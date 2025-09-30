Salvium löst das Datenschutzparadoxon: Salvium One bietet MiCA-konformen Datenschutz, den Börsen listen können

Satu Mare, Rumänien, 30. September 2025, Chainwire

Hard-Fork am 13. Oktober bringt geprüfte Kryptographie, die es Börsen endlich ermöglicht, Privacy Coins zu listen

Der Sektor der Privacy Coins steht vor einer existenziellen Herausforderung. Unter neuen Vorschriften, insbesondere dem EU-Rahmenwerk für Märkte in Krypto-Assets (MiCA), werden Börsen gezwungen, datenschutzorientierte Kryptowährungen zu delisten. Bis 2025 werden die meisten Privacy Coins den Börsenzugang vollständig verlieren.

Heute kündigt Salvium eine Lösung an.

Nach 15 Monaten Entwicklung zielt Salvium One darauf ab, das zu liefern, was die Branche für unmöglich hielt: ein Datenschutzprotokoll, das vollständige Anonymität gewährleistet und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen der Börsen erfüllt.

Die Code-Veröffentlichung ist für den 13. Oktober 2025 geplant, mit einer sofortigen Mainnet Fusion.

Aufbau auf geprüften Grundlagen

Diese Ankündigung folgt unmittelbar auf die Veröffentlichung des umfassenden Whitepapers von Salvium, das die mathematischen Beweise und die technische Architektur detailliert beschreibt, die konformen Datenschutz ermöglichen.

Das Whitepaper umfasst:

Vollständig geprüfte Mathematik, validiert von Cypher Stack, Spezialisten für Monero und CryptoNote-Sicherheit

Vollständige Protokollspezifikationen für den neuartigen Transaktionsungleichgewichtsmechanismus

Geprüfte Code-Implementierungen des Rückgabeadressenschemas und des asynchronen Transaktionssystems

Mathematische Beweise, die die Sicherheit selektiver Transparenz demonstrieren

Das Audit bestätigte, woran das Team 15 Monate lang gearbeitet hat: Die Mathematik funktioniert, der Code ist sicher, und konformer Datenschutz ist nicht mehr theoretisch – er geht am 13. Oktober live.

Die regulatorische Herausforderung

MiCA Artikel 76(3) verbietet Börsen effektiv, Privacy Coins zu listen, es sei denn, "Inhaber und ihre Transaktionshistorie können identifiziert werden." Diese Anforderung hat eine unmögliche Wahl geschaffen: Datenschutz aufgeben oder Börsenzugang aufgeben.

Bestehende Datenschutzprotokolle können diese Anforderungen nicht erfüllen, ohne ihre Datenschutzgarantien grundlegend zu brechen. Bis jetzt.

Die Salvium-Lösung: Programmierbarer Datenschutz

Salvium One führt selektive Transparenz ein – ein Durchbruch, der den Datenschutz auf Basisebene bewahrt und gleichzeitig bei Bedarf Compliance ermöglicht.

Die Innovation funktioniert durch Dual-Mode-Funktionalität, die sich von traditionellen privaten Ansichtsschlüsseln unterscheidet:

Standardtransaktionen bewahren vollständige kryptografische Privatsphäre (Ringsignaturen, Stealth-Adressen)

Börseninteraktionen ermöglichen erstattungsfähige Transaktionen mit optionaler Offenlegung des Ansichtsschlüssels

Protokollebenen-Umschaltung wendet automatisch angemessene Datenschutzniveaus an

Benutzer behalten vollständige Privatsphäre für Peer-to-Peer-Transaktionen bei, während sie die regulatorischen Anforderungen für Börseninteraktionen erfüllen.

Technische Innovationen

Salviums Ansatz erforderte grundlegende Innovationen am CryptoNote-Protokoll:

Transaktionsungleichgewichte (TI): Ein neuartiger Mechanismus, der natives Staking auf einer Datenschutzkette ermöglicht – zuvor als mathematisch unmöglich angesehen.

