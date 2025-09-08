Der Beitrag Salvo Games und Last Odyssey treiben KI-gesteuertes Web3-Gaming voran erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Salvo Games, eine prominente GameFi-Plattform, hat sich mit Last Odyssey zusammengetan, dem frühesten KI-gesteuerten MMORTS 5X-Spiel, das auf dem Ronin Network entwickelt wurde. Die Partnerschaft zielt darauf ab, modernste Technologie und Web3-Gaming der nächsten Generation zu vereinen. Wie von Salvo Games in seiner offiziellen X-Ankündigung enthüllt wurde, deutet die Zusammenarbeit auf das Potenzial eines von der Community geführten Wachstums in der breiteren dezentralisierten Spielewelt hin. Daher wird erwartet, dass dieser Schritt die Sichtbarkeit erheblich beschleunigen wird, insbesondere mit dem zweiten öffentlichen Test von Last Odyssey, der für Oktober geplant ist. Salvo Games und Last Odyssey kooperieren zur Stärkung des KI-geführten Web3-Gamings Die Partnerschaft zwischen Salvo Games und Last Odyssey konzentriert sich auf die Förderung des Web3-Gamings durch die Einbeziehung robuster KI-Technologie. Daher wird Last Odyssey durch diese Zusammenarbeit eine breitere In-Game-Präsenz erhalten und den Community-Teilnehmern direkte Wege für umfassende Interaktionen über Telegram und Discord bieten. Dieser Ansatz garantiert, dass Spieler im Mittelpunkt des Wachstums stehen und kombiniert Gameplay mit Community-Engagement. In Anbetracht dessen wird erwartet, dass die Partnerschaft ein fesselndes Erlebnis für die Spieler bietet und gleichzeitig das Potenzial der KI-geführten Entscheidungsfindung während des Echtzeit-Gameplays zeigt. Was können Entwickler von dieser Partnerschaft erwarten? Laut Salvo Games bietet die Partnerschaft bemerkenswerte Vorteile für die Game-Entwickler. Sie berücksichtigen eine breitere Präsenz innerhalb der wachsenden Web3-Community, Möglichkeiten zur Entwicklung neben einem schnell skalierenden Projekt über das Ronin Network und Zugang zu KI-geführten Tools, um fesselndes Gameplay zu erstellen. So versucht das Duo, die breitere Branchenreichweite von Salvo Games und den KI-gesteuerten Ansatz von Last Odyssey zu nutzen, um Entwicklern die Erkundung neuer Wege im dezentralisierten Gaming zu ermöglichen. Umair Younas ist ein Kryptowährungs-bezogener Content-Autor, der seit 2019 mit dieser Arbeit verbunden ist. Hier bei Blockchainreporter fungiert er als Nachrichtenautor und Artikelschreiber. Er ist ein Enthusiast für Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi und FinTech. Er hat eine starke Beherrschung des Schreibens... 