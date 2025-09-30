SEC stoppt Handel mit Aktien eines Unternehmens, das Investitionen in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Solana (SOL) angekündigt hat

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat den Handel mit den an der Nasdaq notierten QMMM Holdings vorübergehend ausgesetzt, nachdem deren Aktien in den letzten drei Wochen um 959% gestiegen sind.

SEC stoppt Handel nach Anstieg der QMMM Holdings Aktien

Die Aufsichtsbehörde behauptet, dass intensive Werbung über anonyme Social-Media-Konten hinter diesem außergewöhnlichen Anstieg steht.

Der starke Anstieg der Aktien von QMMM Holdings hängt mit einem neuen Plan zusammen, den das Unternehmen kürzlich angekündigt hat. Das Unternehmen kündigte Pläne zur Einrichtung einer diversifizierten Krypto-Schatzkammer im Wert von 100 Millionen Dollar an, die in führende Krypto-Assets wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Solana (SOL) investieren wird. Diese Entwicklung hat das Interesse der Investoren gesteigert und zu ungewöhnlicher Preisvolatilität bei den Aktien geführt.

Die SEC nannte Risiken der Marktmanipulation und die Notwendigkeit, Anleger zu schützen, als Grundlage für ihre Entscheidung. Die Behörde stellte fest, dass anonyme Vermittelte, insbesondere über soziale Medien, das Anlegerverhalten beeinflussen könnten. Daher wurde der Handel mit QMMM-Aktien ausgesetzt, um das reibungslose Funktionieren des Marktes zu gewährleisten.

Experten interpretieren den Schritt der SEC als Warnung vor den wachsenden Spekulationsrisiken, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, die in kryptofokussierte Projekte diversifizieren. Sie betonen auch, dass Anleger die Risiken sorgfältig abwägen sollten, bevor sie sich von Versprechungen hoher Renditen locken lassen.

*Dies ist keine Anlageberatung.

