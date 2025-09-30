BörseDEX+
U.S. Aktien rutschten am Dienstag ab, wobei die wichtigsten Indizes zurückgingen und Gold seine Rekordrally pausierte, als Nervosität über einen möglichen Regierungsstillstand sich an der Wall Street ausbreitete. Der Dow Jones Industrial Average eröffnete 20 Punkte niedriger, während der Referenzindex S&P…

S&P 500 rutscht inmitten von Shutdown-Nervosität ab, Gold verliert an Momentum

Von: Crypto.news
2025/09/30 22:05
U.S. Aktien rutschten am Dienstag ab, wobei die wichtigsten Indizes zurückgingen und Gold seine Rekordrally pausierte, während sich Nervosität über einen möglichen Regierungsstillstand an der Wall Street ausbreitete.

Zusammenfassung
  • U.S. Aktien eröffneten niedriger, während Anleger die Möglichkeit eines Regierungsstillstands abwägten.
  • Edelmetalle kühlten ihre Rally ebenfalls ab, wobei Gold von seinen Rekordhöhen über 3.800 $ zurückging.
  • Kryptowährungen zeigten ebenfalls Schwäche, während die breitere Marktstimmung schwankte.

Der Dow Jones Industrial Average eröffnete 20 Punkte niedriger, während der Leitindex S&P 500 und der technologielastige Nasdaq Composite jeweils 0,1% und 0,16% verloren.

U.S. Aktien waren niedriger, nachdem die Wall Street am Montag ebenfalls im Minus schloss. Während Aktien Anzeichen von Anlegersorgen zeigten, tendierten andere Anlageklassen am Tag entweder gedämpft oder nach unten, darunter Gold und Kryptowährungen.

Das Edelmetall, frisch von Rekordhöhen nahe 3.900 $, kühlte auf etwa 3.843 $ ab, ein Rückgang von 0,31%.

Aktien und Krypto waren gestiegen, als der Dollar am Montag nachgab, aber der kurze Aufschwung hat am frühen Dienstag einen gedämpften Ausblick, da Bitcoin (BTC) Gewinne von über 114.000 $ zurückschneidet, um die wichtigsten U.S. Indikatoren widerzuspiegeln.

Märkte wägen potenziellen US-Regierungsstillstand ab

Der leichte Abschwung für die Märkte kommt, während Anleger Nervosität um einen möglichen Regierungsstillstand zeigen. Die Wall Street hatte am Montag zur Eröffnung höher tendiert, sah aber den Aufschwung verfliegen, nachdem Trump keinen Deal von den demokratischen und republikanischen Kongressführern sichern konnte.

Führungspersönlichkeiten wiesen auf einen Mangel an Konsens während des Treffens im Weißen Haus am Montag hin.

Vizepräsident JD Vance, der demokratische Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer und der republikanische Senatsführer John Thune wiesen alle auf große Unterschiede nach dem Treffen im Oval Office hin, was die Befürchtungen des ersten teilweisen Regierungsstillstands seit 2019 verstärkte.

Wenn Trump keinen Last-Minute-Deal sichern kann, wird der Stillstand am Mittwoch um 00:01 Uhr ET beginnen. Polymarket setzt die Quoten für einen föderalen Regierungsstillstand im Jahr 2025 bei über 85%. Die Quoten, dass dies am 01.10.2025 geschieht, liegen bei 79%. Anleger sehen einen Stillstand als wahrscheinlich an, der die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten und möglicherweise die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve beeinflussen wird.

Neben dem drohenden Regierungsstillstand geraten U.S. Aktien ins Wanken angesichts der Reaktion der Anleger auf Präsident Donald Trumps neueste Zölle auf Holz. Trump drohte am Montag auch mit neuen Zöllen auf im Ausland produzierte Filme.

Arbeitsmarktdaten am Freitag

Anleger werden auf Markteinblicke aus dem Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS)-Bericht am Dienstag um 10:00 Uhr ET achten. Der Bericht des Bureau of Labor Statistics wird Details zu US-Stellenangeboten im August liefern, und Prognosen sehen einen leichten Rückgang der offenen Stellen auf 7,1 Millionen, gegenüber 7,181 Millionen im Juli.

Der Markt wird auf einen Deal hoffen, der die Regierung vor dem erwarteten Nonfarm-Payrolls-Bericht für September betriebsfähig hält, dessen Veröffentlichung für Freitag geplant ist.

