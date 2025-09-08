Salvo Games und Last Odyssey treiben KI-gesteuertes Web3-Gaming voran

Salvo Games, eine prominente GameFi-Plattform, hat sich mit Last Odyssey zusammengetan, dem frühesten KI-gesteuerten MMORTS 5X-Spiel, das auf dem Ronin Network entwickelt wurde. Die Partnerschaft zielt darauf ab, modernste Technologie und Web3-Gaming der nächsten Generation zu vereinen. Wie von Salvo Games in seiner offiziellen X-Ankündigung enthüllt wurde, deutet die Zusammenarbeit auf das Potenzial eines von der Community geführten Wachstums in der breiteren dezentralisierten Spielewelt hin. Daher wird erwartet, dass dieser Schritt die Sichtbarkeit erheblich beschleunigen wird, insbesondere mit dem zweiten öffentlichen Test von Last Odyssey, der für Oktober geplant ist.
Salvo Games und Last Odyssey kooperieren, um KI-gesteuertes Web3-Gaming zu stärken
Die Partnerschaft zwischen Salvo Games und Last Odyssey konzentriert sich auf die Förderung des Web3-Gamings durch die Einbeziehung robuster KI-Technologie. Daher wird Last Odyssey durch diese Zusammenarbeit eine breitere In-Game-Präsenz erhalten und den Community-Teilnehmern direkte Wege für umfassende Interaktionen über Telegram und Discord bieten. Dieser Ansatz garantiert, dass Spieler im Mittelpunkt des Wachstums stehen und kombiniert Gameplay mit Community-Engagement. In Anbetracht dessen wird erwartet, dass die Partnerschaft ein fesselndes Erlebnis für Spieler bietet und gleichzeitig das Potenzial der KI-gesteuerten Entscheidungsfindung während des Echtzeit-Gameplays zeigt.
Was können Game-Entwickler von dieser Partnerschaft erwarten?
Laut Salvo Games bietet die Partnerschaft bemerkenswerte Vorteile für die Entwickler. Sie berücksichtigen eine breitere Präsenz innerhalb der wachsenden Web3-Community, Möglichkeiten zur Entwicklung neben einem schnell skalierenden Projekt über das Ronin Network und Zugang zu KI-gesteuerten Tools, um fesselndes Erlebnis im Gameplay zu schaffen. So versucht das Duo, die breitere Branchenreichweite von Salvo Games und den KI-gesteuerten Ansatz von Last Odyssey zu nutzen, um Entwicklern die Erkundung neuer Wege im dezentralisierten Gaming zu ermöglichen.
Quelle: https://blockchainreporter.net/salvo-games-and-last-odyssey-to-drive-ai-driven-web3-gaming/