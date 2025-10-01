BörseDEX+
SEC stoppt Spot-Crypto-ETF-Anträge, Anleger wenden sich dem Cloud-Mining von COME Mining zu

Von: Crypto.news
2025/10/01 02:27
Cloud
CLOUD$0,10347+7,15%
Bitcoin
BTC$106 315,82+4,26%
Ethereum
ETH$3 646,58+7,46%
XRP
XRP$2,4077+5,74%
DOGE
DOGE$0,18207+3,92%

SEC verzögert Krypto-ETF-Genehmigungen; COME Mining bietet eine Alternative mit BTC, ETH, XRP, DOGE und USDT Kontrakten.

Zusammenfassung
  • COME Mining bietet Cashflow aus BTC, ETH, XRP, DOGE und USDT Kontrakten.
  • Die mobilfreundliche Plattform ermöglicht Benutzern jederzeit zu minen, mit Multi-Währung und Banksicherheitsstandard.
  • Neue Benutzer erhalten $15 in Rechenleistung plus tägliche Belohnungen, was Krypto-Mining einfach macht.

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat die Marktaufmerksamkeit erneut auf den ETF-Genehmigungsprozess gelenkt. Die SEC forderte kürzlich mehrere Institutionen auf, ihre Spot-ETF-Anträge für Mainstream Kryptowährungen wie LTC, XRP, SOL, ADA und DOGE zurückzuziehen. 

Dieser Schritt verzögerte nicht nur die Markterwartungen bezüglich der Compliance, sondern konfrontierte Anleger erneut mit kurzfristiger Unsicherheit und hoher Volatilität von Krypto-Assets.

Analyst weisen darauf hin, dass ETFs als wichtiger Kanal für die Anziehung von Mainstream-Kapital angesehen werden, aber die Verlangsamung der Genehmigungen bedeutet, dass Anleger kurzfristig weiterhin Schwierigkeiten haben werden, stabile Renditen über diesen Kanal zu erzielen. 

Für Kleinanleger führt das "Horten von Coins und Warten auf deren Anstieg" oft zu passiven Preisschwankungen; für Händler sind häufige Operationen mit hohen Schwellen und hohen Risiken verbunden. Vor diesem Hintergrund suchen immer mehr Anleger nach neuen Wegen, die sowohl die Liquidität der Vermögenswerte erhalten als auch vor Marktrisiken schützen können.

Zu diesem Zeitpunkt trat COME Mining Cloud-Mining mit seinem einzigartigen Modell allmählich in den Vordergrund. Die Plattform bietet Hashrate-Verträge, die in Mainstream-Währungen wie BTC, ETH, XRP, DOGE und USDT abgerechnet werden, und ermöglicht es Benutzern, an der Blockproduktion teilzunehmen, ohne in Mining-Ausrüstung oder Stromkosten zu investieren. 

Benutzer erhalten auch einen stabilen Cashflow durch automatische tägliche Abrechnung. Anstatt passiv auf das langfristige Spiel der ETFs zu warten, transformieren Anleger digitale Vermögenswerte von "statischem Halten" zu "dynamischer Zinsgenerierung" durch COME Mining und sichern sich so einen besser vorhersehbaren Mehrwertpfad während turbulenter Zyklen.

COME Mining Handy-App Highlights

1. Mobile Operation, jederzeit und überall teilnehmen: Die einfache und intuitive mobile Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Gewinne einzusehen, Verträge zu verwalten und Einstellungen auf ihren Telefonen anzupassen, was ein reibungsloses Erlebnis bietet.

2. Multi-Währungsunterstützung und flexible Vermögensallokation: Die Plattform unterstützt Zahlung und Abrechnung von mehr als zehn Mainstream-Währungen wie BTC, ETH, DOGE, XRP, USDT usw. und erfüllt damit die vielfältigen Bedürfnisse der Anleger.

3. Banksicherheitsstandard: Durch die Kombination von McAfee® und Cloudflare® Doppelschutz und die Verwendung von verteilter Cold Wallet Speicherung bietet die App den Benutzern Bankverschlüsselung und Fondssicherheit.

4. Registrierungs- und Anmeldebelohnungen: Neue Benutzer können bei der Registrierung eine Rechenleistungsprämie von $15 erhalten und erhalten $0,60 für tägliche Anmeldungen, was die Schwelle senkt und den Einstieg erleichtert.

5. Stabiler Betrieb und 24/7-Service: Flexible kurz- und langfristige Verträge sind verfügbar. Die Plattform garantiert 100% Betriebszeit und bietet 24/7 technischen Support, was den Benutzern Sicherheit gibt.

Drei Schritte zum Start:

1. Registrieren: Besuchen Sie die offizielle Website und registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse.

2. Vertrag wählen: Wählen Sie flexibel einen Rechenleistungsplan basierend auf einem bestimmten Budget.

3. Genießen Sie die Vorteile: Nach der Vertragsaktivierung werden tägliche Gewinne automatisch einem Konto gutgeschrieben, und Benutzer können jederzeit abheben oder reinvestieren.

Zusammenfassung

In einer Umgebung, in der ETFs blockiert sind und die Marktvolatilität zunimmt, ist COME Mining Cloud-Mining zu einer rationalen Wahl für Anleger geworden. Mit seiner niedrigen Schwelle, Transparenz und täglichem Abrechnungsmodell ermöglicht es XRP und Multi-Währungs-Assets, eine stabile Wertsteigerung zu erzielen. Für langfristige Halter und neue Benutzer ist COME Mining nicht nur ein "sicherer Hafen", sondern auch ein wichtiges Werkzeug zur Förderung des langfristigen Wertwachstums digitaler Vermögenswerte.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website.

Offenlegung: Dieser Inhalt wird von einem Drittanbieter bereitgestellt. Weder crypto.news noch der Autor dieses Artikels unterstützen ein auf dieser Seite erwähntes Produkt. Benutzer sollten ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Unternehmen ergreifen.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

