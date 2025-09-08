Sabrina Carpenter führt 'Tears' bei den MTV VMAs auf, unterstützt Transgender-Rechte

Sabrina Carpenter bei ihrem Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena. Billboard via Getty Images

Sabrina Carpenter brachte den Regen zu den MTV Video Music Awards.

Frisch nach der Veröffentlichung ihres Studioalbums Man's Best Friend, betrat Carpenter am Sonntagabend die Bühne der UBS Arena in Elmont, New York, für ihre allererste Aufführung von "Tears". Der freche Pop-Track ist die zweite Single aus Man's Best Friend, das Ende August veröffentlicht wurde.

Carpenter begann ihren Auftritt, indem sie aus einem "Gully" auftauchte, bekleidet mit einem silbernen Fransen-Outfit, funkelnden schwarzen Strumpfhosen und schwarzen High Heels. Sie wurde von Tänzern und berühmten Drag Queens wie Denali und Lexi Love begleitet, von denen einige Protestschilder zur Unterstützung von Transgender-Rechten hochhielten. Auf einigen Schildern stand "if you hate, you'll never get laid," "protect trans rights" und "support local drag."

Nach einer schnellen Outfit-Änderung in einer altmodischen Telefonzelle tanzte Carpenter weiter, während Regen fiel.

Sabrina Carpenter während ihres Auftritts bei den MTV Video Music Awards 2025. Getty Images for MTV

Carpenter gab 2024 ihr Debüt bei den MTV VMAs, wo sie ein Medley ihrer Hits "Please Please Please," "Taste" und "Espresso" aufführte. Dieses Jahr wurde die Sängerin für acht Auszeichnungen nominiert, darunter Best Pop Artist und Best Album.

Nach ihrer "Tears"-Performance und einem weiteren Outfit-Wechsel kehrte Carpenter auf die Bühne zurück, um den Preis für das Best Album für ihre 2024er Veröffentlichung Short n' Sweet entgegenzunehmen. Sie setzte sich gegen Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen und The Weeknd durch.

Die "Manchild"-Sängerin nutzte den Moment, um ihre Unterstützung für die Transgender-Community und "meine Queens, die heute Abend mit mir auf der Bühne stehen" weiter hervorzuheben.

"Diese Welt kann, wie wir alle wissen, so voller Kritik, Diskriminierung und Negativität sein," sagte sie und fügte hinzu, dass sie "dankbar" sei, Teil von etwas zu sein, das Licht bringt und Menschen das Gefühl gibt, dass die Welt ihnen zu Füßen liegt.

Carpenter sagte auch, dass sie die Fans, die sich Zeit nehmen, ihre Musik zu hören, nicht als selbstverständlich ansieht, sei es Short n' Sweet, Man's Best Friend oder ihre "29 davor", scherzte sie.

Die Sängerin beendete ihre Dankesrede mit einer Botschaft an die Künstler und Kollegen, die bei den VMAs anwesend waren.

"Ihr alle bedeutet mir so viel und habt mich so sehr inspiriert, also danke, dass ihr mich mit euch im Raum sein lasst," sagte Carpenter. "Ich liebe euch alle sehr."