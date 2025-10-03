Samsung Wallet bietet jetzt 75 Millionen Galaxy-Nutzern direkten Zugriff auf Coinbase

Samsung hat Coinbase in sein Galaxy-Ökosystem für 75 Millionen US-Nutzer über Samsung Wallet integriert.

Anmerkung der Redaktion: Die vorherige Überschrift gab die Zahl fälschlicherweise mit 57 Millionen an. Es sind 75 Millionen und die Überschrift wurde korrigiert. Wir entschuldigen uns und bedauern den Fehler zutiefst.



Der koreanische Technologieriese erweitert seine Partnerschaft mit Coinbase. Am Freitag, 03.10., kündigte Samsung an, dass Galaxy-Nutzer direkt über Samsung Wallet auf Coinbase zugreifen können. Die Partnerschaft, die erstmals im Juli angekündigt wurde und zunächst für 75 Millionen Nutzer in den USA verfügbar ist, wird schließlich auf andere Regionen ausgeweitet.

Samsung wird auch Anreize für neue Nutzer anbieten, darunter ein kostenloses dreimonatiges Coinbase One-Abonnement, das mit Null-Gebühren für den Handel bei einigen Assets und erhöhten Staking-Belohnungen einhergeht. Nutzer, die ihren ersten Handel über Samsung Wallet tätigen, erhalten außerdem ein Guthaben von 25 $ auf Coinbase.

Samsung Wallet und Coinbase erweitern Krypto-Zugang

Laut Samsung ist das Ziel der Partnerschaft, den Krypto-Handel für seine Nutzer zugänglicher zu machen. Das Unternehmen erklärte, dass dies Teil seiner breiteren Strategie ist, alltägliche Aufgaben einfacher und bequemer zu gestalten.