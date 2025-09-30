BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
SBI Ripple Asia arbeitet mit Tobu Top Tours zusammen, um geschlossene Zahlungsökosysteme aufzubauen. Das Unternehmen wird einzigartige Tokens für Reiseziele und Marken prägen und dabei die Kaufkraft mit digitalem Fan-Engagement und lokalen Reiseerlebnissen verknüpfen. Laut einer Ankündigung am...SBI Ripple Asia arbeitet mit Tobu Top Tours zusammen, um geschlossene Zahlungsökosysteme aufzubauen. Das Unternehmen wird einzigartige Tokens für Reiseziele und Marken prägen und dabei die Kaufkraft mit digitalem Fan-Engagement und lokalen Reiseerlebnissen verknüpfen. Laut einer Ankündigung am...

SBI Ripple Asia unterzeichnet MOU mit Tobu Top Tours zur Entwicklung tokenisierter Zahlungen

Von: Crypto.news
2025/09/30 21:31
TOP Network
TOP$0.000096--%
LoopNetwork
LOOP$0.01376+2.45%

SBI Ripple Asia kooperiert mit Tobu Top Tours, um geschlossene Zahlungsökosysteme aufzubauen. Das Unternehmen wird einzigartige Token für Reiseziele und Marken prägen und dabei Kaufkraft mit digitalem Fan-Engagement und lokalen Reiseerlebnissen verknüpfen.

Zusammenfassung
  • SBI Ripple Asia und Tobu Top Tours haben eine Absichtserklärung zur Einführung einer tokenisierten Zahlungsplattform unterzeichnet
  • Proprietäre Token auf dem XRP Ledger sollen Reise-, Einzelhandels- und Fan-Economy unterstützen
  • Dienststart für die erste Hälfte von 2026 geplant

Laut einer Ankündigung vom 30.09. haben die beiden japanischen Unternehmen eine Absichtserklärung zur Entwicklung einer neuen Zahlungsplattform unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung wird SBI Ripple Asia proprietäre Token auf dem XRP Ledger ausgeben, die jeweils auf Partnerunternehmen und Organisationen zugeschnitten sind.

Tobu Top Tours, ein großer Reise- und Tourismusanbieter, wird seinen Brancheneinfluss nutzen, um Partner zu gewinnen, ein Netzwerk angeschlossener Geschäfte aufzubauen und Marketinginitiativen mit NFTs zu entwickeln, die funktional mit diesen neuen Token verknüpft sind. Die Unternehmen planen die Einführung des Dienstes für die erste Hälfte des Jahres 2026.

Tourismus, Fan-Economy und andere Anwendungsfälle

Die Absichtserklärung skizziert verschiedene Anwendungsfälle, die über theoretische Anwendungen hinausgehen. Im Tourismus würde die Plattform Token ausgeben, die geografisch an bestimmte Reiseziele gebunden sind und als digitale Währung für eine ganze Stadt oder ein Einkaufsviertel fungieren.

SBI Ripple Asia erklärte, dass dies das bargeldlose Erlebnis für Reisende vereinfachen und die Touristenausgaben innerhalb der lokalen Wirtschaft im Umlauf halten würde. Bemerkenswert ist, dass Transaktionen mit NFTs gekoppelt werden könnten, die als digitale Souvenirs oder Rabattgutscheine fungieren und eine Verbindung zwischen einmaligen Besuchen und wiederholtem Engagement schaffen.

Das Modell schlägt auch einen neuen Ansatz für Katastrophenhilfe und regionale Unterstützung vor. Laut den Unternehmen könnten Spenden als Token ausgegeben werden, die nur innerhalb des betroffenen Gebiets ausgegeben werden können, wodurch sichergestellt wird, dass finanzielle Unterstützung direkt an lokale Unternehmen wie Restaurants und Geschäfte fließt. Dies verhindert, dass Hilfe an nationale Ketten oder Online-Händler abfließt und bietet eine transparente und gezielte Methode zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung an der Basis.

Darüber hinaus ist die Plattform für die Fan-Economy konzipiert. Sportteams, Künstler und Kultureinrichtungen könnten ihre eigenen Marken-Token einführen. Diese würden für Merchandise und Konzessionen verwendet, während NFTs als programmierbare Mitgliedskarten fungieren. Das System könnte basierend auf den Ausgaben eines Fans besondere Erlebnisse oder Belohnungen freischalten und so einen dynamischen neuen Einnahmestrom schaffen und die Loyalität vertiefen.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,307.71
$106,307.71$106,307.71

+2.45%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,646.80
$3,646.80$3,646.80

+3.73%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.25
$167.25$167.25

+2.90%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4083
$2.4083$2.4083

+3.98%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18208
$0.18208$0.18208

+2.24%