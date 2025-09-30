SBI Ripple Asia unterzeichnet MOU mit Tobu Top Tours zur Entwicklung tokenisierter Zahlungen

SBI Ripple Asia kooperiert mit Tobu Top Tours, um geschlossene Zahlungsökosysteme aufzubauen. Das Unternehmen wird einzigartige Token für Reiseziele und Marken prägen und dabei Kaufkraft mit digitalem Fan-Engagement und lokalen Reiseerlebnissen verknüpfen.

Zusammenfassung SBI Ripple Asia und Tobu Top Tours haben eine Absichtserklärung zur Einführung einer tokenisierten Zahlungsplattform unterzeichnet

Proprietäre Token auf dem XRP Ledger sollen Reise-, Einzelhandels- und Fan-Economy unterstützen

Dienststart für die erste Hälfte von 2026 geplant

Laut einer Ankündigung vom 30.09. haben die beiden japanischen Unternehmen eine Absichtserklärung zur Entwicklung einer neuen Zahlungsplattform unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung wird SBI Ripple Asia proprietäre Token auf dem XRP Ledger ausgeben, die jeweils auf Partnerunternehmen und Organisationen zugeschnitten sind.

Tobu Top Tours, ein großer Reise- und Tourismusanbieter, wird seinen Brancheneinfluss nutzen, um Partner zu gewinnen, ein Netzwerk angeschlossener Geschäfte aufzubauen und Marketinginitiativen mit NFTs zu entwickeln, die funktional mit diesen neuen Token verknüpft sind. Die Unternehmen planen die Einführung des Dienstes für die erste Hälfte des Jahres 2026.

Tourismus, Fan-Economy und andere Anwendungsfälle

Die Absichtserklärung skizziert verschiedene Anwendungsfälle, die über theoretische Anwendungen hinausgehen. Im Tourismus würde die Plattform Token ausgeben, die geografisch an bestimmte Reiseziele gebunden sind und als digitale Währung für eine ganze Stadt oder ein Einkaufsviertel fungieren.

SBI Ripple Asia erklärte, dass dies das bargeldlose Erlebnis für Reisende vereinfachen und die Touristenausgaben innerhalb der lokalen Wirtschaft im Umlauf halten würde. Bemerkenswert ist, dass Transaktionen mit NFTs gekoppelt werden könnten, die als digitale Souvenirs oder Rabattgutscheine fungieren und eine Verbindung zwischen einmaligen Besuchen und wiederholtem Engagement schaffen.

Das Modell schlägt auch einen neuen Ansatz für Katastrophenhilfe und regionale Unterstützung vor. Laut den Unternehmen könnten Spenden als Token ausgegeben werden, die nur innerhalb des betroffenen Gebiets ausgegeben werden können, wodurch sichergestellt wird, dass finanzielle Unterstützung direkt an lokale Unternehmen wie Restaurants und Geschäfte fließt. Dies verhindert, dass Hilfe an nationale Ketten oder Online-Händler abfließt und bietet eine transparente und gezielte Methode zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung an der Basis.

Darüber hinaus ist die Plattform für die Fan-Economy konzipiert. Sportteams, Künstler und Kultureinrichtungen könnten ihre eigenen Marken-Token einführen. Diese würden für Merchandise und Konzessionen verwendet, während NFTs als programmierbare Mitgliedskarten fungieren. Das System könnte basierend auf den Ausgaben eines Fans besondere Erlebnisse oder Belohnungen freischalten und so einen dynamischen neuen Einnahmestrom schaffen und die Loyalität vertiefen.