Scott Bessent sagt, dass Trumps Zölle vor dem Obersten Gerichtshof bestehen werden, warnt aber vor massivem Rückerstattungsrisiko für das Finanzministerium

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:01
Scott Bessent sagte am Sonntag, dass Donald Trumps umfassende Zölle wahrscheinlich die Prüfung durch den Obersten Gerichtshof bestehen werden, warnte jedoch, dass das Finanzministerium gezwungen sein könnte, Hunderte Milliarden an Zolleinnahmen zurückzuzahlen, wenn das Gericht gegen das Weiße Haus entscheidet.

In der NBC-Sendung Meet the Press sagte der Finanzminister, er sei "zuversichtlich", dass Trumps Handelsmaßnahmen aufrechterhalten würden.

Dennoch räumte er ein, dass "wir eine Rückerstattung von etwa der Hälfte der Zölle vornehmen müssten, was für das Finanzministerium schrecklich wäre", wenn das Gericht sie aufhebt. "Wenn das Gericht es sagt, müssten wir es tun", fügte er hinzu.

Die Trump-Regierung drängt das Gericht nun, schnell zu handeln. Nachdem ein Bundesberufungsgericht letzten Monat entschied, dass die meisten von Trumps Zöllen illegal waren, reichte das Justizministerium einen Antrag auf eine beschleunigte Entscheidung ein.

Der Rechtsstreit dreht sich um das, was Trump als "reziproke Zölle" bezeichnet, die im Rahmen seiner "Befreiungstag"-Politik auf fast jedes Land angewendet wurden. Das Bundesberufungsgericht stellte fest, dass Trump bei der Verhängung dieser Maßnahmen die Grenzen der präsidialen Autorität überschritten hat. Diese Entscheidung tritt jedoch erst am 14. Oktober in Kraft, was der Regierung ein enges Zeitfenster für eine Berufung gibt.

Weißes Haus warnt, dass Verzögerung eine Billionen-Dollar-Rückerstattung auslösen könnte

Bessent warnte, dass wenn das Gericht eine endgültige Entscheidung bis 2026 verzögert, das Finanzministerium auf bis zu 1 Billion Dollar an erhobenen Zöllen sitzen könnte.

"Die Verzögerung einer Entscheidung bis Juni 2026 könnte zu einem Szenario führen, in dem bereits 750 Milliarden bis 1 Billion Dollar an Zöllen erhoben wurden, und ihre Rückabwicklung könnte erhebliche Störungen verursachen", sagte er. Eine Rückerstattung dieser Größenordnung wäre ein enormer Geldsegen für Importeure und ein schwerer finanzieller Schlag für die Bundesregierung.

Während desselben Interviews fragte NBCs Kristen Welker Bessent, ob er glaube, dass amerikanische Unternehmen die Kosten dieser Zölle an normale Verbraucher weitergeben. "Erkennen Sie an, dass diese Zölle Angriffe auf amerikanische Verbraucher sind?", fragte sie.

"Nein, das tue ich nicht", antwortete Bessent und wies die Kritik zurück, dass die Zölle die Preise im ganzen Land in die Höhe treiben. "Sie nehmen diese aus Earnings Calls, und bei Earnings Calls müssen sie das drakonische Szenario darstellen", sagte er. "Es gibt keine Unternehmen, die herauskommen und sagen: 'Oh, wegen der Zölle tun wir das.'"

Er verteidigte die wirtschaftlichen Aussichten unter Trump und verwies auf die Schlagzeilen. "Wenn die Dinge so schlecht sind, warum lag das BIP bei 3,3%? Warum ist der Aktienmarkt auf einem neuen Höchststand? Denn, wissen Sie, mit Präsident Trump kümmern wir uns sowohl um große als auch um kleine Unternehmen."

Produktionsjobs gehen zurück, während Einstellungen langsamer werden und Löhne stagnieren

Welker wandte sich dann neuen Zahlen des Bureau of Labor Statistics zu. Im August verloren die USA 12.000 Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe. Das bringt die Gesamtverluste in diesem Sektor seit April, als Trump seine neuen Zölle einführte, auf 42.000.

Welker drängte Bessent zu der Frage, ob diese Zahlen beweisen, dass die Zölle Trumps Arbeitsplatzversprechen nicht erfüllen. Bessent wehrte sich: "Es sind erst ein paar Monate vergangen.

Und im verarbeitenden Gewerbe... können wir nicht mit den Fingern schnippen und Fabriken bauen lassen." Er bestand darauf, dass sich die Dinge vor Jahresende wenden würden. "Im vierten Quartal werden wir eine erhebliche Beschleunigung sehen", sagte er.

Aber der Einstellungsstopp beschränkt sich nicht nur auf Fabrikhallen. Das Center for American Progress berichtete, dass seit April die offenen Stellen um 76.000 zurückgegangen sind und die Einstellungen um 18.000 gesunken sind.

Während die Regierung darauf besteht, dass die Zölle dem Schutz der amerikanischen Industrie dienen, schätzen Ökonomen, dass US-Haushalte jetzt direkt 2.400 Dollar mehr pro Jahr ausgeben.

Gleichzeitig steigen die Löhne im verarbeitenden Gewerbe kaum. Im August betrug der durchschnittliche Stundenlohn für einen Fabrikarbeiter 35,50 Dollar, nur 10 Cent mehr als im Juli.

All dieser Druck hat den rechtlichen Ansatz der Regierung nicht verändert. Trump treibt die Berufung beim Obersten Gerichtshof voran, und Bessent unterstützt ihn. Aber wenn die Richter nicht zustimmen, hat Bessent klargemacht, wer den Bagholder spielt: "Wenn das Gericht es sagt, müssten wir es tun."

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/scott-bessent-trump-tariffs-massive-refund/

