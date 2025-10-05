Sam Bankman-Fried sagt, dass die Übergabe von FTX an CEO John Ray sein "größter Fehler" war, in einem Gefängnisinterview Von: Coinstats 2025/10/05 18:06 Teilen

Sam Bankman-Fried erklärte in exklusiven Gefängnisinterviews, dass die Übergabe von FTX an CEO John Ray III "der mit Abstand größte Fehler war, den ich gemacht habe". Er behauptete, er habe die Kontrolle am 11.11.2022 um 4:24 Uhr unter extremem Druck von Sullivan & Cromwell und Unternehmensberatern abgegeben.