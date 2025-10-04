Samsung und Coinbase schalten Krypto-Handel für 75 Millionen Galaxy-Nutzer frei – Globaler Rollout als Nächstes?

Samsung hat sich mit Coinbase zusammengetan, um mehr als 75 Millionen Galaxy-Smartphone-Nutzern in den Vereinigten Staaten einen vereinfachten Zugang zu Krypto zu ermöglichen, wobei ein globaler Rollout in den kommenden Monaten geplant ist. Ab dieser Woche können Galaxy-Nutzer direkt über die Samsung Wallet-App auf Coinbase-Dienste zugreifen. Die Zusammenarbeit bietet exklusive Vorteile, darunter ein kostenloses dreimonatiges Abonnement von Coinbase One, dem Premium-Mitgliedschaftsprogramm der Börse, das Null-Gebühren Spot-Handel für ausgewählte Assets, erhöhte Staking-Belohnungen, vorrangigen Support und Kontoschutz bietet. Nutzer erhalten außerdem ein Guthaben von 25 $ nach ihrem ersten Handel auf Coinbase. Galaxy-Nutzer können jetzt IDs, Karten, Schlüssel – und Krypto – in der Samsung Wallet speichern Die Partnerschaft baut auf früherer Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf. Im Juli integrierte sich Coinbase mit Samsung Pay und ermöglichte US-Nutzern den Kauf von Krypto in der App. Mit dem neuen Update können Galaxy-Besitzer nun digitale Essentials wie IDs, Zahlungskarten, Schlüssel und Krypto-Bestände in der Samsung Wallet zusammenführen, wodurch die Plattform zu einer zentralen Anlaufstelle für Finanz- und digitales Identitätsmanagement wird. "Gemeinsam mit Samsung kombinieren wir ihre globale Reichweite mit Coinbases vertrauenswürdiger Plattform, um den besten Wert für Menschen zu liefern, die auf Krypto zugreifen möchten – beginnend mit mehr als 75 Millionen Galaxy-Nutzern in den USA und bald weltweit", sagte Shan Aggarwal, Chief Business Officer von Coinbase. Samsung-Führungskräfte beschrieben die Partnerschaft als Teil eines breiteren Bestrebens, die Wallet-App zu einem All-in-One-Tool für den täglichen Gebrauch zu machen. "Millionen von Galaxy-Nutzern verlassen sich auf ihr Smartphone, um tägliche Aufgaben zu erledigen. Mit unserer Coinbase-Partnerschaft haben sie jetzt einen einfachen und optimierten Weg, auf Krypto von einem Branchenführer zuzugreifen", sagte Drew Blackard, Senior Vice President of Mobile Product Management bei Samsung Electronics America. Coinbase verfolgt eine Expansionsstrategie, während das Unternehmen mit wachsender Konkurrenz sowohl im traditionellen Finanzwesen als auch im Krypto-Sektor konfrontiert ist. Das Unternehmen, das in diesem Jahr in den S&P 500 aufgenommen wurde und eine Marktkapitalisierung von 83 Milliarden Dollar aufweist, hat seine Dienstleistungen über den Handel hinaus diversifiziert. Zusätzlich hat Coinbase die Krypto-Derivateplattform Deribit für 2,9 Milliarden Dollar übernommen, was auf die Absicht hindeutet, diesen Bereich zu dominieren. Das Unternehmen ist jetzt in den Bereichen Verwahrung, Zahlungen, Asset Management und Derivaten aktiv und fungiert auch als Verwahrer für acht der elf US-Spot-Bitcoin-ETFs. Mit Bitcoin, der nahe Rekordhöhen gehandelt wird, und beschleunigter institutioneller Akzeptanz positioniert die Samsung-Partnerschaft Coinbase, um eine der größten Verbraucherbasen der Welt zu erschließen. Die Unternehmen gaben an, dass sie den Zugang weltweit erweitern wollen, um Krypto-Dienste für Hunderte Millionen Galaxy-Nutzer weltweit bereitzustellen. Institutioneller Krypto-Handel entwickelt sich mit CME 24/7-Einführung und Nansen AI-Erkenntnissen weiter Die institutionelle Akzeptanz digitaler Assets beschleunigt sich, während sich traditionelle Marktstrukturen an die ständig aktive Natur von Krypto anpassen. Die jüngste Ankündigung der CME Group ist ein Meilenstein in dieser Entwicklung. Die CME Group, der weltweit größte Derivatemarktplatz, kündigte an, ihre Kryptowährungs-Futures und -Optionen ab Anfang 2026 auf einen kontinuierlichen 24/7-Handelsplan umzustellen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Diese Umstellung markiert einen wichtigen Schritt zur Angleichung regulierter Finanzprodukte an die ununterbrochene Natur des Kryptomarktes. Der Schritt erfolgt, während sich die Handelstechnologie im gesamten Sektor weiterentwickelt. Im September startete die Blockchain-Analysefirma Nansen den Nansen AI, einen mobilen Agent, der entwickelt wurde, um personalisierte Handelseinblicke durch konversationelle Interaktion zu liefern. Aufgebaut auf Nansens proprietärem Datensatz markierter Adressen bietet das System Echtzeit-Analysen von Wallet-Flüssen, Whale-Aktivitäten und Portfolio-Performance. Auch andere Unternehmen erweitern den Zugang. 