Asynchrone Transaktionen (AT): Ermöglicht Transaktionsrückerstattungen ohne Adressoffenlegung, wesentlich für die Börsen-Compliance.

Erweiterte Ansichtsschlüssel: Bietet vollständige Wallet-Verlaufstransparenz nur für autorisierte Parteien und erfüllt damit regulatorische Prüfungsanforderungen.

Diese Innovationen wurden unabhängig von Cypher Stack geprüft, was sowohl ihre Sicherheit als auch ihre mathematische Gültigkeit bestätigt.

Funktionen der Veröffentlichung am 13. Oktober

Die Hard-Fork aktiviert:

Komplettes Compliance-Toolkit für Börsenintegration

Natives Staking mit 20% Block-Belohnungszuweisung

Erstattungsfähige Transaktionen für die Handhabung nicht autorisierter Einzahlungen

Vollständige Ansichtsschlüssel-Infrastruktur für regulatorische Berichterstattung

184,4 Millionen Angebotsobergrenze mit 3 SAL Tail-Emission

Fortsetzung des RandomX-Mining-Algorithmus

Auswirkungen auf die Branche

Salvium One stellt einen Paradigmenwechsel für Privacy Coins dar:

Für Börsen: Vollständige MiCA-Compliance-Funktionen sind sofort verfügbar. Rechtsteams können die Einhaltung von Vorschriften überprüfen und gleichzeitig die Privatsphäre der Kunden für Nicht-Börsen-Transaktionen wahren.

Für Benutzer: Monero-Level-Datenschutz bleibt für persönliche Transaktionen erhalten. Börsenzugang wird wiederhergestellt, ohne grundlegende Datenschutzrechte zu gefährden.

Entwicklungszeitplan

Juli 2024: Projektbeginn und Forschungsphase

September 2025: Whitepaper- und Audit-Veröffentlichung

13. Oktober 2025: Öffentliche Code-Veröffentlichung und Mainnet Hard-Fork

Zukunft: Smart-Contract ( Intelligenter Vertrag)-Funktionalität (Phase 3)

Ein neuer Standard für Datenschutz

Salvium hat bewiesen, dass Datenschutz und Compliance sich nicht gegenseitig ausschließen. Salvium One etabliert den Rahmen für Privacy Coins, um mit globalen Vorschriften zu koexistieren und gleichzeitig ihr Kernwertversprechen zu bewahren.

Es geht nicht um Kompromisse – es geht um Evolution. Privacy Coins können privat bleiben. Börsen können konform bleiben. Benutzer können beides haben.

Die Zukunft des Datenschutzes in Kryptowährungen beginnt am 13. Oktober.

Technische Ressourcen

Website: salvium.io

Whitepaper: salvium.io/whitepaper (Veröffentlicht mit vollständigen Audit-Ergebnissen)

Dokumentation: docs.salvium.io

Audit Report: github.com/salvium/salvium_library (Cypher Stack-Validierung)

GitHub: github.com/salvium (öffentlich am 13. Oktober)

Discord: https://discord.gg/gvbyNQQ86p

Block-Explorer: explorer.salvium.io

Über Salvium

Salvium ist ein datenschutzorientiertes Layer-One-Protokoll, das Moneros Datenschutzfunktionen mit regulatorischer Compliance und DeFi-Fähigkeiten kombiniert. Aufgebaut auf modifizierter CryptoNote-Technologie mit vollständig geprüften Innovationen ermöglicht Salvium private Transaktionen, natives Staking und zukünftige Smart Contract-Funktionalität, während es globale regulatorische Anforderungen erfüllt.

Für Presseanfragen, technische Fragen oder Unterstützung bei der Börsenintegration können Benutzer das Team über Discord kontaktieren oder salvium.io besuchen

Salvium ($SAL): Datenschutz bewahrt. Compliance erreicht. Mathematik bewiesen.

KontaktSean Ricesalviumnetwork@proton.me

