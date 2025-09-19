SBI Holdings enthüllt Hyper Deposit mit XRP Belohnungen und reduzierten Zinssätzen

TLDR

SBI Hyper Deposit automatisiert Überweisungen zwischen Bank- und Wertpapierkonten.

Nutzer erhalten XRP-Geschenke und genießen niedrigere Hypothekenzinsen beim Beitritt.

Der Service bietet einen Zinssatz von 0,42% auf Yen-Einzahlungen.

SBI verstärkt seine Bemühungen für die XRP-Einführung mit integrierten Banking-Funktionen.

SBI Holdings, ein großes japanisches Finanzinstitut, hat einen neuen Service namens SBI Hyper Deposit eingeführt, der darauf abzielt, Überweisungen zwischen Bank- und Wertpapierkonten der Kunden zu automatisieren. Dieser Service bietet erhöhten Komfort und ermöglicht es Nutzern, ihre Bank- und Anlagekonten durch automatische Überweisungen effizienter zu verwalten. Im Rahmen der Einführung bietet SBI XRP-Geschenke und reduzierte Hypothekenzinsen als Anreize für frühe Nutzer an, was sein kontinuierliches Engagement für die XRP-Einführung in Japan unterstreicht.

Die Einführung von SBI Hyper Deposit entspricht dem wachsenden Trend der Integration von Kryptowährungen mit traditionellen Finanzdienstleistungen. Diese Initiative zielt nicht nur darauf ab, die Benutzererfahrung zu verbessern, sondern auch den Nutzen von XRP als Belohnungs- und Transaktionsinstrument im Mainstream-Finanzwesen zu fördern. Durch die Verknüpfung von Finanzprodukten mit dem XRP-Ökosystem bekräftigt SBI sein langjähriges Engagement für Ripple und den Kryptowährungsbereich.

Wie SBI Hyper Deposit funktioniert

SBI Hyper Deposit verbindet das Yen-Einzahlungskonto eines Kunden sowohl mit SBI Shinsei Bank als auch mit SBI Securities-Konten und macht Transaktionen nahtloser. Wenn Kunden Wertpapiere verkaufen, fließen die Erlöse direkt in ihr Einzahlungsguthaben, ohne dass manuelle Überweisungen erforderlich sind.

Darüber hinaus können Kunden automatische Überweisungen von ihren regulären Konten zu Hyper Deposit auf wiederkehrender Basis einrichten.

Der Service bietet auch einen Zinssatz von 0,42% pro Jahr auf Einzahlungen, etwas höher als der aktuelle Höchstzins der SBI Shinsei Bank von 0,40%. Diese kleine, aber wertvolle Erhöhung des Zinssatzes, gepaart mit XRP-Anreizen, zielt darauf ab, Kunden anzuziehen, die sowohl nach praktischen Banking-Lösungen als auch nach Engagement im wachsenden Krypto-Bereich suchen.

XRP-Belohnungen und Hypothekenzinssenkungen

Im Rahmen der Werbekampagne erhalten Kunden, die ein Konto bei SBI Hyper Deposit eröffnen, XRP-Belohnungen direkt in ihre Exchange-Wallets. Dieser Anreiz stärkt die Rolle von XRP als Mittel zur Erweiterung des finanziellen Zugangs weiter.

Darüber hinaus haben Nutzer, die dem Service beitreten, Anspruch auf reduzierte Hypothekenzinsen, was dieses Angebot für Personen, die ihre Kreditkosten senken möchten, noch attraktiver macht.

Die XRP-Belohnung ist besonders bemerkenswert, weil sie Kryptowährung direkt mit traditionellen Bankdienstleistungen verbindet und Nutzer ermutigt, mit beiden Finanzsystemen zu interagieren. Durch die Verbindung des XRP-Ökosystems mit alltäglichen Bankbedürfnissen wie Sparkonten und Hypotheken ebnet SBI Holdings weiterhin den Weg für die Einführung von Kryptowährungen in der japanischen Finanzlandschaft.

Stärkung der XRP-Einführung und Partnerschaft mit Ripple

Die Einführung des Hyper Deposit-Services durch SBI ist der neueste Schritt in seinen laufenden Bemühungen, die XRP-Einführung in Japan zu fördern. Der Finanzriese hat eine lange Geschichte mit Ripple und investierte erstmals 2012 in das Unternehmen. Seitdem hat SBI eng mit Ripple zusammengearbeitet, um XRP-basierte Überweisungen und Blockchain-Lösungen in der Asien-Pazifik-Region zu erweitern.

SBI und Ripple haben zuvor bei mehreren Initiativen zusammengearbeitet, darunter die Gründung von SBI Ripple Asia, einem Joint Venture, das darauf abzielt, die Nutzung von XRP bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu erweitern.

Im Jahr 2021 startete SBI Remit Japans ersten internationalen Überweisungsdienst mit Ripples On-Demand Liquidity (ODL)-Technologie, wodurch Kosten gesenkt und Transaktionsgeschwindigkeiten verbessert wurden.

