess der SEC erheblich beeinträchtigen könnte.

Das Schweigen der SEC hat Spekulationen über den zukünftigen Ansatz der Behörde angeheizt. Zuvor hatten der Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart und die FOX-News-Reporterin Eleanor Terrett hervorgehoben, dass die alten 19b-4-Fristen für Krypto-ETF-Anträge jetzt möglicherweise irrelevant sind, da die SEC die Antragsteller aufgefordert hat, diese zurückzuziehen und sich stattdessen auf den S-1-Registrierungsprozess zu konzentrieren.

Quelle: Eleanor Terrett

Die Situation wird noch komplexer, da die SEC zuvor angekündigt hatte, während des Stillstands mit begrenztem Personal zu arbeiten. Obwohl ihre EDGAR-Datenbank für Einreichungen zugänglich bleibt, wird der Überprüfungsprozess für neue Anträge – insbesondere komplexe wie digitale Asset-ETFs – wahrscheinlich verlangsamt oder gestoppt.

Canarys Rückzug und regulatorische Veränderungen beeinflussen die ETF-Landschaft

Canary zog seinen 19b-4-Antrag am 25. September auf Ersuchen der SEC zurück, was das Zögern der Behörde, eine Entscheidung zu treffen, erklären könnte. Dieser Schritt verkompliziert den Genehmigungsprozess für andere Emittenten, die noch ähnliche Anträge halten, da er Fragen zur Relevanz der 19b-4-Einreichungen im aktuellen regulatorischen Rahmen aufwirft.

Bemühungen, die Haltung der SEC zu klären, dauern an, aber offizielle Stellungnahmen bleiben selten. Cointelegraph kontaktierte sowohl die SEC als auch Canary für Kommentare, erhielt jedoch keine sofortigen Antworten, was die Undurchsichtigkeit des aktuellen regulatorischen Umfelds unterstreicht.

Begrenzte SEC-Operationen und die Zukunft von Spot-Krypto-ETFs in den USA

In Erwartung des Stillstands bestätigte die SEC, dass sie begrenzte Operationen fortsetzen würde, wobei Kernfunktionen wie die EDGAR-Datenbank zugänglich bleiben. Dennoch wird die Kapazität der Behörde, neue Krypto-ETF-Vorschläge zu überprüfen und zu genehmigen, erheblich eingeschränkt sein, was möglicherweise Genehmigungen für mehrere erwartete Spot-Marktprodukte verzögert.

Wachstumsaussichten für Altcoins im US-Krypto-ETF-Markt

Der US-Markt beobachtet genau die Genehmigungen zusätzlicher Spot-ETFs, die verschiedene Kryptowährungen abdecken, darunter Litecoin (LTC), Solana (SOL), XRP, Avalanche (AVAX), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) und Dogecoin (DOGE). Die Genehmigung dieser würde den bestehenden US-Krypto-ETF-Markt erweitern, der bereits über 75 Milliarden Dollar an Vermögenswerten vorweisen kann, hauptsächlich aus Bitcoin- und Ethereum-ETFs.

Analysten glauben, dass kürzlich eingeführte neue Notierungsstandards die Genehmigungen beschleunigen könnten, wobei der Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas eine potenzielle 100-prozentige Chance für den baldigen Start einiger Spot-Krypto-ETFs anführt, dank optimierter Verfahren gemäß Regel 6c-11. SEC-Vorsitzender Paul Atkins hat auch betont, dass diese Standards darauf abzielen, Barrieren zu reduzieren und den Zugang der Anleger zu digitalen Asset-Produkten zu verbessern.

Während sich die regulatorischen Entwicklungen entfalten, bleibt die Zukunft von Spot-Krypto-ETFs in den USA ein wichtiger Schwerpunkt für institutionelle und private Anleger, der die Entwicklung der Kryptowährungsmärkte und die breitere Akzeptanz von blockchain-basierten Finanzprodukten prägt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich als SEC Remains Silent on Canary Litecoin ETF Amid Market Uncertainty auf Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihre vertrauenswürdige Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-Nachrichten und Blockchain-Updates.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

