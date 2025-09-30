SEC trifft sich mit NYSE und ICE, um Krypto-Regulierung zu besprechen Von: PANews 2025/09/30 12:02 Teilen

PANews berichtete am 30. September, dass laut Cointelegraph die Kryptowährungs-Arbeitsgruppe der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC mit der New Yorker Börse und der Intercontinental Exchange zusammentraf, um Kryptowährungsregulierungen zu besprechen, einschließlich Kryptowährungsderivate und tokenisierter Aktienhandel.