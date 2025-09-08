Saylor und El Salvadors Bukele markieren Bitcoin-Tag mit mutigen Wetten

El Salvadors Präsident Nayib Bukele beging den Bitcoin-Tag mit einer symbolischen Geste und entfachte Spekulationen über die Preisentwicklung der Pionier-Kryptowährung.

Seine Bemerkung kommt zu einer Zeit, in der historische Muster auf bevorstehende Turbulenzen hindeuten.

Bukeles Bitcoin-Tag-Geste trifft auf Warnungen zur Marktsaisonalität

Am 7. September gab Bukele auf X (Twitter) an, dass er 21 BTC für den Bitcoin-Tag kaufe. Zu aktuellen Kursen, mit BTC bei $111.175 zum Zeitpunkt dieses Artikels, bedeutete dies einen Kauf im Wert von $2,334 Millionen.

Rückblickend führte El Salvador am 7. September 2021 Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Dieser Schritt festigte den Ruf der kleinen zentralamerikanischen Nation als globaler Krypto-Pionier.

Daher ist das Timing bewusst gewählt und kommt zu einer Zeit, in der die Diskussion über Gold versus Bitcoin überkocht.

Neben Akteuren wie Tether sorgte El Salvador erst kürzlich mit demselben Narrativ für Schlagzeilen, wobei Gold im zentralamerikanischen Land an Bedeutung gewinnt, während die Bitcoin-Strategie zunehmend einem globalen Test unterzogen wird.

Die diesjährige Gedenkfeier findet jedoch inmitten wachsender Prüfung von Bitcoin in El Salvador statt, wobei der IWF die Authentizität der Behauptungen des Landes in Frage stellt. Vor diesem Hintergrund bleiben Nutzer skeptisch gegenüber Bukeles Behauptungen.

Strategys Michael Saylor deutet weitere Bitcoin-Käufe an

Neben Präsident Bukele deutete MicroStrategy-Mitbegründer und Executive Chairman Michael Saylor, der weltweit sichtbarste Bitcoin-Bulle im Unternehmensbereich, Pläne zum Kauf weiterer BTC an.

Der Kommentar wurde weithin als Hinweis auf die weitere Akkumulation von Bitcoin durch das Business-Intelligence-Unternehmen interpretiert. Daten von Bitcoin Treasuries zeigen, dass Strategy (ehemals MicroStrategy) bereits mehr als 636.000 BTC hält.

Corporate BTC Holders. Source: Bitcoin Treasuries

Investoren verfolgen Saylors Schritte genau, da MicroStrategy zu einem Proxy für Bitcoin-Engagement an der Wall Street geworden ist.

Sie ziehen jedoch auch Kritik auf sich. Hedgefonds-Veteran Fred Krueger wehrte sich gegen Behauptungen, dass MicroStrategys schuldenfinanzierte Strategie einem Ponzi-Schema ähnelt.

Ist der 8. September ein bärischer Kalendermarker?

Während Bukele und Saylor Zuversicht ausstrahlen, warnen einige Analysten, dass der Kalender selbst ein Gegenwind sein könnte.

Timothy Peterson, Autor von "Metcalfe's Law as a Model for Bitcoin's Value", wies darauf hin, dass der 8. September historisch gesehen einer der schwächsten Handelstage für Bitcoin ist.

Noch wichtiger, fügte er hinzu, der Tag sagt oft den gesamten Monat voraus: Wenn der 8. September negativ schließt, verzeichnet Bitcoin in 90% der Fälle einen monatlichen Verlust.

Solche Daten verdeutlichen die Spannung zwischen Bitcoins symbolischen Meilensteinen und seinen oft brutalen Marktrealitäten. Whale Insider hob eine ebenso brutale Realität hervor, dass Bitcoin-Shorts im Wert von 10 Milliarden Dollar ausgelöscht werden könnten, wenn die Bitcoin-Preise 117.000 Dollar erreichen.

Trotz kurzfristiger Risiken bleiben langfristige Gläubige unbeeindruckt. Billy Boone erinnerte seine Follower daran, dass Bitcoins Markt von nur zwei Millionen Coins in aktiver Zirkulation dominiert wird.

Der Nutzer argumentiert, dass Adoptionsängste fehl am Platz sind und Angebotsengpässe die Preisfindung beschleunigen könnten.

Diese Perspektive resoniert mit El Salvadors Strategie. Bukeles Regierung hat Bitcoin neben Gold als Grundlage der nationalen Reserven positioniert. Sie wetten darauf, dass Knappheit und digitale Adoption das Land vor Fiat-Instabilität schützen werden.

Der Jahrestag von Bitcoins Experiment als gesetzliches Zahlungsmittel fällt mit einem seiner historisch schwächsten Handelstage zusammen, und der Kontrast ist stark.

Bukeles 21-BTC-Geste und Saylors "More Orange"-Andeutung deuten auf unerschütterliche Überzeugung hin, aber Marktdaten mahnen zur Vorsicht.